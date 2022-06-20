Обзор HIPER HG-Z5-1460 ZET. Игровой стол 140 см для игр, работы и стримов

Изучаемый сегодня игровой стол HIPER HG-Z5-1460 ZET создавался инженерами с учетом требований и потребностей как геймеров, так и тех, кто проводит значительное время за мониторами. Из его особенностей отмечаются столешница толщиной 15 мм с защитным карбоновым покрытием, держатель для чашки и крючок под наушники, а также система укладки кабелей.

Комплектация и сборка

Поставляется упакованным в коробку из транспортировочного картона. Из-за габаритов переносить ее в одиночку может быть проблематично.

Все детали и комплектующие внутри надежно зафиксированы и дополнительно защищены. Помимо конструкционных элементов, также есть шестигранный ключ, наклейки с фирменной символикой, коврик, руководство пользователя и аксессуары.

Собрать его можно самостоятельно, без посторонней помощи. Весь процесс у нас занял около 10-15 минут.

Вначале необходимо провести сборку подстолья. Все его составляющие выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. Качество покраски высокое.

Для предотвращения скольжения и появления царапин, следует предварительно расстелить на полу картон из упаковочной коробки.

Столешница состоит из двух отдельных элементов. Соединение между собой и фиксацию подстолья удобнее проводить, перевернув подстолье и разместив столешницу на полу. Для предотвращения скольжения и появления царапин, следует предварительно расстелить на полу картон из упаковочной коробки. В перевернутом положении также провести фиксацию держателя под чашку.

С противоположной стороны ставится крючок под наушники.

Внешний вид

Финальным шагом на кронштейнах ставится корзина под кабели и сетевой фильтр. Для корректировки под особенности плоскости пола ставятся четыре регулировочные ножки.Ширина столешницы составляет 140 сантиметров, глубина 60. Соединение ее элементов жесткое, при надавливании в центральной части не прогибается.

Лицевая и внутренние стороны с карбоновым покрытием. Оно улучшает внешнее восприятие и общее удобство эксплуатации.

Передняя грань столешницы у HIPER HG-Z5-1460 ZET ровная. На задней грани есть вырез с фиксаторами под кабели. Так можно будет прислонить стол вплотную к стене.

Граница между двумя частями столешницы плотная. Она же закрывается комплектным ковриком с мягким типом исполнения.

Его площади достаточно для расположения мышки и клавиатуры. На этом же коврике есть вырез, повторяющий соответствующий на столешнице.

Справа размещается пластиковая подставка под чашку или бутылку с водой. Слева крючок для наушников.

Ножки зигзагообразной формы. На боковые их стороны наносятся комплектные наклейки с логотипом бренда.

На внутренней стороне по центру размещена корзина, емкости которой достаточно для сбора всей лишней длины питающих и интерфейсных кабелей, а также сетевого адаптера.

Тесты

Высота расположения столешницы фиксированная. Составляет она 75 сантиметров.HIPER HG-Z5-1460 ZET впишется в любой интерьер. Интересно смотрится за счет сочетания формы ножек у подстолья, а также карбонового покрытия на столешнице. Прочный, не раскачивается, не требует дополнительной жесткой фиксации к стене.

Ширина стола позволит разместить на ней более одного монитора. Можно сочетать те, что подключаются к ПК и игровой консоли. Также подходит для организации рабочего места под проведение стриминговых трансляций.

Отдельного места для системного блока в конструкции не предусмотрено. С учетом наличия корзины под кабели и сетевой фильтр, оптимально будет расположить его на полу. Так в рабочей зоне будет минимальное количество кабелей и будет проще провести аккуратную организацию.

Изначально продуман вопрос покрытия для точной работы сенсора у мышки. На коврике также свободно помещается полноразмерная клавиатура. Периметр этого коврика прошит, предотвращая расслоение в ходе длительной эксплуатации.

HIPER HG-Z5-1460 ZET обзор

Итоги

HIPER HG-Z5-1460 ZET – стол с выверенным внешним видом и надежной конструкцией, подходящий под сеттинг из 2-3 мониторов, сопровождаемый ковриком для мышки и клавиатуры. Система укладки кабелей, металлическое подстолье, крючок для наушников и подставка для бутылки, простая сборка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".