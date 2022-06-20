Обзор HIPER HG-Z5-1460 ZET. Игровой стол 140 см для игр, работы и стримов

Все детали и комплектующие внутри надежно зафиксированы и дополнительно защищены. Помимо конструкционных элементов, также есть шестигранный ключ, наклейки с фирменной символикой, коврик, руководство пользователя и аксессуары.
Собрать его можно самостоятельно, без посторонней помощи. Весь процесс у нас занял около 10-15 минут.
Вначале необходимо провести сборку подстолья. Все его составляющие выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. Качество покраски высокое.
Для предотвращения скольжения и появления царапин, следует предварительно расстелить на полу картон из упаковочной коробки.
Столешница состоит из двух отдельных элементов. Соединение между собой и фиксацию подстолья удобнее проводить, перевернув подстолье и разместив столешницу на полу. Для предотвращения скольжения и появления царапин, следует предварительно расстелить на полу картон из упаковочной коробки. В перевернутом положении также провести фиксацию держателя под чашку.
С противоположной стороны ставится крючок под наушники.
Финальным шагом на кронштейнах ставится корзина под кабели и сетевой фильтр. Для корректировки под особенности плоскости пола ставятся четыре регулировочные ножки.
Лицевая и внутренние стороны с карбоновым покрытием. Оно улучшает внешнее восприятие и общее удобство эксплуатации.
Передняя грань столешницы у HIPER HG-Z5-1460 ZET ровная. На задней грани есть вырез с фиксаторами под кабели. Так можно будет прислонить стол вплотную к стене.
Граница между двумя частями столешницы плотная. Она же закрывается комплектным ковриком с мягким типом исполнения.
Его площади достаточно для расположения мышки и клавиатуры. На этом же коврике есть вырез, повторяющий соответствующий на столешнице.
Справа размещается пластиковая подставка под чашку или бутылку с водой. Слева крючок для наушников.
Ножки зигзагообразной формы. На боковые их стороны наносятся комплектные наклейки с логотипом бренда.
На внутренней стороне по центру размещена корзина, емкости которой достаточно для сбора всей лишней длины питающих и интерфейсных кабелей, а также сетевого адаптера.
Высота расположения столешницы фиксированная. Составляет она 75 сантиметров.
Ширина стола позволит разместить на ней более одного монитора. Можно сочетать те, что подключаются к ПК и игровой консоли. Также подходит для организации рабочего места под проведение стриминговых трансляций.
Отдельного места для системного блока в конструкции не предусмотрено. С учетом наличия корзины под кабели и сетевой фильтр, оптимально будет расположить его на полу. Так в рабочей зоне будет минимальное количество кабелей и будет проще провести аккуратную организацию.
Изначально продуман вопрос покрытия для точной работы сенсора у мышки. На коврике также свободно помещается полноразмерная клавиатура. Периметр этого коврика прошит, предотвращая расслоение в ходе длительной эксплуатации.