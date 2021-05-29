Обзор HIPER HID800A. Ударная дрель с бесключевым патроном

Мы продолжаем рассматривать и делиться опытом эксплуатации электроинструментов, и сегодня в центре внимания проводная ударная дрель HIPER HID800A с мощностью 800 Вт, оснащенная бесключевым патроном 13 мм. Эта модель поддерживает регулировку оборотов для точного контроля работы и режим реверса для выкручивания шурупов и винтов.

HIPER HID800A

К моменту публикации ее можно приобрести в российских магазинах с рекомендованной стоимостью 2 590 рублей.

HIPER HID800A обзор

Комплектация

Упакована в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам.

HIPER HID800A

Комплект включает обрезиненную рукоятку, ограничитель глубины, сменный набор щеток, инструкцию и гарантийный талон.

HIPER HID800A

Внешний вид

Выполнена в той же цветовой стилистике, что и лобзик HIPER HJS600A. Привлекательный внешний вид.

HIPER HID800A

Дрель укомплектована обрезиненной рукояткой. Установить ее можно на любую сторону. Фиксируется затягиванием винта в основании.

HIPER HID800A

Крепление рукоятки к корпусу надежное. При надавливании не смещается.

HIPER HID800A

В основании блока фиксатора рукоятки есть паз для установки ограничителя глубины.

HIPER HID800A

Кнопка-курок совмещена с барабаном регулировки скорости оборотов. Ход плавный, регулировка шагами до 3000 оборотов в минуту.

HIPER HID800A

Есть кнопка реверса для выкручивания саморезов и винтов. Расположена на боковой грани корпуса. Вращение можно будет зафиксировать без необходимости постоянного зажатия кнопки-курка.

HIPER HID800A

На верхнем торце HIPER HID800A переключатель между двумя режимами: сверление и сверление с ударом.

HIPER HID800A

Нанесена наклейка с техническими данными и логотипом производителя. В основании ручки кабель питания, место выхода его усилено и защищено от перегиба.

Тесты

Мощность ударной дрели 800 Вт. Используется двигатель с медной обмоткой. Скорость оборотов регулируется в диапазоне до 3000 оборотов в минуту.

HIPER HID800A

Для установки сверла или отверточной головки используется бесключевой патрон 13 мм. Центровка и зажим проходят без использования ключей и специальных инструментов.

HIPER HID800A

Важно правильно подбирать тип и размер сверла в зависимости от поверхности, которую требуется просверлить. Мы за время тестирования использовали HIPER HID800A для разных типов работ.

HIPER HID800A

Держатели для мисок с каркасом из металла и рабочей частью из дуба и сосны. Смена сверла проходит быстро. Наличие рукоятки дает дополнительный упор, позволяя получить необходимую глубину бурения, а также предотвращение при сверлении металла.

HIPER HID800A

Режим сверления с ударом использовали для бетона. В домашних условиях вполне заменяет отдельный перфоратор.

HIPER HID800A

Можно использовать в качестве шуроповерта.

HIPER HID800A

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER HID800A хорошо справился со всеми поставленными задачами. Оптимальный вариант в качестве домашней ударной дрели, решающей вопросы сверления и бурения разных типов материалов. Достаточный уровень мощности, съемная рукоятка, ограничитель глубины, бесключевой патрон, высокий ресурс службы.
HIPER HID800A получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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