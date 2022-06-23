Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат

Тестируемый сегодня электросамокат HIPER Slim VX661 относится к обновленной модельной линейке 2022 года. Эта модель сочетает компактность и легкость, позволяя использовать для прогулок в парках, а также перемещаться ежедневно от дома до работы, минуя пробки и совмещая поездки с общественным транспортом.

HIPER Slim VX661

Его уже можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 23 490 рублей.

Комплектация и сборка

Покупатель получает его упакованным в коробку из транспортировочного картона, внутри которой он находится в полусобранном состоянии.

HIPER Slim VX661

Для начала эксплуатации остается установить две рукоятки, использующие винтовой способ фиксации.

HIPER Slim VX661

В комплекте также идет Г-образный шестигранный ключ для затягивания узлов, блок питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Ключевые элементы конструкции выполнены из алюминиевого сплава. Он легкий и прочный.

HIPER Slim VX661

В основании деки у него находится механический рычаг, нажатие на который позволяет сложить рулевую стойку.

HIPER Slim VX661

В собранном состоянии его можно переносить на место катания или хранить в ограниченном пространстве. Также в ходе эксплуатации и тестов садились с ним в метро и автобусы, не мешая другим пассажирам.

HIPER Slim VX661

Рулевая стойка с фиксированной высотой, окрашена в серый цвет. Качество покраски высокое. Также представлен и с окраской в черный.

HIPER Slim VX661

На верхнюю поверхность деки нанесено текстурное покрытие, предотвращающее соскальзывание ног при размещении.

HIPER Slim VX661

Сбоку подножка с пружинным механизмом, позволяющая припарковать устойчиво HIPER Slim VX661 на ровной поверхности.

HIPER Slim VX661

Под защитной заглушкой скрывается разъем питания. Для предотвращения попадания в него воды и пыли после проведения сеанса зарядки необходимо будет плотно закрыть его.

HIPER Slim VX661

Оба колеса диаметром 6.5 дюймов. Литые покрышки из полиуретана с протектором. Привод в заднем колесе.

HIPER Slim VX661

Спереди и сзади защитные крылья. Сразу в нескольких зонах по периметру нанесены светоотражатели красного цвета.

HIPER Slim VX661

Поддерживает электронное торможение, а также заднее крыло может использоваться в качестве наступного тормоза.

HIPER Slim VX661

Рычаг, отвечающий за торможение, расположен рядом с левой рукояткой. Силу торможения можно регулировать в зависимости от силы нажатия на него. Справа рычаг акселератора. Рядом с ним блок с бортовым компьютером, выводящим информацию на монохромный дисплей с подсветкой. С помощью кнопок на бортовом компьютере включается или выключается питание. Переключаются передачи. На него выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, скорости, пройденному расстоянию и времени.

Тесты

HIPER Slim VX661

HIPER Slim VX661 оснащен аккумулятором с емкостью 125 Втч. Полного заряда в среднем хватает на 18 километров. Полный цикл восстановления займет 7 часов. Комплектуется он адаптером 29.4В 1А с распространенным типом разъема. При повреждении найти замену будет несложно.

HIPER Slim VX661

Оснащен двигателем мощностью до 250 Вт. В зависимости от выбранной передачи, а тут их три, развивает скорость до 20 км/ч. По ощущениям, скорость он набирает плавно. Располагает к спокойной езде по твердым поверхностям в городской среде и парках.

HIPER Slim VX661

Впечатления от поездок на нем положительные. Хорошая управляемость и удобное расположение органов управления. С учетом защиты IPX4, случайно начавшийся дождь не приведет к остановке или поломке. Наличие дисплея позволяло наглядно контролировать оставшийся заряд батареи и планировать маршрут поездки.

HIPER Slim VX661

Рассчитан самокат на людей с ростом от 130 до 200 сантиметров. Весовое ограничение – 110 килограммов. Проблем с освоением не возникнет.

HIPER Slim VX661

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Slim VX661 – легкий самокат для мегаполиса со складываемой конструкцией. Хороший вариант для поездок на работу и прогулок в парке. Бортовой компьютер с дисплеем, три передачи, электронное и механическое торможение, литые покрышки, хорошие показатели автономной работы с учетом небольшого веса, влагозащита IPX4.
HIPER Slim VX661 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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