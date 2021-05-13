Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для города

Электросамокаты сейчас можно встретить на улицах большинства российских городов. Экологичный тип транспорта, позволяющий решать вопросы регулярных и безопасных поездок. Не все модели одинакового хороши, мы, в свою очередь, продолжаем изучение и сегодня готовы поделиться опытом длительной эксплуатации HIPER Slim VX900. Это новинка 2021 года, в которой соблюден баланс веса и мощности.

Комплектация

Внешний вид

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 22 990 рублей.Знакомство с самокатом начинается с процесса распаковки. Поставляется он в собранном виде, требуя только минимальные действия для начала эксплуатации.Здесь это только затягивание винта на блоке с дисплеем и установка боковых ручек. Шестигранный ключ изначально предусмотрели в коробке. Также внутри покупатель обнаружит документацию и блок питания с евровилкой.Основные элементы конструкции и испытывающие нагрузку выполнены из алюминиевого сплава. Общая жесткость и надежность конструкции высокая.

Для упрощения хранения и переноски в руках предусмотрена возможность складывания рулевой стойки.

Складывается и раскрывается нажатием на рычаг фиксации. Самопроизвольно положение рулевой стойки не смещается, даже при движении по неровным дорогам.

В собранном состоянии выглядит по-взрослому. Отметим увеличенную высоту рулевой колонки, что позволит комфортно использовать его людям с высоким ростом.

Шасси самоката выдерживает нагрузку до 110 килограммов. На верхней части нанесено покрытие, по фактуре похожее на наждачную бумагу. Ноги не скользят.

На задней и передней вилке HIPER Slim VX900 отсутствуют амортизаторы. Это компенсировано высокой жесткостью соединений.

Диаметр переднего колеса 8 дюймов, заднего тоже 8. Они литые. На шинах есть протектор.

На одной из боковых граней скрывается гнездо питания. В комплекте идет адаптер с запасом по длине кабеля.

Руль широкий. По краям съемные прорезиненные ручки. Справа и слева рычажки управления.

Левый отвечает за торможение, правый – акселератор для набора скорости. Нажимаются пальцами удобно.

Есть блок с LED-дисплеем. С помощью него ведется контроль оставшегося заряда аккумулятора, текущая скорость, номер передачи, количество пройденного расстояния.

Три механические клавиши управления. Длительное нажатие включает или выключает питание. Двумя другими переключаются передачи.

Бортовой ПК информативный. У экрана есть подсветка, сохраняющая читаемость при езде в ночное время.

Тесты

Корпус электросамоката защищен от пыли и воды. Защита соответствует требованиям стандарта IPX4. Важно не забывать закрывать заглушку гнезда питания. Для парковки предусмотрели откидную ножку с подпружиненным механизмом.Тестирование HIPER Slim VX900 мы проводили в интервале с конца апреля до середины мая. Большая часть этого периода при плохой погоде. Это не помешало эксплуатации. Электросамокат уверенно перемещается по городским дорожкам. Также пробовали по твердой грунтовке.

Максимальная скорость ограничена отметкой в 24 километра в час. Темп набора скорости можно регулировать при помощи трех передач. Мощность мотора от 250 до 400 Вт.

Лимит в 110 килограммов. Позволял ставить на шасси ребенка возраста 6 лет. Хотя такой способ перемещения не рекомендуется правилами безопасности. Рекомендован рост от 1.3 до 2 метров.

Высокая рулевая колонна дает хороший контроль в поворотах. Удобные ручки с прорезиненным покрытием.

Торможение задним диском. С помощью рычага можно регулировать его силу. При быстром торможении электросамокат не опрокидывается.

Оснащен транспорт литий-ионной батареей с емкостью 187 Втч. На одном заряде можно проехать до 24 километров. График разрядки равномерный. Последующая зарядка с помощью комплектного адаптера занимает 2 часа.

Итоги

Контроль уровня ведется с помощью дисплея.Для своего ценового сегмента HIPER Slim VX900 предлагает высокое качество исполнения, аккуратный внешний вид, надежную конструкцию и LED-дисплей. Из особенностей отметим небольшой вес, 8-дюймовые мягкие шины, три скорости с максимальным уровнем в 24 километра в час. Эти характеристики укладываются в законодательные инициативы по эксплуатации транспорта в условиях перемещения на городских тротуарах. Подойдет эта модель подросткам с ростом от 130 сантиметров, а также взрослым людям до 2 метров и весом до 110 килограммов. Не устроить может отсутствие встроенной фары.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".