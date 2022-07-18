Обзор HIPER Slim VX901. Легкий и маневренный электросамокат

Иногда хочется прокатиться по городу с ветерком, но велосипед не всегда подходит, плюс он требует место для хранения в квартире. Электросамокаты с этой задачей справляются лучше, они помещаются в багажнике автомобиля и могут легко переноситься в сложенном состоянии. Изучаемый сегодня HIPER Slim VX901 все эти преимущества дополнительно подчеркивает, предлагая максимальную легкость и компактность. Также эта модель подходит для преодоления «последней мили» от остановки общественного транспорта до офиса или дома.

Комплектация и сборка

Приобрести его можно за 22 890 рублей.

Упакован электросамокат и комплектующие в коробку из транспортировочного картона, на боковой грани которой в виде пиктограмм описаны ключевые его особенности.

В комплект поставки входит две ручки, зарядный адаптер, руководство пользователя на русском языке. Сборка включает только один этап, заключающийся в закручивании двух ручек. После этого он готов к работе.

Внешний вид

Представлен электросамокат в двух вариантах цветового исполнения: серой и черной. В серой версии помимо окраски рулевой стойки, также окрашены в молочный цвет ручки.

Конструкция легкая и складываемая. Механизм расположен в передней части деки.

В сложенном состоянии рулевая стойка HIPER Slim VX901 используется как ручка. Весит всего 11 килограммов.

Отметим аккуратный кабель-менеджмент. У него отсутствуют выступающие участки кабелей в видимой части. Он проведен внутри рулевой стойки и деки.

Ручки прорезинены. Хват руками удобный, не проскальзывают и при попадании воды. Эта модель защищена от воды согласно требованиям IPX4.

Ближе к центру на руле зафиксирован бортовой компьютер с кнопками управления. У него есть дисплей с подсветкой, выводимая информация хорошо читаема в дневное и ночное время.

За торможение отвечает рычаг на левой стороне. Здесь есть как электронное, так и механическое торможение.

Справа рычаг акселерации. Есть несколько передач, в зависимости от выбранной будет меняться сила ускорения и максимальная скорость.

Оснащается HIPER Slim VX901 двигателем с мощностью 250 Вт. Максимально развивает скорость до 24 километров в час.

Дека, как и рулевая колонка, выполнена из металла. Качество сборки высокое, элементы, испытывающие нагрузку, усилены.

На рабочую сторону деки нанесено шероховатое покрытие. Ширины и длины достаточно для удобного размещения двух ног.

На боковой стороне разъем питания с защитной резиновой заглушкой. Ее нужно будет плотно прижать после проведения зарядки, предотвратив возможное попадание пыли.

Колеса диаметром 8 дюймов. Шины литые. Двигатель расположен в заднем колесе.

Тесты

С HIPER Slim VX901 справится как взрослый, так и подросток. Высота рулевой колонки 94 сантиметра, позволяет эксплуатировать его людям с ростом от 130 до 200 сантиметров. Несмотря на вес в 11 килограммов, он выдерживает вес до 110 килограммов.

Подходит как для ежедневной эксплуатации, так и для прогулок по выходным. Заряда хватает вдоволь накататься. Оснащен он аккумулятором с емкостью 5.2 Ач (36В/188 Втч), обеспечивающим пробег до 24 километров на одном заряде. Полный цикл зарядки занимает 5 часов.

При движении в небольшую горку скорость ожидаемо падает, но он уверенно забирается на нее. В целом скорости и «резвости» двигателя хватает. Также отметим, что можно ускоряться и кататься, отталкиваясь ногой.

Вполне подходит и в качестве первого электросамоката, позволяя быстро освоить технику. Управление им интуитивное. Установленный бортовой компьютер дает возможность контролировать не только оставшийся заряд аккумулятора, но и пробег в пути, а также время использования.

Итоги

HIPER Slim VX901 порадовал качеством сборки и техническим оснащением. Легкий корпус с дополнительным усилением, выдерживающим нагрузку до 110 килограммов. Для контроля состояния доступен информативный дисплей. Легкий вес в 11 килограммов позволяет носить его в сложенном состоянии даже подросткам. Аккуратный и презентабельный внешний вид, электрический и механический тормоз делают его лучшим выбором в недорогом ценовом сегменте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".