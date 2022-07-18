Обзор HIPER Slim VX901. Легкий и маневренный электросамокат

Приобрести его можно за 22 890 рублей.
Упакован электросамокат и комплектующие в коробку из транспортировочного картона, на боковой грани которой в виде пиктограмм описаны ключевые его особенности.
В комплект поставки входит две ручки, зарядный адаптер, руководство пользователя на русском языке. Сборка включает только один этап, заключающийся в закручивании двух ручек. После этого он готов к работе.
Конструкция легкая и складываемая. Механизм расположен в передней части деки.
В сложенном состоянии рулевая стойка HIPER Slim VX901 используется как ручка. Весит всего 11 килограммов.
Отметим аккуратный кабель-менеджмент. У него отсутствуют выступающие участки кабелей в видимой части. Он проведен внутри рулевой стойки и деки.
Ручки прорезинены. Хват руками удобный, не проскальзывают и при попадании воды. Эта модель защищена от воды согласно требованиям IPX4.
Ближе к центру на руле зафиксирован бортовой компьютер с кнопками управления. У него есть дисплей с подсветкой, выводимая информация хорошо читаема в дневное и ночное время.
За торможение отвечает рычаг на левой стороне. Здесь есть как электронное, так и механическое торможение.
Справа рычаг акселерации. Есть несколько передач, в зависимости от выбранной будет меняться сила ускорения и максимальная скорость.
Оснащается HIPER Slim VX901 двигателем с мощностью 250 Вт. Максимально развивает скорость до 24 километров в час.
Дека, как и рулевая колонка, выполнена из металла. Качество сборки высокое, элементы, испытывающие нагрузку, усилены.
На рабочую сторону деки нанесено шероховатое покрытие. Ширины и длины достаточно для удобного размещения двух ног.
На боковой стороне разъем питания с защитной резиновой заглушкой. Ее нужно будет плотно прижать после проведения зарядки, предотвратив возможное попадание пыли.
Колеса диаметром 8 дюймов. Шины литые. Двигатель расположен в заднем колесе.
Подходит как для ежедневной эксплуатации, так и для прогулок по выходным. Заряда хватает вдоволь накататься. Оснащен он аккумулятором с емкостью 5.2 Ач (36В/188 Втч), обеспечивающим пробег до 24 километров на одном заряде. Полный цикл зарядки занимает 5 часов.
При движении в небольшую горку скорость ожидаемо падает, но он уверенно забирается на нее. В целом скорости и «резвости» двигателя хватает. Также отметим, что можно ускоряться и кататься, отталкиваясь ногой.
Вполне подходит и в качестве первого электросамоката, позволяя быстро освоить технику. Управление им интуитивное. Установленный бортовой компьютер дает возможность контролировать не только оставшийся заряд аккумулятора, но и пробег в пути, а также время использования.