Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокат

Электросамокаты – это экологичный тип транспорта, не оказывающий негативного влияния на атмосферу. Изучаемый сегодня городской самокат HIPER Stark DX801 Black (2022) к тому же еще и легкий. На нем можно доехать до станции метро, сложить, доехать до нужной станции и продолжить движение до финальной точки, минуя заторы на дорогах.

HIPER Stark DX801 Black (2022)

Сама серия STARK предлагает оптимальное соотношение легкости и мощности, а также усиленную конструкцию. Средняя стоимость его, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 26 690 рублей.

Комплектация и сборка

HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> После распаковки самокат потребует только минимального вмешательства. Потребуется только установить две рукоятки, использующие винтовой способ крепления. Инструменты для этого не потребуются. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Помимо ручек в комплекте покупатель получает блок питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. У этого производителя есть сеть сервисных центров по стране. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> <div id=

Внешний вид

Обращает на себя внимание строгий и выверенный дизайн с удлиненной платформой, высокой рулевой колонной и полное отсутствие кабелей.

HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Скрытая и аккуратная укладка кабелей — это не только эстетика, но и безопасность эксплуатации, снижающая риск повреждения. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Единственный участок, где есть небольшой участок это небольшой участок в районе передней вилки. У HIPER Stark DX801 Black (2022) электродвигатель расположен в переднем колесе. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Диаметр колес 8 дюймов. Камеры накачиваемые. Это положительно отразится на снижении усталости рук при длительном движении по тротуарной плитке и мелким неровностям. Это дополнены передним амортизатором. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Для торможения используется комбинированная система. Механический тормоз – нажатием ноги на заднее крыло и электрический на переднем колесе. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Рулевая колонна высокая и широкая. В ней находится блок с аккумулятором. На передней стороне нанесен логотип бренда. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Обе ручки прорезинены. Ближе к центру находятся лепестки управления. Правый – акселератор (газ), левый – торможение. Расположение удобное. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Рядом с правым лепестком зафиксирован бортовой компьютер с кнопками управления и монохромным дисплеем с подсветкой. С помощью него можно контролировать пройденное расстояние, выбранную передачу, заряд аккумулятора. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> На блоке бортового компьютера у HIPER Stark DX801 Black (2022) кнопки повышения и понижения передачи. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Спереди на рулевой колонне светодиодная фара. Она обозначает транспорт во время движения, для полноценного освещения дороги в ночное время ее будет недостаточно. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Дека удлинена, обеспечивая возможность свободного размещения двух ног. Подходит подросткам и взрослым. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> На верхнюю сторону нанесено шероховатое покрытие, улучшающее сцепление и предотвращающее смещение ног при движении. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Сбоку под защитной резиновой заглушкой скрывается гнездо под штекер комплектного адаптера питания. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Есть складной механизм. Для складывания рулевой стойки на него нужно наступить ногой. В сложенном состоянии самокат удобно нести в руках, например, по лестнице или в метро. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> <h3>Тесты</h3> <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Электросамокат HIPER Stark DX801 Black (2022) можно использовать как с включенным двигателем, так и для простого катания. Обычное перемещение с отталкиванием ногами можно использовать для начального освоения или при езде на значительное расстояние с целью экономии заряда для сложных участков с заездом в гору. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Данная модель ориентирована на перемещение по асфальту, плитке и бетону. Мы использовали его в городской среде. В зависимости от веса пользователя, особенностей дорожного покрытия, способен проехать 24 километра со скоростью до 24 километров в час. Максимальную скорость можно развить повышением или понижением передачи. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Мотор-колесо имеет приемлемую для этого ценового сегмента номинальную мощность – 300 Вт. Как показала практика эксплуатации, его вполне хватает для езды взрослому человеку. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> Корпус защищен от пыли и брызг согласно требованиям влагозащиты IPX4. Но злоупотреблять ей не стоить, это, скорее, страховка во время легкого дождя, а не рекомендация для преодоления глубоких луж. <p class=HIPER Stark DX801 Black (2022)></p> В нашем случае электросамокат эксплуатировал человек с ростом 168 сантиметров и весом 75 килограммов. Согласно же рекомендациям, эта модель подходит под рост от 130 до 200 сантиметров и вес до 120 килограммов. <h3>Итоги</h3> <img width=HIPER Stark DX801 Black (2022) – городской электросамокат, выполненный в прочном и стильном корпусе. Металлическая складываемая конструкция, накачиваемые 8-дюймовые колеса, информативный бортовой компьютер, юркий двигатель со скоростью до 24 км/ч, светодиодная фара, электронное и механическое торможение, простая сборка и вес в 10 килограммов. Представлена модель в двух вариантах цветовой окраски корпуса.
HIPER Stark DX801 Black (2022) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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