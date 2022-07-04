Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокат

Электросамокаты – это экологичный тип транспорта, не оказывающий негативного влияния на атмосферу. Изучаемый сегодня городской самокат HIPER Stark DX801 Black (2022) к тому же еще и легкий. На нем можно доехать до станции метро, сложить, доехать до нужной станции и продолжить движение до финальной точки, минуя заторы на дорогах.

Комплектация и сборка

Сама серия STARK предлагает оптимальное соотношение легкости и мощности, а также усиленную конструкцию. Средняя стоимость его, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 26 690 рублей.