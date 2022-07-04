Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокат

Сама серия STARK предлагает оптимальное соотношение легкости и мощности, а также усиленную конструкцию. Средняя стоимость его, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 26 690 рублей.
HIPER Stark DX801 Black (2022) – городской электросамокат, выполненный в прочном и стильном корпусе. Металлическая складываемая конструкция, накачиваемые 8-дюймовые колеса, информативный бортовой компьютер, юркий двигатель со скоростью до 24 км/ч, светодиодная фара, электронное и механическое торможение, простая сборка и вес в 10 килограммов. Представлена модель в двух вариантах цветовой окраски корпуса.
HIPER Stark DX801 Black (2022) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".