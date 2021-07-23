Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города

Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации электросамоката HIPER Triumph X80 из обновленной линейки 2021 года. Из особенностей отмечены складная конструкция, влагозащита IPX4, запас хода до 25 километров и мотор с быстрым разгоном, а также долговечный алюминиевый каркас.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 22 699 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и данными по основным характеристикам.

Комплект включает адаптер питания с евровилкой и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Поставляется электросамокат в полусобранном состоянии за исключением рулевых ручек. Их необходимо зафиксировать при помощи винтов в шестигранной головкой. Весь процесс занимает неспешных 5 минут.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Он дает баланс между весом, а составляет он тут 11 килограммов, и прочностью.

Для удобства переноски и хранения реализована складное соединение рулевой стойки. Фиксируется она при помощи металлического язычка. Дополнительно зажимается крылом заднего колеса.

В собранном состоянии габариты у него компактные. Свободно поместится в прихожей или багажнике автомобиля. Рулевую колонну можно использовать как ручку для переноски.

Внешний вид у электросамоката характерный для такого типа транспорта. Доступен только в черной покраске.

По центру верхней грани рулевой колонны у HIPER Triumph X80 расположен LED-дисплей, на котором выводится информация по заряду батареи, скорости движения и отдельная иконка по круиз-режиму.

На боковой грани распределены две механические кнопки управления. Правая отвечает за включение и активацию фары. Левая переключает скоростные режимы.

Расположение ключевых элементов традиционное. Педаль акселератора и тормоз. Есть кольцо-звонок.

Платформа у этой модели широкая. Его длина позволяет свободно разместить обе ступни. Нанесено покрытие похожее на текстуру мелкозернистого песка. Хорошее сцепление.

На боковой грани платформы металлическая подножка и на этой же грани под защитной заглушкой гнездо питания.

Из дополнительных элементов отметим наличие парной светодиодной фары на рулевой колонне и габаритной подсветке красного цвета по краям заднего колеса.

Тесты

Оснащен HIPER Triumph X80 двумя 8-дюймовыми колесами с мягкими литыми шинами. Оба сопровождаются защитными крыльями.Включение электросамоката проходит длительным нажатием на кнопку включения. Далее можно однократными нажатиями переключать скоростные режимы. Всего доступно их три, в зависимости от выбранного меняются максимальная скорость и темп ее набора. Также двойным нажатием на кнопку включения можно активировать работу фары.

Эта модель умеет набирать скорость без разгона. Вес водителя 85 килограммов (максимальный до 130 кг). Максимальная скорость 25 километров в час. Уверенно держит скорость при подъеме в горку. Тестирование велось преимущественно на твердом типе покрытии, также использовали его на твердой грунтовке с неровностями.

Акселератор подпружиненный, при ослаблении давлении пальца быстро возвращает изначальное положение. Ускорение проходит плавно. Сброс скорости идет без рывков. Отметим у HIPER Triumph X80 есть поддержка круиз-режима, активируемого длительным нажатием на акселератор. В этом режиме он сам держит заданную скорость без зажатия акселератора, сброс проходит или нажатием акселератора или при торможении.

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 216 Втч. Ее в зависимости от качества дорожного покрытия и веса водителя хватает до 25 километров. Контролировать заряд можно с помощью шкалы на дисплее.HIPER Triumph X80 – электросамокат для эксплуатации в мегаполисе, предлагающий хороший баланс между стоимостью и качеством технического оснащения. Надежная и легкая конструкция, складываемая рулевая колонна, дисплей, удобное управление, электрическое и механическое торможение, широкая платформа, запас по ходу и поддержка веса до 130 килограммов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".