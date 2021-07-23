Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города

Средняя стоимость на момент публикации составляет 22 699 рублей.
Комплект включает адаптер питания с евровилкой и руководство пользователя на русском языке.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Он дает баланс между весом, а составляет он тут 11 килограммов, и прочностью.
Для удобства переноски и хранения реализована складное соединение рулевой стойки. Фиксируется она при помощи металлического язычка. Дополнительно зажимается крылом заднего колеса.
В собранном состоянии габариты у него компактные. Свободно поместится в прихожей или багажнике автомобиля. Рулевую колонну можно использовать как ручку для переноски.
Внешний вид у электросамоката характерный для такого типа транспорта. Доступен только в черной покраске.
По центру верхней грани рулевой колонны у HIPER Triumph X80 расположен LED-дисплей, на котором выводится информация по заряду батареи, скорости движения и отдельная иконка по круиз-режиму.
На боковой грани распределены две механические кнопки управления. Правая отвечает за включение и активацию фары. Левая переключает скоростные режимы.
Расположение ключевых элементов традиционное. Педаль акселератора и тормоз. Есть кольцо-звонок.
Платформа у этой модели широкая. Его длина позволяет свободно разместить обе ступни. Нанесено покрытие похожее на текстуру мелкозернистого песка. Хорошее сцепление.
На боковой грани платформы металлическая подножка и на этой же грани под защитной заглушкой гнездо питания.
Из дополнительных элементов отметим наличие парной светодиодной фары на рулевой колонне и габаритной подсветке красного цвета по краям заднего колеса.
Оснащен HIPER Triumph X80 двумя 8-дюймовыми колесами с мягкими литыми шинами. Оба сопровождаются защитными крыльями.
Эта модель умеет набирать скорость без разгона. Вес водителя 85 килограммов (максимальный до 130 кг). Максимальная скорость 25 километров в час. Уверенно держит скорость при подъеме в горку. Тестирование велось преимущественно на твердом типе покрытии, также использовали его на твердой грунтовке с неровностями.
Акселератор подпружиненный, при ослаблении давлении пальца быстро возвращает изначальное положение. Ускорение проходит плавно. Сброс скорости идет без рывков. Отметим у HIPER Triumph X80 есть поддержка круиз-режима, активируемого длительным нажатием на акселератор. В этом режиме он сам держит заданную скорость без зажатия акселератора, сброс проходит или нажатием акселератора или при торможении.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 216 Втч. Ее в зависимости от качества дорожного покрытия и веса водителя хватает до 25 километров. Контролировать заряд можно с помощью шкалы на дисплее.