Обзор HIPER Volare V1 Black (2022). Лучший электросамокат с сиденьем до 30 тысяч?

Основная масса электросамокатов конструктивно предполагает только поездки стоя. Речь о комфорте, особенно на длительных расстояниях, не идет. Поэтому неудивительно, что вместе с популяризацией этого вида транспорта, появились модели, оснащенные сиденьями. Своего рода мини-скутер, но значительно дешевле и без расходов на топливо, а также с возможностью хранения в небольшой квартире. Как пример, HIPER Volare V1 Black (2022) позволит комфортно перемещаться по городским паркам и дорогам даже пенсионерам.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Это одна из самых доступных моделей на российском рынке. Согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 27 тысяч рублей.

Комплектация и сборка

HIPER Volare V1 Black (2022)

Электросамокат упакован в картонную коробку с подробной информацией по производителю и техническим характеристикам. Он дополнительно защищен пенопластом и пакетами, предотвращающими тряску и появление царапин при транспортировке.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Владелец получает его в полусобранном состоянии. Для того чтобы совершить первую поездку, нужно будет установить руль и сиденье с подседельным штырем. На сиденье используется винт-эксцентрик. Это необходимо для дальнейшей индивидуальной регулировки положения под свой рост, без использования инструментов.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Комплектный Г-образный шестигранник понадобится для затягивания крепежного винта на рулевой колонне.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Внешний вид

HIPER Volare V1 Black (2022) рассчитан на перемещение только сидя. И вся его эргономика выверена под этот стиль движения.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Увеличенная ширина деки для удобного размещения сразу двух ног, без свисания. Передний край у нее с дополнительным изгибом, который может пригодиться для упора.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Рулевая колонна с фиксированной высотой, рассчитанной с учетом хвата в сидячем положении. Подходит под рост от 130 до 200 сантиметров.

HIPER Volare V1 Black (2022)

А вот сиденье уже можно выставить с учетом индивидуальной комфортной посадки. Регулировка его проходит быстро.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Седло плотное, анатомической формы. В центре вырез с сеткой. Вентилируется, положительно оценили это во время эксплуатации во время летнего зноя.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Как и в рассмотренных ранее моделях, производитель уделяет повышенное внимание к укладке кабелей и тросиков. В видимой части только ограниченный участок, основная часть скрыта от глаз.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Помимо эстетики, это еще и сведение к минимуму риска зацепить кабели при переноске или во время эксплуатации.

HIPER Volare V1 Black (2022)

У HIPER Volare V1 Black (2022) это еще дополнено размещением двигателя в переднем колесе. Тянуть вдоль всей длины провода необходимости не было.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Тормоза барабанные. Тормозной путь короткий, не опрокидывается при резком торможении.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Оснащается электросамокат колесами диаметром 10 дюймов. Они накачиваемые, смягчают неровности дороги.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Контролировать текущую скорость движения, пробег и уровень заряда аккумулятора можно с помощью дисплея на верхней грани рулевой колонки.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Белая подсветка хорошо читаема и под солнечными лучами, и в вечернее время. Со стороны пользователя многофункциональная механическая кнопка управления. С помощью нее включается и выключается питание, переключаются скоростные режимы, включается фара.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Дополнительную безопасность даст стоп-сигнал, активируемый при нажатии тормоза.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Справа рычаг акселератора, слева рычаг тормоза. Ручки прорезиненные, хват надежный, руки не проскальзывают.

HIPER Volare V1 Black (2022)

На передней стороне рулевой колонки зафиксирована несъемная двойная светодиодная фара. Ее яркости достаточно для освещения пространства по пути движения.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Разъем для проведения сеанса зарядки расположен на боковой стороне деки. Он дополнительно защищен резиновой заглушкой. Отдельно отметим наличие влагозащиты IPX4.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Тесты

HIPER Volare V1 Black (2022) подходит пользователям разного возраста, как подросткам, так и пенсионерам. Сиденье удобное, оно мягкое. Поездка на большие расстояния заметно комфортнее в сравнении с перемещением стоя.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Управляемость отличная. Освоение им проходит быстро, даже у тех, кто не имеет опыта эксплуатации такого типа транспорта. Правильное расположение элементов управления, нажатия на которые не требуют ослабевания хвата ручки.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Оснащен он двигателем мощностью 350 Вт. Скорость набирает уверенно, не пасует при заезде в горки. Максимально развивает до 24 км/ч, это укладывается в предполагаемый ввод ограничений на электротранспорт. Темп набора скорости можно регулировать выбором предустановленных скоростей.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Рисунок протектора рассчитан на асфальт, тротуарную плитку, парковые дорожки, а также плотную грунтовку, без сильных перепадов. Амортизацию обеспечивает накачиваемая шина.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Встроенный аккумулятор дает запас хода до 23 километров. Емкость его составляет 270 Втч. Полный цикл зарядки комплектным адаптером займет 5 часов.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Продумали вопрос хранения и переноски. Вес у него легкий. Рулевая колонка у него складывается, сиденье с подседельным штырем снимается. Не разбирая, свободно можно будет завести в лифт для поднятия на этаж.

HIPER Volare V1 Black (2022)

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Volare V1 Black (2022) – недорогой электросамокат для комфортных поездок по городским дорогам и паркам. Комфортная форма сиденья и его регулировка по высоте, широкая дека с противоскользящим покрытием, форма ручек и расположение элементов управления, надувные колеса. Все это позволит освоить его даже пенсионерам.
HIPER Volare V1 Black (2022) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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