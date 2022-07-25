Обзор HIPER Volare V1 Black (2022). Лучший электросамокат с сиденьем до 30 тысяч?

Основная масса электросамокатов конструктивно предполагает только поездки стоя. Речь о комфорте, особенно на длительных расстояниях, не идет. Поэтому неудивительно, что вместе с популяризацией этого вида транспорта, появились модели, оснащенные сиденьями. Своего рода мини-скутер, но значительно дешевле и без расходов на топливо, а также с возможностью хранения в небольшой квартире. Как пример, HIPER Volare V1 Black (2022) позволит комфортно перемещаться по городским паркам и дорогам даже пенсионерам.

Комплектация и сборка

Это одна из самых доступных моделей на российском рынке. Согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 27 тысяч рублей.

Электросамокат упакован в картонную коробку с подробной информацией по производителю и техническим характеристикам. Он дополнительно защищен пенопластом и пакетами, предотвращающими тряску и появление царапин при транспортировке.

Владелец получает его в полусобранном состоянии. Для того чтобы совершить первую поездку, нужно будет установить руль и сиденье с подседельным штырем. На сиденье используется винт-эксцентрик. Это необходимо для дальнейшей индивидуальной регулировки положения под свой рост, без использования инструментов.

Комплектный Г-образный шестигранник понадобится для затягивания крепежного винта на рулевой колонне.

Внешний вид

HIPER Volare V1 Black (2022) рассчитан на перемещение только сидя. И вся его эргономика выверена под этот стиль движения.

Увеличенная ширина деки для удобного размещения сразу двух ног, без свисания. Передний край у нее с дополнительным изгибом, который может пригодиться для упора.

Рулевая колонна с фиксированной высотой, рассчитанной с учетом хвата в сидячем положении. Подходит под рост от 130 до 200 сантиметров.

А вот сиденье уже можно выставить с учетом индивидуальной комфортной посадки. Регулировка его проходит быстро.

Седло плотное, анатомической формы. В центре вырез с сеткой. Вентилируется, положительно оценили это во время эксплуатации во время летнего зноя.

Как и в рассмотренных ранее моделях, производитель уделяет повышенное внимание к укладке кабелей и тросиков. В видимой части только ограниченный участок, основная часть скрыта от глаз.

Помимо эстетики, это еще и сведение к минимуму риска зацепить кабели при переноске или во время эксплуатации.

У HIPER Volare V1 Black (2022) это еще дополнено размещением двигателя в переднем колесе. Тянуть вдоль всей длины провода необходимости не было.

Тормоза барабанные. Тормозной путь короткий, не опрокидывается при резком торможении.

Оснащается электросамокат колесами диаметром 10 дюймов. Они накачиваемые, смягчают неровности дороги.

Контролировать текущую скорость движения, пробег и уровень заряда аккумулятора можно с помощью дисплея на верхней грани рулевой колонки.

Белая подсветка хорошо читаема и под солнечными лучами, и в вечернее время. Со стороны пользователя многофункциональная механическая кнопка управления. С помощью нее включается и выключается питание, переключаются скоростные режимы, включается фара.

Дополнительную безопасность даст стоп-сигнал, активируемый при нажатии тормоза.

Справа рычаг акселератора, слева рычаг тормоза. Ручки прорезиненные, хват надежный, руки не проскальзывают.

На передней стороне рулевой колонки зафиксирована несъемная двойная светодиодная фара. Ее яркости достаточно для освещения пространства по пути движения.

Разъем для проведения сеанса зарядки расположен на боковой стороне деки. Он дополнительно защищен резиновой заглушкой. Отдельно отметим наличие влагозащиты IPX4.

Тесты

HIPER Volare V1 Black (2022) подходит пользователям разного возраста, как подросткам, так и пенсионерам. Сиденье удобное, оно мягкое. Поездка на большие расстояния заметно комфортнее в сравнении с перемещением стоя.

Управляемость отличная. Освоение им проходит быстро, даже у тех, кто не имеет опыта эксплуатации такого типа транспорта. Правильное расположение элементов управления, нажатия на которые не требуют ослабевания хвата ручки.

Оснащен он двигателем мощностью 350 Вт. Скорость набирает уверенно, не пасует при заезде в горки. Максимально развивает до 24 км/ч, это укладывается в предполагаемый ввод ограничений на электротранспорт. Темп набора скорости можно регулировать выбором предустановленных скоростей.

Рисунок протектора рассчитан на асфальт, тротуарную плитку, парковые дорожки, а также плотную грунтовку, без сильных перепадов. Амортизацию обеспечивает накачиваемая шина.

Встроенный аккумулятор дает запас хода до 23 километров. Емкость его составляет 270 Втч. Полный цикл зарядки комплектным адаптером займет 5 часов.

Продумали вопрос хранения и переноски. Вес у него легкий. Рулевая колонка у него складывается, сиденье с подседельным штырем снимается. Не разбирая, свободно можно будет завести в лифт для поднятия на этаж.

Итоги

HIPER Volare V1 Black (2022) – недорогой электросамокат для комфортных поездок по городским дорогам и паркам. Комфортная форма сиденья и его регулировка по высоте, широкая дека с противоскользящим покрытием, форма ручек и расположение элементов управления, надувные колеса. Все это позволит освоить его даже пенсионерам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".