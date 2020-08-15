Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 800 рублей.
Harper DVHR-450 обзор
КомплектацияКомплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.
Внешний видКлассическое исполнение из пластика. Прямоугольная форма с закругленными углами.
На сторону, направленную на дорогу, выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 170 градусов.
Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 3 дюйма. С помощью кнопки можно переключать картинку между двумя камерами или отключить экран.
Сами кнопки распределены по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки. Управление интуитивное.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тесты с картой памяти объемом 64 Гбайт.
Разъемы у Harper DVHR-450 находятся на верхнем торце. Тут mHDMI для подключения внешней камеры, а также miniUSB для подачи питания.
С учетом длины адаптера питания и интерфейсного кабеля второй камеры, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Камера выполнена в защищенном корпусе. Установить ее можно на заднее стекло или номерном знаке.
У камеры выделен отдельный кабель, окрашенный в красный цвет, подключив который к питанию фонаря заднего хода, автоматически будет выводиться изображение с нее и разметка.
На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Ножка позволяет поворачивать его на 360 градусов.
НастройкиВ меню настроек можно изменить цикл и разрешение. Активировать режим парковки и задать дополнительные параметры.
Начать эксплуатацию можно сразу после покупки и установки карты памяти.