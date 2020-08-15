Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Сегодня в рамках тестирования мы детально изучим двухканальный видеорегистартор Harper DVHR-450. Как и в случае с Harper DVHR-240, он относится к недорогому сегменту. Из его особенностей выделяются широкий угол обзора, режим съемки во время парковки и поворотное крепление.

Harper DVHR-450

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 800 рублей.

Harper DVHR-450 обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

Harper DVHR-450

Внешний вид

Классическое исполнение из пластика. Прямоугольная форма с закругленными углами.

Harper DVHR-450

На сторону, направленную на дорогу, выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 170 градусов.

Harper DVHR-450

Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 3 дюйма. С помощью кнопки можно переключать картинку между двумя камерами или отключить экран.

Harper DVHR-450

Сами кнопки распределены по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки. Управление интуитивное.

Harper DVHR-450

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тесты с картой памяти объемом 64 Гбайт.

Harper DVHR-450

Разъемы у Harper DVHR-450 находятся на верхнем торце. Тут mHDMI для подключения внешней камеры, а также miniUSB для подачи питания.

Harper DVHR-450

С учетом длины адаптера питания и интерфейсного кабеля второй камеры, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Камера выполнена в защищенном корпусе. Установить ее можно на заднее стекло или номерном знаке.

У камеры выделен отдельный кабель, окрашенный в красный цвет, подключив который к питанию фонаря заднего хода, автоматически будет выводиться изображение с нее и разметка.

На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Ножка позволяет поворачивать его на 360 градусов.

Настройки

В меню настроек можно изменить цикл и разрешение. Активировать режим парковки и задать дополнительные параметры.

Harper DVHR-450

Начать эксплуатацию можно сразу после покупки и установки карты памяти.

Harper DVHR-450

Тесты

Съемка ведется в двухканальном режиме. Файлы распределяются по двум отдельным папкам. Расширение AVI, для просмотра не потребуется установка дополнительного софта.

Дневная съемка Harper DVHR-450

Обработку ведет процессор Generalplus 6248. Матрица SC2363 Sensor. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Harper DVHR-450

Номерные знаки читаемы в ночное и дневное время.

Вторая камера Harper DVHR-450

Итоги по Harper DVHR-450

Harper DVHR-450 – недорогой видеорегистартор с двухканальным режимом съемки. Возможность аккуратного монтажа в салоне, режим съемки во время парковки, детальные настройки, аккуратный внешний вид.
Комментарии и отзывы Harper DVHR-450
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