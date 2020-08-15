Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Сегодня в рамках тестирования мы детально изучим двухканальный видеорегистартор Harper DVHR-450. Как и в случае с Harper DVHR-240 , он относится к недорогому сегменту. Из его особенностей выделяются широкий угол обзора, режим съемки во время парковки и поворотное крепление.

Harper DVHR-450 обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 800 рублей.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Классическое исполнение из пластика. Прямоугольная форма с закругленными углами.

На сторону, направленную на дорогу, выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 170 градусов.

Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 3 дюйма. С помощью кнопки можно переключать картинку между двумя камерами или отключить экран.

Сами кнопки распределены по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки. Управление интуитивное.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тесты с картой памяти объемом 64 Гбайт.

Разъемы у Harper DVHR-450 находятся на верхнем торце. Тут mHDMI для подключения внешней камеры, а также miniUSB для подачи питания.

Настройки

С учетом длины адаптера питания и интерфейсного кабеля второй камеры, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.Камера выполнена в защищенном корпусе. Установить ее можно на заднее стекло или номерном знаке.У камеры выделен отдельный кабель, окрашенный в красный цвет, подключив который к питанию фонаря заднего хода, автоматически будет выводиться изображение с нее и разметка.На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Ножка позволяет поворачивать его на 360 градусов.В меню настроек можно изменить цикл и разрешение. Активировать режим парковки и задать дополнительные параметры.

Начать эксплуатацию можно сразу после покупки и установки карты памяти.

Тесты

Дневная съемка Harper DVHR-450

Съемка ведется в двухканальном режиме. Файлы распределяются по двум отдельным папкам. Расширение AVI, для просмотра не потребуется установка дополнительного софта.

Ночная съемка Harper DVHR-450

Обработку ведет процессор Generalplus 6248. Матрица SC2363 Sensor. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Вторая камера Harper DVHR-450

Номерные знаки читаемы в ночное и дневное время.

Итоги по Harper DVHR-450

Harper DVHR-450 – недорогой видеорегистартор с двухканальным режимом съемки. Возможность аккуратного монтажа в салоне, режим съемки во время парковки, детальные настройки, аккуратный внешний вид.