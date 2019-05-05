Обзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USB

У большинства из нас дома большое количество носимых и стационарных устройств, нуждающихся в зарядке и постоянной подаче питания для здоровья. Что делать, когда все они требуют одновременной зарядки, а количество свободных розеток в квартире строго ограничено? Есть отличное решение – сетевой удлинитель Harper UCH-530 со встроенной USB-зарядкой и пятью розетками.

Harper UCH-530 обзор

Средняя стоимость составляет 1700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением удлинителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен удлинитель в корпусе из белого пластика. Внешний вид аккуратный и привлекательный. Поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Важно отметить, что используемый тут пластик также не подвержен возгоранию при нагреве. Для того чтобы адаптер не скользил по столу, снизу предусмотрены восемь резиновых ножек.

Есть пара ушек, позволяющих зафиксировать Harper UCH-530 на стену. На фронтальной стороне механический выключатель.

Доступно три полноразмерных USB-разъема, конструкция позволяет задействовать сразу все из них.

Пять сетевых розеток с заземлением, расположены они под углом, упрощая установку массивных блоков питания. Все они снабжены светодиодными индикаторами активности.

Тесты

Кабель подключения с широким сечением. Длина провода 1.5 метра.Максимальная нагрузка до 4000 Вт. Есть автоматический предохранитель, прекращающий подачу электричества после скачка тока, перезапускается он простым включением и выключением сетевого фильтра. Защита от высокочастотных помех и скачков напряжения.

Все три полноразмерных USB в Harper UCH-530 с током 2.4А. При задействовании всех разъемов ток стабилен, без проседания и скачков. Из особенностей отметим наличие шторок в розетках, предотвращающих попадание пыли и грязи внутрь корпуса.

Итоги по Harper UCH-530

Harper UCH-530 будет востребован с учетом широкого распостранения гаджетов. С этим сетевым фильтром не придется искать свободные розетки и сетевые адаптеры. Рассмотренное устройство имеет весь спектр необходимых типов защит и отличается долговечностью.