Обзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USB

2019-05-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Harper UCH-530; [170]
У большинства из нас дома большое количество носимых и стационарных устройств, нуждающихся в зарядке и постоянной подаче питания для здоровья. Что делать, когда все они требуют одновременной зарядки, а количество свободных розеток в квартире строго ограничено? Есть отличное решение – сетевой удлинитель Harper UCH-530 со встроенной USB-зарядкой и пятью розетками.

Harper UCH-530

Средняя стоимость составляет 1700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Harper UCH-530 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением удлинителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper UCH-530

Внешний вид

Доступен удлинитель в корпусе из белого пластика. Внешний вид аккуратный и привлекательный. Поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Harper UCH-530

Важно отметить, что используемый тут пластик также не подвержен возгоранию при нагреве. Для того чтобы адаптер не скользил по столу, снизу предусмотрены восемь резиновых ножек.

Harper UCH-530

Есть пара ушек, позволяющих зафиксировать Harper UCH-530 на стену. На фронтальной стороне механический выключатель.

Harper UCH-530

Доступно три полноразмерных USB-разъема, конструкция позволяет задействовать сразу все из них.

Harper UCH-530

Пять сетевых розеток с заземлением, расположены они под углом, упрощая установку массивных блоков питания. Все они снабжены светодиодными индикаторами активности.

Harper UCH-530

Кабель подключения с широким сечением. Длина провода 1.5 метра.

Тесты

Максимальная нагрузка до 4000 Вт. Есть автоматический предохранитель, прекращающий подачу электричества после скачка тока, перезапускается он простым включением и выключением сетевого фильтра. Защита от высокочастотных помех и скачков напряжения.

Harper UCH-530

Все три полноразмерных USB в Harper UCH-530 с током 2.4А. При задействовании всех разъемов ток стабилен, без проседания и скачков. Из особенностей отметим наличие шторок в розетках, предотвращающих попадание пыли и грязи внутрь корпуса.

Harper UCH-530

Итоги по Harper UCH-530

Harper UCH-530 будет востребован с учетом широкого распостранения гаджетов. С этим сетевым фильтром не придется искать свободные розетки и сетевые адаптеры. Рассмотренное устройство имеет весь спектр необходимых типов защит и отличается долговечностью.

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