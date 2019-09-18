Обзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и Intel

Не так давно был анонсирован выход серии оперативной памяти HyperX FURY Black RGB с частотами 2400/2666/2933/3000/3200/3466 MHz. Для неё заявлена поддержка последних поколений процессоров AMD и Ryzen. Поддерживается режим автоматического увеличения тактовой частоты в играх, во время рендеринга и монтажа видео. Мы изучаем на примере набора из двух планок объемом по 8 Гбайт с частотой 3200 МГц.
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Комплектация
Упакованы планки в прозрачный пластиковый блистер. Комплект включает инструкцию по установке и наклейку с логотипом.
Внешний видHyperX FURY Black RGB, как можно догадаться по названию, оснащены зоной с многоцветной подсветкой.
Прозрачная вставка занимает всю площадь верхней гребенки. Выглядит аккуратно и эффектно.
Подсветка поддерживает синхронизацию с остальными компонентами. Поддерживается актуальные материнские платы. Также есть собственный софт.
За охлаждение отвечает окрашенный в черный цвет радиатор с выштамповкой по краям. Нанесен логотип и название серии.
По высоте радиатор только незначительно увеличивает общую высоту планок. Проблем с совместимостью с башенными системами охлаждении возникнуть не должно.
Они совместимы с профилями Intel XMP. Максимальная частота в этой серии 3466 МГц. Есть планки по 8 и 16 Гбайт. Наборы включают разное количество планок.
С официального сайта производителя можно загрузить утилиту HyperX NGENUITY для настройки поведения подсветки. С помощью неё можно выбрать статичный цвет или один из предустановленных эффектов.
Также подсветка может быть настроена программными средствами материнских плат.
Тесты HyperX FURY Black RGB DDR4-3200
HyperX FURY Black RGB обеспечивают полную совместимость с актуальными процессорами Intel и AMD. В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35V. Проблем с её запуском не возникло.
Aida64
7Zip
3DMark
NightRaid
Также записан профиль 3000 МГц с таймингами 15-17-17 и напряжением 1.35V.
Мы провели замер уровня быстродействия в синтетических тестах на частоте 2400 МГц с таймингами 15-15-15. С этой частотой напряжение можно уменьшить до 1.2V.
РазгонБез повышения таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 3466 МГц.
Сравнение
7Zip
Aida64
Cinebench15
WinRar
Итоги по HyperX FURY Black RGB DDR4-3200HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 продемонстрировали высокий уровень быстродействия и возможность дальнейшего повышения частоты с сохранением напряжения и таймингов. Помимо этого они еще и выглядят эффектно, предлагая многоцветную подсветку с поддержкой синхронизации поведения с остальными компонентами.
HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".