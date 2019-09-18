Обзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и Intel

2019-09-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX HX432C16FB3AK2/16; [186]
Не так давно был анонсирован выход серии оперативной памяти HyperX FURY Black RGB с частотами 2400/2666/2933/3000/3200/3466 MHz. Для неё заявлена поддержка последних поколений процессоров AMD и Ryzen. Поддерживается режим автоматического увеличения тактовой частоты в играх, во время рендеринга и монтажа видео. Мы изучаем на примере набора из двух планок объемом по 8 Гбайт с частотой 3200 МГц.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Упакованы планки в прозрачный пластиковый блистер. Комплект включает инструкцию по установке и наклейку с логотипом.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Внешний вид

HyperX FURY Black RGB, как можно догадаться по названию, оснащены зоной с многоцветной подсветкой.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Прозрачная вставка занимает всю площадь верхней гребенки. Выглядит аккуратно и эффектно.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Подсветка поддерживает синхронизацию с остальными компонентами. Поддерживается актуальные материнские платы. Также есть собственный софт.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

За охлаждение отвечает окрашенный в черный цвет радиатор с выштамповкой по краям. Нанесен логотип и название серии.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

По высоте радиатор только незначительно увеличивает общую высоту планок. Проблем с совместимостью с башенными системами охлаждении возникнуть не должно.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Они совместимы с профилями Intel XMP. Максимальная частота в этой серии 3466 МГц. Есть планки по 8 и 16 Гбайт. Наборы включают разное количество планок.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

С официального сайта производителя можно загрузить утилиту HyperX NGENUITY для настройки поведения подсветки. С помощью неё можно выбрать статичный цвет или один из предустановленных эффектов.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Также подсветка может быть настроена программными средствами материнских плат.

Тесты HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

HyperX FURY Black RGB обеспечивают полную совместимость с актуальными процессорами Intel и AMD. В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35V. Проблем с её запуском не возникло.

Aida64

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

7Zip

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

3DMark

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

NightRaid

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Также записан профиль 3000 МГц с таймингами 15-17-17 и напряжением 1.35V.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Мы провели замер уровня быстродействия в синтетических тестах на частоте 2400 МГц с таймингами 15-15-15. С этой частотой напряжение можно уменьшить до 1.2V.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Разгон

Без повышения таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 3466 МГц.

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Сравнение

7Zip

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Aida64

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Cinebench15

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

WinRar

HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Итоги по HyperX FURY Black RGB DDR4-3200

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX FURY Black RGB DDR4-3200 продемонстрировали высокий уровень быстродействия и возможность дальнейшего повышения частоты с сохранением напряжения и таймингов. Помимо этого они еще и выглядят эффектно, предлагая многоцветную подсветку с поддержкой синхронизации поведения с остальными компонентами.
HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы HyperX HX432C16FB3AK2/16
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