Обзор IPPON AVR-1000. Недорогой стабилизатор напряжения…

Перепад напряжения встречается не только в частных домах, но и многоквартирных. Как итог это не только может привести к выходу из строя такой дорогостоящей техники, как персональные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и телевизоры, но и заметно сократить срок службы. Удлинители с подсвечиваемой кнопкой, именуемые в простонародье сетевыми фильтрами, не защищают от этого, необходимы специализированные устройства – стабилизатор напряжения. Как пример, IPPON AVR-1000 защищает от короткого замыкания, высоковольтных импульсов, фильтрует помехи и стабилизирует выходное напряжение.

Комплектация

Приобрести его можно за 2 600 рублей. Сопровождается этот стабилизатор напряжения 2-летним гарантийным обслуживанием.

Упакован в коробку, оформление которой акцентирует внимание на простоте эксплуатации. Комплект его включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

IPPON AVR-1000 обзор

Внешний вид

Выполнено в компактном корпусе с удобной ручкой на верхней грани, упрощающей переноску с места на место. Актуально с учетом веса в 3.41 килограмм.

Основная часть корпуса выполнена из стали, окрашенной в черный цвет. На боковых сторонах перфорация, участвующая в отводе теплого воздуха.

Лицевая сторона пластиковая, в центре ее панель с четырьмя светодиодными индикаторами. Они отображаются активное питание, режим стабилизации, повышенное напряжение и перегрузку.

В зависимости от цвета символизируют нормальный режим работы или стабилизацию выходного напряжения, выход за рабочие пределы входного напряжения, а также перегрузку.

Кнопка включения расположена на задней панели. Расположение не самое удобное, но на практике необходимости в ней частой нет.

На этой же грани у IPPON AVR-1000 четыре Schuko розетки с заземлением. Они повернуты относительно центральной оси на 45 градусов, упрощая подключение габаритных штекеров и блоков питания.

Устойчивое размещение на ровной поверхности обеспечивают четыре пластиковые ножки.

Оснащение

Во внутренней части центральную зону занимает массивный трансформатор, с учетом габаритов самого стабилизатора напряжения.

На передней панели зафиксирована печатная плата с распаянными на ней компонентами. Аккуратная пайка без следов флюса.

Тесты

IPPON AVR-1000 рассчитан на полную выходную мощность 1000 ВА, активную выходную – 600 Вт. В этот лимит укладывается 1 или 2 монитора, рабочая система или игровой пк с видеокартой уровня RTX 3070. Подходит для подключения газовых отопительных котлов, предотвращая выход из строя управляющей платы. При подборе всегда необходимо оставлять запас.

190-200В – 220В

210-230В – 230В

230-240В – 210В

Рабочий диапазон входного напряжения для этой модели от 165 до 253 В. Согласно нашим замерам, были последующие данные:При снижении или повышении входного напряжения есть хорошо слышимый щелчок. В остальном с учетом использования пассивного отвода тепла, эта модель обеспечивает тишину.

Итоги

IPPON AVR-1000 – четко выполняет задачи защиты подключенной электроники от скачков напряжения, короткого замыкания, высоковольтных импульсов и повышает ее ресурс службы стабилизируя выходное напряжение. Компактные габариты, четыре евророзетки с заземление, индикаторы на лицевой панели, пассивный отвод тепла.