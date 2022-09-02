Обзор IPPON AVR-1000. Недорогой стабилизатор напряжения…

Перепад напряжения встречается не только в частных домах, но и многоквартирных. Как итог это не только может привести к выходу из строя такой дорогостоящей техники, как персональные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и телевизоры, но и заметно сократить срок службы. Удлинители с подсвечиваемой кнопкой, именуемые в простонародье сетевыми фильтрами, не защищают от этого, необходимы специализированные устройства – стабилизатор напряжения. Как пример, IPPON AVR-1000 защищает от короткого замыкания, высоковольтных импульсов, фильтрует помехи и стабилизирует выходное напряжение.
Приобрести его можно за 2 600 рублей. Сопровождается этот стабилизатор напряжения 2-летним гарантийным обслуживанием.
Комплектация
Упакован в коробку, оформление которой акцентирует внимание на простоте эксплуатации. Комплект его включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
IPPON AVR-1000 обзор
Внешний вид
Выполнено в компактном корпусе с удобной ручкой на верхней грани, упрощающей переноску с места на место. Актуально с учетом веса в 3.41 килограмм.
Основная часть корпуса выполнена из стали, окрашенной в черный цвет. На боковых сторонах перфорация, участвующая в отводе теплого воздуха.
Лицевая сторона пластиковая, в центре ее панель с четырьмя светодиодными индикаторами. Они отображаются активное питание, режим стабилизации, повышенное напряжение и перегрузку.
В зависимости от цвета символизируют нормальный режим работы или стабилизацию выходного напряжения, выход за рабочие пределы входного напряжения, а также перегрузку.
Кнопка включения расположена на задней панели. Расположение не самое удобное, но на практике необходимости в ней частой нет.
На этой же грани у IPPON AVR-1000 четыре Schuko розетки с заземлением. Они повернуты относительно центральной оси на 45 градусов, упрощая подключение габаритных штекеров и блоков питания.
Устойчивое размещение на ровной поверхности обеспечивают четыре пластиковые ножки.
Оснащение
Во внутренней части центральную зону занимает массивный трансформатор, с учетом габаритов самого стабилизатора напряжения.
На передней панели зафиксирована печатная плата с распаянными на ней компонентами. Аккуратная пайка без следов флюса.
Тесты
IPPON AVR-1000 рассчитан на полную выходную мощность 1000 ВА, активную выходную – 600 Вт. В этот лимит укладывается 1 или 2 монитора, рабочая система или игровой пк с видеокартой уровня RTX 3070. Подходит для подключения газовых отопительных котлов, предотвращая выход из строя управляющей платы. При подборе всегда необходимо оставлять запас.
Рабочий диапазон входного напряжения для этой модели от 165 до 253 В. Согласно нашим замерам, были последующие данные:
- 190-200В – 220В
- 210-230В – 230В
- 230-240В – 210В
При снижении или повышении входного напряжения есть хорошо слышимый щелчок. В остальном с учетом использования пассивного отвода тепла, эта модель обеспечивает тишину.
Итоги
IPPON AVR-1000 – четко выполняет задачи защиты подключенной электроники от скачков напряжения, короткого замыкания, высоковольтных импульсов и повышает ее ресурс службы стабилизируя выходное напряжение. Компактные габариты, четыре евророзетки с заземление, индикаторы на лицевой панели, пассивный отвод тепла.