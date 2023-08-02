Обзор IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO относится к новой модельной линейке, представленной летом этого года. Эта модель позволяет обеспечить безопасную подачу питания для четырех устройств одновременно, отображая подробную диагностическую информацию с помощью дисплея на лицевой панели. Новинка поддерживает постоянную фильтрацию входного напряжения, защищая подключенные устройства от шумов и всплесков в электросети, стабилизирует уровень входного напряжения и обеспечивает резервное питание. Ориентирована на рабочие станции, ПК, периферийную и вычислительную технику, сетевое оборудование и другое телекоммуникационное оборудование.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Комплектация

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с изображением ИБП, логотипом бренда и данными по техническим характеристикам. Внутри дополнительно зафиксирован и защищен от получения повреждений при транспортировке. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе с традиционным исполнением, оформленным в черном цвете. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Справа и слева на боковых сторонах в ряд расположены вентиляционные отверстия. В этой модели используется пассивный отвод тепла, обеспечивая комфортный бесшумный режим работы.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

На обратной стороне доступны четыре евророзетки, расположенные группами по две в блоке. Для того чтобы не перекрывались при подключении габаритных штекеров, они повернуты относительно оси на 45 градусов.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Рядом с ними находится многоразовый перезапускаемый предохранитель. Выше сквозные RJ-45 для защиты подключения к роутеру и диагностический USB-выход. Кабель питания несъемный. С широким сечением, евровилка с заземлением.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

На передней панели IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO выведен ЖК-дисплей с подсветкой синего цвета. С помощью него можно контролировать входное и выходное напряжение, уровень загрузки, степень заряда аккумулятора и текущий режим работы.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Выше кнопка включения/выключения. В нижней зоне нанесен логотип бренда.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

На основании четыре пластиковые ножки. Отдельного лючка для доступа к аккумулятору не предусмотрено.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Внутренняя часть

Внутри расположен AVR-трансформатор с сердечником. Отдельная плата с компонентами и еще одна компактная, отвечающая за работу дисплея.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Четыре реле GOLDEN GH-1C-12L, одно GOLDEN GH-1A-12LF. Варистор и конденсатор, отвечающие за защиту от импульсных помех.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Установленs две свинцово-кислотные батареи RITAR RT1270 с заявленной емкостью 7Ач и напряжением 12В.

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO

Тесты

IPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO относится к линейно-интерактивным ИБП. Рассчитан он на полную мощность 1200 ВА (600 Вт). В этот лимит укладывается не только рабочая станция, но и игровой ПК начального или среднего уровня с одним монитором. Система автоматически отключается при превышении допустимой нагрузки, предварительно оповещая сигналом.

Здесь используется двухступенчатая система AVR. Одна из ступеней срабатывает при увеличении, вторая при уменьшении входного напряжения. При работе корпус заметно не нагревался, работала система бесшумно.
Входное напряжение, ВВыходное напряжение, В
148Отключение
168218
192228
234234
263238
271/td>Отключение
При отключении питания переход на работу от аккумулятора проходит в течение 2-6 мс. На выходе дает модифицированную синусоиду, позволяющую обеспечивать стабильную работу различного типа офисной техники, включая ПК с импульсными блоками питания. В зависимости от нагрузки время автономной работы составляло:
НагрузкаВремя работы до отключения
50 Вт1 час 19 минут
100 Вт52 минуты
200 Вт21 минута
400 Вт6 минут
600 Вт40 секунд
271/td>Отключение
Для типового рабочего ПК с одним монитором в среднем даст около 30–40 минут времени резервной работы. При возобновлении подачи питания в розетке автоматически переходит в обычный режим работы, восстанавливая заряд аккумулятора.

Поддерживается стандарт Smart Battery. Подключив его с помощью USB-кабеля к ПК, можно получать данные по уровню заряда аккумулятора и прогнозируемому времени работы в резервном режиме.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIPPON BACK BASIC 1200 LCD EURO – линейно-интерактивный ИБП для рабочих станций, сетевого оборудования и другого типа техники, который станет хорошим выбором для дома и офиса. Простота эксплуатации, информативный дисплей, Smart Battery, бесшумная работа, четыре розетки для подключения техники. К условным минусам отнесем отсутствие отдельного доступа для извлечения аккумулятора.
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