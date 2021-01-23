Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Одним из самых распространённых аксессуаров для ПК, мониторов и оргтехники являются сетевые фильтры. Чаще всего они приобретаются из того, что есть на полках по остаточному принципу, но, к сожалению, такие решения на деле — это обычный удлинитель, в кнопку которого интегрирован светодиод. Да, позволяет решить вопрос с ограниченным количеством розеток для подключения, но при серьезных скачках или падении напряжения дорогостоящая техника вероятнее всего выйдет из строя. Тестируемый сегодня ИБП IPPON Back Comfo Pro II 1050 помимо эффективного комплекса защиты еще и предлагает возможность сохранения работоспособности при отключении электропитания в помещении.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Это старшая модель в линейке, помимо нее доступны Back Comfo Pro II 650 и Back Comfo Pro II 850.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона со схематичным изображением и общими данными по особенностям конструкции. Внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает гарантийный талон. Сопровождается 2-летней гарантией.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые. Вес в районе 6 килограммов.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

На боковых гранях и тыльной стороне вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Восемь евро розеток с заземлением расположились на верхней грани. Они повернуты относительно центра на 45 градусов, для предотвращения перекрытия при подключении габаритных блоков питания.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Нанесенная тут маркировка распределяет их на три группы. Суммарно шесть розеток идут с защитой и заземлением и две только с защитой.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Так при подключении устройств можно будет отделить те, которым не требуется сохранение автономной работы для увеличения времени автономной работы для тех, кому это важнее.

На лицевой стороне у IPPON Back Comfo Pro II 1050 кнопка включения/выключения, светодиодный индикатор и USB Type-B разъем.

С тыльной стороны многоразовый предохранитель. Кабель питания несъемный. С заземлением сечение широкое.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

На основании ко краям распределены пластиковые ножки. Есть отсек с аккумулятором. Здесь его замена не требует разбора корпуса и не приводит к потере гарантии.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Софт

Кабель USB в комплект не входит. Это USB Type-B. Подключив его к материнской плате в системном трее будет выводиться информация по заряду аккумулятора и прогнозируемое время автономной работы. При приближении к разрядке операционная система автоматически будет выключена. Для работы подключать его не обязательно, но дополнительную информацию получить можно. Также с официального сайта доступна фирменная утилита с выводом расширенных данных.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Начинка

Чтобы разобрать корпус IPPON Back Comfo Pro II 1050 нужно будет предварительно отключить аккумулятор. Крепится при помощи четырех винтов по краям. Еще раз отметим, в отличие от многих других моделей тут для доступа к батарее разбор проводить не требуется.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Здесь нет активного охлаждения, обеспечивая бесшумный режим работы. На задней стенке расположился трансформатор AVR.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

На полке батарейного отсека печатная плата с электронными компонентами. Пайка аккуратная. Под транзисторы инвертора выделен отдельный алюминиевый радиатор. Имеются полноценные фильтры и варисторы. Заявленная тут защита от нагрузок и импульсных помех подтверждается анализом электронных компонентов.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

Тесты В двух старших версиях это линейки ИБП установлен аккумулятор с напряжением 12В и емкостью 9 Ач. Похвально, что даже в более дорогих решениях производители часто экономят, ставя батареи с меньшим уровнем емкости.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

В зависимости от нагрузки время автономной работы будет меняться. В рабочих сценариях, когда ПК используется для браузера или офисного софта это около 12-15 минут с подключенным одним монитором.

IPPON Back Comfo Pro II 1050

При реально потребляемой нагрузке подключенных устройств в районе 300 Вт это 2-3 минуты. А наиболее распространённый вариант с общей нагрузкой в 150 Вт даст в районе 6-8 минут. Этого достаточно для сохранения проекта в популярных программах для работы с графикой и видео, а также закрытия активных документов.

Обрыв питания в электросети переводит шесть розеток IPPON Back Comfo Pro II 1050 на автономную работу мгновенно, в районе 2-6 мс. Сопровождается этот процесс хорошо слышимым звуковым сигналом. Звук не отключаем.

Также поддерживает функцию выравнивания напряжения. Форма напряжения тут модифицированная синусоида. Было проведена тестовая корректировка входного напряжения и замер его на выходе, полученные результаты приведены в виде таблицы.
Входное напряжениеВыходное напряжение
275-240 Вт234-210 Вт
240 - 200 Вт240 - 200 Вт
200 - 180 Вт240 - 210 Вт
Шума во время работы нет. Трансформатор не гудит. Работает система тихо. Нагрев незначительный, в пределах нормы.

Итоги по IPPON Back Comfo Pro II 1050

Золото. Выбор редакции MegaObzorIPPON Back Comfo Pro II 1050 соответствует заявленным для него параметрам и значением. Форма выходного напряжения синусоидная, широкий диапазон входящего напряжения, аккумулятор с увеличенной емкостью и простой доступ к нему, возможность мониторинга с экрана ПК, шесть розеток с защитой и автономным питанием, две дополнительные только с защитой, звуковая индикация, удобное расположение розеток. К минусам отнесем отсутствие в комплекте USB кабеля.
IPPON Back Comfo Pro II 1050 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы IPPON Back Comfo Pro II 1050
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