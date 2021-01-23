Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Одним из самых распространённых аксессуаров для ПК, мониторов и оргтехники являются сетевые фильтры. Чаще всего они приобретаются из того, что есть на полках по остаточному принципу, но, к сожалению, такие решения на деле — это обычный удлинитель, в кнопку которого интегрирован светодиод. Да, позволяет решить вопрос с ограниченным количеством розеток для подключения, но при серьезных скачках или падении напряжения дорогостоящая техника вероятнее всего выйдет из строя. Тестируемый сегодня ИБП IPPON Back Comfo Pro II 1050 помимо эффективного комплекса защиты еще и предлагает возможность сохранения работоспособности при отключении электропитания в помещении.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Это старшая модель в линейке, помимо нее доступны Back Comfo Pro II 650 и Back Comfo Pro II 850.Поставляется в коробке из картона со схематичным изображением и общими данными по особенностям конструкции. Внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает гарантийный талон. Сопровождается 2-летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые. Вес в районе 6 килограммов.

На боковых гранях и тыльной стороне вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла.

Восемь евро розеток с заземлением расположились на верхней грани. Они повернуты относительно центра на 45 градусов, для предотвращения перекрытия при подключении габаритных блоков питания.

Нанесенная тут маркировка распределяет их на три группы. Суммарно шесть розеток идут с защитой и заземлением и две только с защитой.

Так при подключении устройств можно будет отделить те, которым не требуется сохранение автономной работы для увеличения времени автономной работы для тех, кому это важнее.На лицевой стороне у IPPON Back Comfo Pro II 1050 кнопка включения/выключения, светодиодный индикатор и USB Type-B разъем.С тыльной стороны многоразовый предохранитель. Кабель питания несъемный. С заземлением сечение широкое.

На основании ко краям распределены пластиковые ножки. Есть отсек с аккумулятором. Здесь его замена не требует разбора корпуса и не приводит к потере гарантии.

Софт

Кабель USB в комплект не входит. Это USB Type-B. Подключив его к материнской плате в системном трее будет выводиться информация по заряду аккумулятора и прогнозируемое время автономной работы. При приближении к разрядке операционная система автоматически будет выключена. Для работы подключать его не обязательно, но дополнительную информацию получить можно. Также с официального сайта доступна фирменная утилита с выводом расширенных данных.

Начинка

Чтобы разобрать корпус IPPON Back Comfo Pro II 1050 нужно будет предварительно отключить аккумулятор. Крепится при помощи четырех винтов по краям. Еще раз отметим, в отличие от многих других моделей тут для доступа к батарее разбор проводить не требуется.

Здесь нет активного охлаждения, обеспечивая бесшумный режим работы. На задней стенке расположился трансформатор AVR.

На полке батарейного отсека печатная плата с электронными компонентами. Пайка аккуратная. Под транзисторы инвертора выделен отдельный алюминиевый радиатор. Имеются полноценные фильтры и варисторы. Заявленная тут защита от нагрузок и импульсных помех подтверждается анализом электронных компонентов.

Тесты В двух старших версиях это линейки ИБП установлен аккумулятор с напряжением 12В и емкостью 9 Ач. Похвально, что даже в более дорогих решениях производители часто экономят, ставя батареи с меньшим уровнем емкости.

В зависимости от нагрузки время автономной работы будет меняться. В рабочих сценариях, когда ПК используется для браузера или офисного софта это около 12-15 минут с подключенным одним монитором.

Входное напряжение Выходное напряжение 275-240 Вт 234-210 Вт 240 - 200 Вт 240 - 200 Вт 200 - 180 Вт 240 - 210 Вт

Итоги по IPPON Back Comfo Pro II 1050

При реально потребляемой нагрузке подключенных устройств в районе 300 Вт это 2-3 минуты. А наиболее распространённый вариант с общей нагрузкой в 150 Вт даст в районе 6-8 минут. Этого достаточно для сохранения проекта в популярных программах для работы с графикой и видео, а также закрытия активных документов.Обрыв питания в электросети переводит шесть розеток IPPON Back Comfo Pro II 1050 на автономную работу мгновенно, в районе 2-6 мс. Сопровождается этот процесс хорошо слышимым звуковым сигналом. Звук не отключаем.Также поддерживает функцию выравнивания напряжения. Форма напряжения тут модифицированная синусоида. Было проведена тестовая корректировка входного напряжения и замер его на выходе, полученные результаты приведены в виде таблицы.Шума во время работы нет. Трансформатор не гудит. Работает система тихо. Нагрев незначительный, в пределах нормы.IPPON Back Comfo Pro II 1050 соответствует заявленным для него параметрам и значением. Форма выходного напряжения синусоидная, широкий диапазон входящего напряжения, аккумулятор с увеличенной емкостью и простой доступ к нему, возможность мониторинга с экрана ПК, шесть розеток с защитой и автономным питанием, две дополнительные только с защитой, звуковая индикация, удобное расположение розеток. К минусам отнесем отсутствие в комплекте USB кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".