Обзор IPPON Back Verso 800 New. Источник бесперебойного питания

Его средняя стоимость составляет 7 350 рублей.
На верхней грани выведены шесть розеток Schuko CEE 7. Размещены они по две в три ряда.
Визуально они разделяются на две группы. Только две розетки будут получать питание при обрыве питания. Четыре работают для стабилизации напряжения.
Так можно будет распределить устройства в зависимости от того, необходимо ли сохранение работоспособности, не сокращая время автономной работы для важных элементов.
Например, можно будет подключить основной монитор и системный блок, а дополнительный, периферию и зарядное устройство поддерживать в работоспособном состоянии при отключении питания в помещении менее важно.
Ближе к боковой грани у IPPON Back Verso 800 New выведен механический тумблер есть. Также сопровождается перезапускаемым предохранителем.
Сквозная розетка RJ-45 для защиты роутера от возможных скачков со стороны провайдера. Расположены разъемы рядом, упрощая подключение линии.
На основании шесть пластиковых ножек и зона с нанесенными техническими данными. Эту модель можно поставить как горизонтально, так и вертикально на стену.
Отдельная крышка с отсеком, в котором расположен аккумулятор. Его обслуживание можно будет провести, не разбирая корпус полностью. Комплектуется ИБП свинцово-кислотным аккумулятором 12В/7Ач.
Подключается при помощи кабеля с широким сечением. Длина 1.8 метра.
Помимо этой модели есть две младшие: Back Verso 600 с мощностью 300 Вт и Back Verso 400 с мощностью 200 Вт. Они же отличаются емкостью установленного аккумулятора.
Важно при подборе ИБП учитывать нагрузку, при превышении ее система автоматически будет выключаться. При 110% это произойдет через 3 минуты, а при 140% мгновенно.
Устройство выполняет важную функцию по стабилизации выходного напряжения, при диапазоне входящего от 170 до 270 В, выходное на розетках будет держаться на среднем уровне в 220 В. Исключение скачков повышает срок службы подключенных устройств, снижая нагрузку на электронные компоненты. Работает ИБП тихо, в нем нет активного охлаждения. При этом корпус заметно не нагревался при работе от сети, а от аккумулятора температура внешних поверхностей не превышала 40 градусов.