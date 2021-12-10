Обзор IPPON Back Verso 800 New. Источник бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания решают сразу ряд задач, среди которых защита подключенной техники от скачков в сети, продление срока службы, время при обрыве питания на сохранение открытых проектов и документов. Со всеми этими задачами справляется IPPON Back Verso 800 New, рассчитанный на активную мощность до 420 Вт.

IPPON Back Verso 800 New

Его средняя стоимость составляет 7 350 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией и данными по особенностям работы.

IPPON Back Verso 800 New

Внешний вид

Выполнен корпус из износоустойчивого пластика черного цвета. Закругленные углы и строгий внешний вид.

IPPON Back Verso 800 New

На верхней грани выведены шесть розеток Schuko CEE 7. Размещены они по две в три ряда.

IPPON Back Verso 800 New

Визуально они разделяются на две группы. Только две розетки будут получать питание при обрыве питания. Четыре работают для стабилизации напряжения.

IPPON Back Verso 800 New

Так можно будет распределить устройства в зависимости от того, необходимо ли сохранение работоспособности, не сокращая время автономной работы для важных элементов.

IPPON Back Verso 800 New

Например, можно будет подключить основной монитор и системный блок, а дополнительный, периферию и зарядное устройство поддерживать в работоспособном состоянии при отключении питания в помещении менее важно.

IPPON Back Verso 800 New

Ближе к боковой грани у IPPON Back Verso 800 New выведен механический тумблер есть. Также сопровождается перезапускаемым предохранителем.

IPPON Back Verso 800 New

Сквозная розетка RJ-45 для защиты роутера от возможных скачков со стороны провайдера. Расположены разъемы рядом, упрощая подключение линии.

IPPON Back Verso 800 New

На основании шесть пластиковых ножек и зона с нанесенными техническими данными. Эту модель можно поставить как горизонтально, так и вертикально на стену.

IPPON Back Verso 800 New

Отдельная крышка с отсеком, в котором расположен аккумулятор. Его обслуживание можно будет провести, не разбирая корпус полностью. Комплектуется ИБП свинцово-кислотным аккумулятором 12В/7Ач.

IPPON Back Verso 800 New

Подключается при помощи кабеля с широким сечением. Длина 1.8 метра.

Тесты

Рассчитан IPPON Back Verso 800 New на 800ВА (активная мощность до 420 Вт). В этот лимит укладывается ПК с видеокартой среднего уровня и один монитор. Такая система проработает около 10 минут при обрыве питания. Полная загрузка разрядит за 1.5-2 минуты. При 50% загрузке (около 210 Вт) – 7 минут автономной работы. Этого достаточно для сохранения рабочих проектов.

IPPON Back Verso 800 New

Помимо этой модели есть две младшие: Back Verso 600 с мощностью 300 Вт и Back Verso 400 с мощностью 200 Вт. Они же отличаются емкостью установленного аккумулятора.

IPPON Back Verso 800 New

Важно при подборе ИБП учитывать нагрузку, при превышении ее система автоматически будет выключаться. При 110% это произойдет через 3 минуты, а при 140% мгновенно.

IPPON Back Verso 800 New

Устройство выполняет важную функцию по стабилизации выходного напряжения, при диапазоне входящего от 170 до 270 В, выходное на розетках будет держаться на среднем уровне в 220 В. Исключение скачков повышает срок службы подключенных устройств, снижая нагрузку на электронные компоненты. Работает ИБП тихо, в нем нет активного охлаждения. При этом корпус заметно не нагревался при работе от сети, а от аккумулятора температура внешних поверхностей не превышала 40 градусов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIPPON Back Verso 800 New – ИБП для офисного ПК, домашней рабочей системы с одним или несколькими мониторами, или игрового ПК начального уровня. Напольное и настенное размещение, защита линии RJ-45, шесть розеток Schuko CEE 7, простой доступ к отсеку с аккумулятором.
IPPON Back Verso 800 New получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы IPPON Back Verso 800 New
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