Обзор IPPON Back Verso 800 New. Источник бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания решают сразу ряд задач, среди которых защита подключенной техники от скачков в сети, продление срока службы, время при обрыве питания на сохранение открытых проектов и документов. Со всеми этими задачами справляется IPPON Back Verso 800 New, рассчитанный на активную мощность до 420 Вт.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 7 350 рублей.Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией и данными по особенностям работы.

Внешний вид

Выполнен корпус из износоустойчивого пластика черного цвета. Закругленные углы и строгий внешний вид.

На верхней грани выведены шесть розеток Schuko CEE 7. Размещены они по две в три ряда.

Визуально они разделяются на две группы. Только две розетки будут получать питание при обрыве питания. Четыре работают для стабилизации напряжения.

Так можно будет распределить устройства в зависимости от того, необходимо ли сохранение работоспособности, не сокращая время автономной работы для важных элементов.

Например, можно будет подключить основной монитор и системный блок, а дополнительный, периферию и зарядное устройство поддерживать в работоспособном состоянии при отключении питания в помещении менее важно.

Ближе к боковой грани у IPPON Back Verso 800 New выведен механический тумблер есть. Также сопровождается перезапускаемым предохранителем.

Сквозная розетка RJ-45 для защиты роутера от возможных скачков со стороны провайдера. Расположены разъемы рядом, упрощая подключение линии.

На основании шесть пластиковых ножек и зона с нанесенными техническими данными. Эту модель можно поставить как горизонтально, так и вертикально на стену.

Отдельная крышка с отсеком, в котором расположен аккумулятор. Его обслуживание можно будет провести, не разбирая корпус полностью. Комплектуется ИБП свинцово-кислотным аккумулятором 12В/7Ач.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с широким сечением. Длина 1.8 метра.Рассчитан IPPON Back Verso 800 New на 800ВА (активная мощность до 420 Вт). В этот лимит укладывается ПК с видеокартой среднего уровня и один монитор. Такая система проработает около 10 минут при обрыве питания. Полная загрузка разрядит за 1.5-2 минуты. При 50% загрузке (около 210 Вт) – 7 минут автономной работы. Этого достаточно для сохранения рабочих проектов.

Помимо этой модели есть две младшие: Back Verso 600 с мощностью 300 Вт и Back Verso 400 с мощностью 200 Вт. Они же отличаются емкостью установленного аккумулятора.

Важно при подборе ИБП учитывать нагрузку, при превышении ее система автоматически будет выключаться. При 110% это произойдет через 3 минуты, а при 140% мгновенно.

Итоги

Устройство выполняет важную функцию по стабилизации выходного напряжения, при диапазоне входящего от 170 до 270 В, выходное на розетках будет держаться на среднем уровне в 220 В. Исключение скачков повышает срок службы подключенных устройств, снижая нагрузку на электронные компоненты. Работает ИБП тихо, в нем нет активного охлаждения. При этом корпус заметно не нагревался при работе от сети, а от аккумулятора температура внешних поверхностей не превышала 40 градусов.IPPON Back Verso 800 New – ИБП для офисного ПК, домашней рабочей системы с одним или несколькими мониторами, или игрового ПК начального уровня. Напольное и настенное размещение, защита линии RJ-45, шесть розеток Schuko CEE 7, простой доступ к отсеку с аккумулятором.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".