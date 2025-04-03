ИБП с натрий-ионовым аккумулятором. Обзор и тесты IPPON NA+ RTA 1000

Сегодня в центре внимания будет новая серия однофазных источников бесперебойного питания с двойным преобразованием входного напряжения, использующий натрий-ионовые аккумуляторные батареи. Напомним, что в этом типе устройств чаще всего используются свинцо-кислотный аккумулятор. Натрий-ионовый обладает высокой плотностью и заряжается в 4 раза быстрее. Надежнее и долговечнее, обеспечивая 2000 циклов при 100% разряде, что в 4-5 раз больше. Могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне и не содержат токсичных веществ, а при хранении не требуют проведения регулярной подзарядки. IPPON NA+ RTA 1000 рассчитан на активную мощность 1000 Вт и выдает чистую синусоиду.

Комплектация

Поставляется в коробке из экокартона с минималистичным оформлением. В комплекте идут кронштейны для монтажа в стойку, пластиковые опоры для вертикальной ориентации, карточку с QR-кодом для загрузки ПО и серийным номером, краткое руководство пользователя, силовой кабель, два кабеля с C13, USB 2.0 кабель.

Внешний вид

Корпус преимущественно из металла. Окрашен в белый цвет. Фронтальная панель состоит из двух элементов. Это съемная вентиляционная решетка, также выполняющая декоративную функцию.

Квадратный блок с кнопками управления, группой светодиодных индикатором и ЖК-экраном с подсветкой. Его ориентацию можно менять в зависимости от способа установки, поворачивая на 90 градусов.

ЖК-дисплей информативен, на него выводятся данные по входному и выходному напряжениям, текущая схема работы, уровень заряда аккумулятора и нагрузки. Индикаторы отобразят наличие ошибок и рабочий статус.

За вентиляционной решеткой можно получить доступ к коннектору от аккумуляторов. Для этого не потребуется разбор корпуса. Также с помощью винтов фиксируется крышка для доступа к отсеку с самими аккумуляторами.

Задняя стенка из стали. Тут восемь C13 розеток, все они соединены параллельно и обеспечивают питанием при работе от батареи. В комплекте предусмотрели два кабеля с помощью которых можно будет подключить монитор и системный блок. В целом же такого набора будет с запасом для подключения большого количества устройств с общей потребляемой мощностью до 1000 Вт.

Входной разъем C14. Разъем EPO, USB-порт, RS232. Сетевой порт SNMP/HTTP. Доступна заглушка под подключение внешнего блока с аккумулятором.

IPPON NA+ RTA 1000 можно смонтировать в серверную стойку, у нее традиционные габариты для широкой совместимости. А также вертикально, для этого в комплекте идут пластиковые ножки с регулируемой шириной обхвата.

Внутренняя часть

Внутри корпуса пространство разделено на две основные зоны, это печатная плата с трансформатором и компонентами, отсек с аккумуляторами. Аккуратно все организовано, провода зафиксированы стяжками. Из интересного, радиатор и вентилятор соединены при помощи прозрачного пластика, создавая направленный канал для оптимизации движения воздуха. Это повысит эффективность отвода тепла.

На радиаторах зафиксированы силовые транзисторы. Затянуты винтами. Три реле SANYOU SRD-S-112D2. На входе два плавких предохранителя 30А на отдельной плате. Есть защита от импульсных помех.

В отсеке с аккумулятором три натрий-ионовых аккумулятора TD-NA-12350W 12В/4.8Ач соединенных последовательно. Есть еще один свободный слот под расширение с установкой еще одного аккумулятора.

Софт

Тесты

ИБП сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Совместимо с разными версиями операционных систем. Интерфейс ее локализован под русскоязычных пользователей. В главном окне выводится текущая схема работы ИБП, данные по температуре, заряду батареи, уровню нагрузки и напряжениям.В настройках можно просмотреть данные в интервале времени, вывести логи. В разделе настроек можно задать автозагрузку программы при старте операционной системы, задать работу уведомлений. Задать время до выключения операционной системы в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора. Получать уведомления на почту удаленно.IPPON NA+ RTA 1000 поддерживает защиту от короткого замыкания, высоковольтных выбросов, перегрузки и гарантирует безопасную работу подключенной системы. Есть входной автоматический выключатель, предотвращающий выход из строя при коротком замыкании.

Поддерживает режим ECO для экономии энергии в режиме ожидания. Доступен разъем EPO для автоматического отключения при аварийной ситуации, что будет актуально при эксплуатации в серверной или офисе. Для этого же есть интеллектуальный слот для удаленного мониторинга и управления по протоколу SNMP.

Выходное напряжение при работе от батареи — это чистая синусоида. Отклонения по частоте в пределах 1 Гц, это укладывается в требования ГОСТ для такого типа класса техники, позволяя использовать в ЦОД, банкоматах и серверных.

100 Вт – 1 час 11 минут,

200 Вт – 47 минут,

300 Вт – 35 минут,

500 Вт – 16 минут,

700 Вт – 8 минут,

1000 Вт – 3,5 минуты.

Итоги

Теперь к тестированию автономной работы в зависимости от нагрузки в зависимости от мощности.IPPON NA+ RTA 1000 – высокотехнологичный ИБП с натрий-ионовым аккумулятором для напольной и установки в 19-дюймовую стойку. ЖК-дисплей в блоке с возможностью поворота под способ установки, долговечный и надежный, с быстрой зарядкой, безопасный и экологичный, устойчивый к низким температурам, восемью розетками C13, групповой защитой, режимом ECO, аварийным отключением EPO, USB-портами, возможностью подключения дополнительных батарейных модулей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".