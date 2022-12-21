Обзор IPPON SMART POWER PRO II 2200. ИБП для топовых игровых систем и рабочих станций

С каждым поколением видеокарт и процессоров растет не только быстродействие, но и энергопотребление. Касается это игровых сборок, рабочих станций. Вся эта дорогая и мощная техника может выйти из строя при скачках напряжения в розетке или перебоях с питанием. Тестируемый сегодня линейно-интерактивный ИБП IPPON SMART POWER PRO II 2200 позволит подключить даже систему с новой NVIDA GeForce RTX 4090 и Intel Core i9-13900K.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением ИБП, данными по характеристикам и особенностям работы. Отдельно отмечается простота эксплуатации.

Комплект его включает USB-кабель, силовой кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. У него строгое и практичное исполнение.

На лицевой стороне выведен ЖК-дисплей с синей подсветкой. Тут выводятся данные по входному и выходному напряжению, рабочему режиму, уровням заряда аккумулятора и нагрузке.

Кнопка включения и два полноразмерных USB, используемых для зарядки носимых устройств или подачи питания, например, на элементы умного дома или камеры.

У IPPON SMART POWER PRO II 2200 съемный кабель питания. Это упростит эксплуатацию и позволит подобрать в дальнейшем кабель нужной длины.

Располагает он шестью розетками типа C13, две из них окрашены в белый цвет, они не поддерживают резервное питание, только защиту. Один кабель C13-C14 уже идет в комплекте. Такой тип розеток упрощает подключение сразу группы устройств, не перекрывают соседние гнезда и сами они компактнее.

Есть выход RS232, сквозные RJ-45 c защитой, USB-порт для подключения к ПК. На этой же стенке решетка вентилятора.

Также вентиляционные вырезы есть вдоль боковых зон корпуса. Проблем с отводом тепла здесь не будет.

Начинка

Отдельного доступа к отсеку с аккумулятором в этой модели нет. Если потребуется замена в ходе длительной эксплуатации, потребуется полный разбор. В IPPON SMART POWER PRO II 2200 установлены два свинцовых аккумулятора CSB HR 1234 F2 по 12В 9Ач каждая, подключенные последовательно.

Внутри печатная плата с распаянными компонентами. Трансформатор с сердечником дополнительно экранирован.

Несколько алюминиевых радиаторов. За отвод тепла отвечает вентилятор, обороты которого регулируются автоматически в зависимости от текущего режима работы и уровня нагрузки.

Софт

Для него с официального сайта можно загрузить утилиту управления, ИБП при этом должен быть подключен к системе с помощью USB-кабеля.

В окне утилиты выводится текущая схема работы, уровень нагрузки, входное и выходные напряжения, напряжение батареи и прогнозируемое время до отключения. Доступны инструмент для тестирования аккумулятора, отключение звуковых предупреждений.

Тесты

К IPPON SMART POWER PRO II 2200 подключался игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 4080 и Intel Core i5-13600K. Нужный тип кабеля идет в комплекте, такие же или с другими типом разъемов можно будет свободно приобрести отдельно. ИБП работал стабильно, не сообщая о перегрузке в режиме разгона процессора и при полной нагрузке системы.

180 Вт – 210 Вт

190 Вт – 215 Вт

210 Вт – 225 Вт

220 Вт – 230 Вт

240 Вт – 225 Вт

260 Вт – 230 Вт

100 Вт – 58 минут

200 Вт – 29 минут

300 Вт – 14 минут

500 Вт – 5 минут

800 Вт – 1 минута 10 секунд

1000 Вт – 39 секунд

Итоги

ИБП поддерживает холодный старт, защиту от скачков напряжения, фильтрует импульсные помехи. Помимо этого, к нему можно подключить кабель интернет-провайдера, защитив домашний роутер от выхода из строя. USB-разъемы также можно использовать сразу после включения, удобно заряжать смартфоны, планшеты и другие носимые устройства.Важная функция — это стабилизация напряжения. В этой модели используется двухступенчатая система AVR.На резервное питание переходит автоматически в течение 4-8 мс. На выходе выдает модифицированную синусоиду. В зависимости от уровня нагрузки давал следующее время автономной работы:IPPON SMART POWER PRO II 2200 – ИБП с активной мощностью 1200 Вт, шестью розетками С13, защитой сетевого оборудования со сквозным подключением через RJ-45, информативным дисплеем с подсветкой, двумя USB для зарядки и двумя свинцово-кислотными батареями 12В/9Ач с хорошими показателями длительности автономной работы, мониторингом с помощью утилиты для ПК. Из минусов выделим отсутствие отдельного доступа к отсеку с аккумулятором.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".