Обзор GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ (IR-SSDPR-S25A-240). SSD-накопитель для ноутбуков и настольных ПК

2018-06-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoodRAM IR-SSDPR-S25A-240; [187]
Продолжая изучение модельной линейки твердотельных накопителей GOODRAM Iridium Pro, GoodRAM CL100 и GOODRAM IRDM Ultimate, в центре внимания у нас будет GoodRAM SSD IRDM в версии с объемом в 240 ГБ. В эту серию также входят накопители объемом 60 и 120 ГБ. Как заявляет сам производитель, эти накопители могут устанавливаться в системы, ориентированные под широкий круг задач.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

К моменту публикации его продажи уже стартовали в России. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GoodRAM IR-SSDPR-S25A-240 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с минималистичным оформлением. На лицевой стороне можно обратить внимание на отметку о предоставлении 3-летней гарантии, а также данные по скоростным характеристикам.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Внешний вид

Выполнен GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ в пластиковом корпусе толщиной 7 мм. В комплекте с SSD предусмотрена рамка, увеличивающая толщину до 9 мм.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Оформление минималистичное. На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя. С обратной стороны данные с технической информацией.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

На боковой стороне и нижней грани есть отверстия под винтовое крепление. Подключается при помощи традиционного SATA-интерфейса.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Начинка

Внутри корпуса расположена компактная печатная плата темно-зеленого цвета. Построен накопитель на базе контролера Phison PS3111-S11. SSD на его базе мы уже изучали. Ее изначально создавали под накопители в недорогом сегменте. Это ARM-ядро с двухканальным режимом работы с памятью.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

В нем отсутствует DRAM-интерфейс. Несмотря на это, он может похвастаться скоростью чтения до 550 Мбайт/с и 95000 IOPS. Отсутствие буфера должно отразиться на производительности с большим количеством мелких файлов.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

В самом контроллере этот технический нюанс проработан внедрением буфера 32 Мбайт непосредственно в сам контроллер, как результат, в обычных сценариях пользователь не заметит разницы в скорости выполнения операций.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

В GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ используется MLC-NAND память, в отличие от распространенного использования TLC-NAND памяти в накопителях с этим контроллером.

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Тесты GoodRAM IR-SSDPR-S25A-240

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ



HD Tune Pro:

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ



CrystalDiskMark:

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ



AS SSD Benchmark:

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ



Тест скорости работы с данными:

GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Итоги по GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ

Золото. Выбор редакции MegaObzorGoodRAM SSD IRDM 240 ГБ одно из лучших решений для установки в ноутбуки и настольные компьютеры. Простой и надежный SSD-накопитель с 3-летней гарантией. Связка из Phison PS3111-S11 и MLC-памяти продемонстрировала хорошие результаты в синтетических тестах, позволяя рассматривать его и для игровых сборок.
GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ (IR-SSDPR-S25A-240). SSD-накопитель для ноутбуков и настольных ПКОбзор GoodRAM SSD IRDM 240 ГБ (IR-SSDPR-S25A-240). SSD-накопитель для ноутбуков и настольных ПК
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