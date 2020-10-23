Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой

Его стоимость составляет 37 990 рублей. Что существенно выделяет его на фоне корейских конкурентов. К моменту публикации, продажи уже стартовали.
Комплектация
Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Внутренняя часть заполнена вспененным материалом. Комплект включает:
- основной блок,
- внешнюю камеру,
- wi-fi адаптер,
- скоростную карту памяти объемом 32 Гбайт с переходником на SD,
- кабель прямого подключения,
- кабель подключения дополнительной камеры,
- двухсторонний скотч с креплением,
- руководство пользователя и гарантийный талон.
АксессуарыДополнительно для IROAD X10 доступен ряд аксессуаров. Среди них:
- блок крепления на стекле,
- зарядное устройство в прикуриватель,
- GPS-антенна,
- сканер OBD,
- кабель питания OBD.
Внешний видКак и в случае с IROAD DASH CAM Q9, его форма позволяет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Он незначительно отступает от лобового стекла, сохраняя полезную площадь обзора и не привлекая внимание со стороны улицы.
IROAD X10 можно будет спрятать в районе салонного зеркала. Все разъемы сосредоточены на верхней грани.
Тут USB, используемый для подключения Wi-Fi адаптера, microUSB для внешней камеры, гнездо под внешнюю GPS-антенну, разъем питания и порт для OBD-сканера.
По умолчанию видеорегистратор комплектуется кабелем питания с контроллером. Он монтируется напрямую в бортовую сеть автомобиля, позволяя обеспечить питание с выключенным двигателем. Контроллер, в свою очередь, предотвращает разряд аккумулятора.
Во время парковки съемка переводится в режим timelapse (1 кадр в секунду). При срабатывании датчика удара или появлении движущегося объекта в кадре скорость сокращается до 10 кадров в секунду.
Тут отсутствует дисплей. Просмотр событий и настройка регистратора осуществляются с помощью подключения через Wi-fi. Голосовые подсказки облегчают понимание работы регистратора. Контролировать работу GPS и записи можно с помощью двух светодиодных индикаторов.
Управляется при помощи двух механических кнопок. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления. Полную инструкцию по регистратору можно скачать с сайта Iroadmarket.ru в разделе поддержка/загрузки. Само же устройство не требует внимания во время движения.
На боковой грани под резиновой заглушкой находится слот для карты памяти microSD. В комплекте идет скоростная карта IROAD объемом 32 Гбайт. Здесь есть нюанс, производитель утверждает, что регистратор работает с картами до 1 Тб, я проверил с картой на 512 Гб, работает без сбоев.
Для крепления на лобовом стекле идет площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится сдвигом. Отдельно можно приобрести блок, позволяющий скрыть все кабели.
Передняя и задняя камера имеют поворотный механизм, позволяющий выбрать нужный угол обзора, а стеклянные линзы дают чёткую и качественную картинку.
Вторая ставится внутри салона автомобиля. Выполнена в компактном корпусе. Кабель подключения с запасом по длине, можно будет организовать скрытый монтаж в салонах с разным типом кузова.
Wi-Fi и приложение
IROAD X10 дает возможность в один клик запустить точку доступа Wi-Fi. Предварительно на телефон нужно будет загрузить обновленное приложение IROAD. После сопряжения появляется возможность просмотра изображения с двух камер.
Вывод списка отснятых файлов с запуском выбранных и переноса в память смартфона. Лишние можно будет удалить.
С экрана смартфона проводятся настройки работы самого видеорегистратора и разрешения съемки.
В настройках можно активировать функции ADAS: контроль движения внутри полосы, расстояние до впередиидущего автомобиля и съезда на обочину. Эта технология сокращает риски попадания в аварию.
СъемкаДля просмотра отснятых файлов на ПК потребуется установка программы IROAD. Она сортирует по времени отснятое видео. Выбранные файлы можно будет сохранить в одном из предлагаемых разрешений. Выводятся событийные видео при срабатывании датчиков удара и движения. Программа удобна в понимании функционала, разберётся любой пользователь.
Используется актуальный кодек H.265. Основной канал пишет в разрешении 4K UHD (3840×2160) 30 к/c. Второй канал FHD (1920×1080) 30 к/c.