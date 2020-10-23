Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор IROAD X10 относится к премиальному сегменту, предлагая помимо поддержки двухканальной съемки, внешний Wi-Fi модуль, систему ADAS, контроллер питания для скрытого монтажа. Одной из его ключевых особенностей стала съемка в высоком 4К-разрешении и увеличенное разрешение для задней камеры.

IROAD X10

Его стоимость составляет 37 990 рублей. Что существенно выделяет его на фоне корейских конкурентов. К моменту публикации, продажи уже стартовали.

Комплектация

IROAD X10

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Внутренняя часть заполнена вспененным материалом. Комплект включает:
  • основной блок,
  • внешнюю камеру,
  • wi-fi адаптер,
  • скоростную карту памяти объемом 32 Гбайт с переходником на SD,
  • кабель прямого подключения,
  • кабель подключения дополнительной камеры,
  • двухсторонний скотч с креплением,
  • руководство пользователя и гарантийный талон.

Аксессуары

Дополнительно для IROAD X10 доступен ряд аксессуаров. Среди них:
  • блок крепления на стекле,
  • зарядное устройство в прикуриватель,
  • GPS-антенна,
  • сканер OBD,
  • кабель питания OBD.

Внешний вид

Как и в случае с IROAD DASH CAM Q9, его форма позволяет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Он незначительно отступает от лобового стекла, сохраняя полезную площадь обзора и не привлекая внимание со стороны улицы.

IROAD X10

IROAD X10 можно будет спрятать в районе салонного зеркала. Все разъемы сосредоточены на верхней грани.

IROAD X10

Тут USB, используемый для подключения Wi-Fi адаптера, microUSB для внешней камеры, гнездо под внешнюю GPS-антенну, разъем питания и порт для OBD-сканера.

IROAD X10

По умолчанию видеорегистратор комплектуется кабелем питания с контроллером. Он монтируется напрямую в бортовую сеть автомобиля, позволяя обеспечить питание с выключенным двигателем. Контроллер, в свою очередь, предотвращает разряд аккумулятора.

IROAD X10

Во время парковки съемка переводится в режим timelapse (1 кадр в секунду). При срабатывании датчика удара или появлении движущегося объекта в кадре скорость сокращается до 10 кадров в секунду.

IROAD X10

Тут отсутствует дисплей. Просмотр событий и настройка регистратора осуществляются с помощью подключения через Wi-fi. Голосовые подсказки облегчают понимание работы регистратора. Контролировать работу GPS и записи можно с помощью двух светодиодных индикаторов.

IROAD X10

Управляется при помощи двух механических кнопок. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления. Полную инструкцию по регистратору можно скачать с сайта Iroadmarket.ru в разделе поддержка/загрузки. Само же устройство не требует внимания во время движения.

IROAD X10

На боковой грани под резиновой заглушкой находится слот для карты памяти microSD. В комплекте идет скоростная карта IROAD объемом 32 Гбайт. Здесь есть нюанс, производитель утверждает, что регистратор работает с картами до 1 Тб, я проверил с картой на 512 Гб, работает без сбоев.

IROAD X10

Для крепления на лобовом стекле идет площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится сдвигом. Отдельно можно приобрести блок, позволяющий скрыть все кабели.

IROAD X10

Передняя и задняя камера имеют поворотный механизм, позволяющий выбрать нужный угол обзора, а стеклянные линзы дают чёткую и качественную картинку.

IROAD X10

Вторая ставится внутри салона автомобиля. Выполнена в компактном корпусе. Кабель подключения с запасом по длине, можно будет организовать скрытый монтаж в салонах с разным типом кузова.

IROAD X10

Wi-Fi и приложение

IROAD X10

IROAD X10 дает возможность в один клик запустить точку доступа Wi-Fi. Предварительно на телефон нужно будет загрузить обновленное приложение IROAD. После сопряжения появляется возможность просмотра изображения с двух камер.

IROAD X10

Вывод списка отснятых файлов с запуском выбранных и переноса в память смартфона. Лишние можно будет удалить.

IROAD X10

IROAD X10

С экрана смартфона проводятся настройки работы самого видеорегистратора и разрешения съемки.

IROAD X10

IROAD X10

В настройках можно активировать функции ADAS: контроль движения внутри полосы, расстояние до впередиидущего автомобиля и съезда на обочину. Эта технология сокращает риски попадания в аварию.

Съемка

Для просмотра отснятых файлов на ПК потребуется установка программы IROAD. Она сортирует по времени отснятое видео. Выбранные файлы можно будет сохранить в одном из предлагаемых разрешений. Выводятся событийные видео при срабатывании датчиков удара и движения. Программа удобна в понимании функционала, разберётся любой пользователь.

IROAD X10

Используется актуальный кодек H.265. Основной канал пишет в разрешении 4K UHD (3840×2160) 30 к/c. Второй канал FHD (1920×1080) 30 к/c.

Дневная съемка IROAD X10

Ночная съемка IROAD X10

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера IROAD X10

Итоги по IROAD X10

IROAD X10 – видеорегистратор флагманского уровня для тех, кто ставит повышенные требования к качеству съемки и исполнения. Он включает в себя лучшие разработки нескольких поколений регистраторов. По факту в совокупности, вы получаете надёжную систему безопасности вашего автомобиля.
Комментарии и отзывы IROAD X10
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