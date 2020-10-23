Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор IROAD X10 относится к премиальному сегменту, предлагая помимо поддержки двухканальной съемки, внешний Wi-Fi модуль, систему ADAS, контроллер питания для скрытого монтажа. Одной из его ключевых особенностей стала съемка в высоком 4К-разрешении и увеличенное разрешение для задней камеры.

Комплектация

Его стоимость составляет 37 990 рублей. Что существенно выделяет его на фоне корейских конкурентов. К моменту публикации, продажи уже стартовали.

основной блок,

внешнюю камеру,

wi-fi адаптер,

скоростную карту памяти объемом 32 Гбайт с переходником на SD,

кабель прямого подключения,

кабель подключения дополнительной камеры,

двухсторонний скотч с креплением,

руководство пользователя и гарантийный талон.

Аксессуары

блок крепления на стекле,

зарядное устройство в прикуриватель,

GPS-антенна,

сканер OBD,

кабель питания OBD.

Внешний вид

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Внутренняя часть заполнена вспененным материалом. Комплект включает:Дополнительно для IROAD X10 доступен ряд аксессуаров. Среди них:Как и в случае с IROAD DASH CAM Q9, его форма позволяет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Он незначительно отступает от лобового стекла, сохраняя полезную площадь обзора и не привлекая внимание со стороны улицы.

IROAD X10 можно будет спрятать в районе салонного зеркала. Все разъемы сосредоточены на верхней грани.

Тут USB, используемый для подключения Wi-Fi адаптера, microUSB для внешней камеры, гнездо под внешнюю GPS-антенну, разъем питания и порт для OBD-сканера.

По умолчанию видеорегистратор комплектуется кабелем питания с контроллером. Он монтируется напрямую в бортовую сеть автомобиля, позволяя обеспечить питание с выключенным двигателем. Контроллер, в свою очередь, предотвращает разряд аккумулятора.

Во время парковки съемка переводится в режим timelapse (1 кадр в секунду). При срабатывании датчика удара или появлении движущегося объекта в кадре скорость сокращается до 10 кадров в секунду.

Тут отсутствует дисплей. Просмотр событий и настройка регистратора осуществляются с помощью подключения через Wi-fi. Голосовые подсказки облегчают понимание работы регистратора. Контролировать работу GPS и записи можно с помощью двух светодиодных индикаторов.

Управляется при помощи двух механических кнопок. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления. Полную инструкцию по регистратору можно скачать с сайта Iroadmarket.ru в разделе поддержка/загрузки. Само же устройство не требует внимания во время движения.

На боковой грани под резиновой заглушкой находится слот для карты памяти microSD. В комплекте идет скоростная карта IROAD объемом 32 Гбайт. Здесь есть нюанс, производитель утверждает, что регистратор работает с картами до 1 Тб, я проверил с картой на 512 Гб, работает без сбоев.

Для крепления на лобовом стекле идет площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится сдвигом. Отдельно можно приобрести блок, позволяющий скрыть все кабели.

Передняя и задняя камера имеют поворотный механизм, позволяющий выбрать нужный угол обзора, а стеклянные линзы дают чёткую и качественную картинку.

Вторая ставится внутри салона автомобиля. Выполнена в компактном корпусе. Кабель подключения с запасом по длине, можно будет организовать скрытый монтаж в салонах с разным типом кузова.

Wi-Fi и приложение

IROAD X10 дает возможность в один клик запустить точку доступа Wi-Fi. Предварительно на телефон нужно будет загрузить обновленное приложение IROAD. После сопряжения появляется возможность просмотра изображения с двух камер.

Вывод списка отснятых файлов с запуском выбранных и переноса в память смартфона. Лишние можно будет удалить.

С экрана смартфона проводятся настройки работы самого видеорегистратора и разрешения съемки.

Съемка

В настройках можно активировать функции ADAS: контроль движения внутри полосы, расстояние до впередиидущего автомобиля и съезда на обочину. Эта технология сокращает риски попадания в аварию.Для просмотра отснятых файлов на ПК потребуется установка программы IROAD. Она сортирует по времени отснятое видео. Выбранные файлы можно будет сохранить в одном из предлагаемых разрешений. Выводятся событийные видео при срабатывании датчиков удара и движения. Программа удобна в понимании функционала, разберётся любой пользователь.

Дневная съемка IROAD X10

Используется актуальный кодек H.265. Основной канал пишет в разрешении 4K UHD (3840×2160) 30 к/c. Второй канал FHD (1920×1080) 30 к/c.

Ночная съемка IROAD X10

Вторая камера IROAD X10

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по IROAD X10

IROAD X10 – видеорегистратор флагманского уровня для тех, кто ставит повышенные требования к качеству съемки и исполнения. Он включает в себя лучшие разработки нескольких поколений регистраторов. По факту в совокупности, вы получаете надёжную систему безопасности вашего автомобиля.