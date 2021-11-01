Обзор Inspector HermeS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

На официальном сайте производителя он доступен за 13 490 рублей.
Внешнее исполнение аккуратное. В оформлении нет броских элементов, как итог, не привлекает внимание со стороны улицы.
На верхней грани помимо кнопки включения, логотипа бренда и динамика расположен паз под комплектный крепеж на стекле.
Это вакуумная присоска с прижимной ножкой. Ставится и снимается сдвигом. Держится на стекле надежно.
Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение дополнительно фиксируется накатанной гайкой.
Напомним, оптимальным местом установки будет верхняя зона лобового стекла и параллельное размещение относительно плоскости асфальта. В таком случае достигается максимальная дальность детектирования радаров с активным излучением.
Гнездо питания у Inspector HermeS на правой грани. Комплектный адаптер с током 12V.
Тут же слот для карты памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем Transcend microSDXC 300S объемом 256 Гбайт. Этот объем позволяет хранить объем беспрерывных записей, снятых в течение 2 дней.
На сторону дороги направлен объектив, собранный из шести стеклянных линз с углом обзора в 130 градусов с диафрагмой F/2.0. Нанесено ИК-покрытие, уменьшающее блики от солнца и лобового стекла.
Эта сторона также занята лазерным приемником и входом рупорной антенны, расположенной под затемнённым пластиком.
Изображение видеорегистратор выводит на 2.4-дюймовый дисплей. Несмотря на компактность, он информативный и позволяет в полной мере контролировать не только съемку, но и предупреждения по камерам/радарам. Поддерживается вывод звуковых и голосовых уведомлений. Громкость информатора регулируется.
Выставляются настройки для каждого из режимов работы радар-детектора в отдельности.
Скоростные характеристики для автоматической смены режимов. Пороги предупреждений.
Настройка параметров видеосъемки. Выбор данных для вывода в виде штампа на роликах.
Вывод параметров работы предупреждений из базы данных.
Общие настройки системы.
Установленный сигнатурный радар-детектор с горизонтальным рупором обеспечивает эффективное детектирование активного излучения в диапазонах CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm). База сигнатур включает большое количество комплексов и она пополняется, поэтому важно следить не только за обновлением базы, но и ПО («MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»).
Дальность срабатывания Inspector HermeS за все время эксплуатации позволяла заблаговременно принять решение о необходимости коррекции скорости. На трассе и в городе не встречали радаров на обочине или столбах, по которым не выводились предупреждения. Отсекались ложные срабатывания, характерные для обычных радар-детекторов, он не отвлекал от дороги и не «пищал» без активно работающего комплекса.
Система умеет выводить предупреждения сразу по двум типам комплексов, например, треноге на обочине и камере контроля выделенной полосы. Так без внимания не останутся переносные или стационарные системы, работающие на близких участках. Холодный старт с поиском спутников занимал минимальное время. Работает как в GPS, так и ГЛОНАСС. Установлен модуль-приемник U-BLOX 8. Отдельно проверили работу в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, проблем не было.