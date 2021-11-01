Обзор Inspector HermeS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации видеорегистратора с сигнатурным радар-детектором Inspector HermeS. Он использовался в течение нескольких недель при ежедневных поездках в мегаполисе, а также при поездке из Москвы в Казань. Из особенностей этой модели отмечаются детектирование во всех используемых в России диапазонах, интеллектуальный режим работы, расширенные оповещения, съемка с высоким битрейтом, объектив с ИК-напылением, еженедельное обновление базы данных, корейская сборка, а также поддержка емких карт памяти.

Комплектация

На официальном сайте производителя он доступен за 13 490 рублей.Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, гарантийный талон, руководство пользователя на русском языке, картридер. Собрано все это в коробке из плотного картона с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в корпусе вытянутой формы. По габаритам немногим больше, чем привычный формат исполнения радар-детектора без видеорегистратора.

Внешнее исполнение аккуратное. В оформлении нет броских элементов, как итог, не привлекает внимание со стороны улицы.

На верхней грани помимо кнопки включения, логотипа бренда и динамика расположен паз под комплектный крепеж на стекле.

Это вакуумная присоска с прижимной ножкой. Ставится и снимается сдвигом. Держится на стекле надежно.

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение дополнительно фиксируется накатанной гайкой.

Напомним, оптимальным местом установки будет верхняя зона лобового стекла и параллельное размещение относительно плоскости асфальта. В таком случае достигается максимальная дальность детектирования радаров с активным излучением.

Гнездо питания у Inspector HermeS на правой грани. Комплектный адаптер с током 12V.

Тут же слот для карты памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем Transcend microSDXC 300S объемом 256 Гбайт. Этот объем позволяет хранить объем беспрерывных записей, снятых в течение 2 дней.

На сторону дороги направлен объектив, собранный из шести стеклянных линз с углом обзора в 130 градусов с диафрагмой F/2.0. Нанесено ИК-покрытие, уменьшающее блики от солнца и лобового стекла.

Эта сторона также занята лазерным приемником и входом рупорной антенны, расположенной под затемнённым пластиком.

Настройки

Изображение видеорегистратор выводит на 2.4-дюймовый дисплей. Несмотря на компактность, он информативный и позволяет в полной мере контролировать не только съемку, но и предупреждения по камерам/радарам. Поддерживается вывод звуковых и голосовых уведомлений. Громкость информатора регулируется.В отличие от премиального Inspector AtlaS с Wi-Fi, тут настройка и взаимодействие с системой проходит только с помощью механических кнопок и дисплея. Интерфейс на русском языке. Для удобства поиска нужной опции они разделены на четыре вкладки.

Выставляются настройки для каждого из режимов работы радар-детектора в отдельности.

Скоростные характеристики для автоматической смены режимов. Пороги предупреждений.

Настройка параметров видеосъемки. Выбор данных для вывода в виде штампа на роликах.

Вывод параметров работы предупреждений из базы данных.

Радар-детектор

Общие настройки системы.Перед началом эксплуатации было проведено обновление базы данных и ПО. На момент выхода теста 1 ноября, на сайте доступно обновление от 27 октября. Выходят они еженедельно. Обновлять рекомендуем 1 раз в месяц (в случае если регистратор остается в автомобиле) и перед дальними поездками, так можно будет быть уверенным в том, что наполнение будет актуальным. Для обновления необходимо извлечь карту памяти и записать на нее скаченный с официального сайта архив.

Установленный сигнатурный радар-детектор с горизонтальным рупором обеспечивает эффективное детектирование активного излучения в диапазонах CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm). База сигнатур включает большое количество комплексов и она пополняется, поэтому важно следить не только за обновлением базы, но и ПО («MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»).

Дальность срабатывания Inspector HermeS за все время эксплуатации позволяла заблаговременно принять решение о необходимости коррекции скорости. На трассе и в городе не встречали радаров на обочине или столбах, по которым не выводились предупреждения. Отсекались ложные срабатывания, характерные для обычных радар-детекторов, он не отвлекал от дороги и не «пищал» без активно работающего комплекса.

Тесты

Дневная съемка Inspector HermeS

Ночная съемка Inspector HermeS

Система умеет выводить предупреждения сразу по двум типам комплексов, например, треноге на обочине и камере контроля выделенной полосы. Так без внимания не останутся переносные или стационарные системы, работающие на близких участках. Холодный старт с поиском спутников занимал минимальное время. Работает как в GPS, так и ГЛОНАСС. Установлен модуль-приемник U-BLOX 8. Отдельно проверили работу в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, проблем не было.Съемку ведет в разрешении Full HD с постоянным битрейтом до 24 Мбит/с. Кодек H.264 и расширение MP4.Работает на базе процессора Ambarella A12A20 с матрицей OmniVision OV4689.ИтогиInspector HermeS – хорошо сбалансированный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором. При невысокой стоимости для такого типа устройств, он демонстрирует высокое качество корейской сборки, детализированную съемку, поддержку емких накопителей, поворотный крепеж, точное детектирование и эффективную фильтрацию помех. На фоне конкурентов его выделяет ежедневный выпуск обновлений базы данных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".