Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти

Линейка карт памяти Transcend microSDXC 300S включает версии с разным объемом. Все они соответствуют требованиям стандарта производительности A1 (Applecation Perfomance Class 1), определяющим скорость выполнения операций случайного чтения – 1500 IOPS и случайной записи – 500 IOPS. Эти карты памяти можно рассматривать под видеорегистраторы с поддержкой съемки в высоком битрейте, смартфоны и планшеты с быстрым запуском приложений, а также экшен-камеры с записью 4К.

Комплектация

Согласно Яндекс.Маркет, карта объемом 256 Гбайт обойдется в 2900 рублей, и она уже доступна в ключевых российских магазинах.Поставляется упакованной в блистер из картона с традиционным оформлением. На обратной стороне можно обратить внимание на то, что она сопровождается гарантией сроком в 5 лет. Комплект включает адаптер на SD-формат.

Внешний вид

Окрашен корпус накопителя в серебристый цвет. На крышку нанесены логотип производителя, название линейки и отметки по соответствию требованиям класса скорости.

Помимо озвученного выше A1, карты памяти объемом от 128 Гбайт и более соответствуют V30 и U3.

Сам производитель для Transcend microSDXC 300S заявляет о 100/40 MB/s для чтения и записи соответственно.

Она защищена от влаги и пыли, соответствуя требованиям стандарта JIS IPX7. Данные будут сохранены при погружении в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.

Помимо этого, отмечается надежность хранения данных при экстремальных температурах, позволяя оставлять видеорегистратор на лобовом стекле в зимнее время или устанавливая в уличные IP-камеры.

Тесты Transcend TS256GUSD300S-A

HD Tune

Комплектный SD-адаптер пригодится для переноса файлов на ноутбуки со встроенным картридером.

AJA

CrystalDiskMark

ANVILs

AS SSD

Итоги

Transcend microSDXC 300S: стоимость, скорости чтения и записи, надежность хранения данных и 5-летняя гарантия делают эту серию одним из самых удачных решений для установки в видеорегистраторы, смартфоны, планшеты, IP-камеры и дроны, включая и те, которые поддерживают высокий битрейт, а также ведут непрерывную запись.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".