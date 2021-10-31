Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти

Линейка карт памяти Transcend microSDXC 300S включает версии с разным объемом. Все они соответствуют требованиям стандарта производительности A1 (Applecation Perfomance Class 1), определяющим скорость выполнения операций случайного чтения – 1500 IOPS и случайной записи – 500 IOPS. Эти карты памяти можно рассматривать под видеорегистраторы с поддержкой съемки в высоком битрейте, смартфоны и планшеты с быстрым запуском приложений, а также экшен-камеры с записью 4К.

Transcend 300S

Согласно Яндекс.Маркет, карта объемом 256 Гбайт обойдется в 2900 рублей, и она уже доступна в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Поставляется упакованной в блистер из картона с традиционным оформлением. На обратной стороне можно обратить внимание на то, что она сопровождается гарантией сроком в 5 лет. Комплект включает адаптер на SD-формат.

Transcend 300S

Внешний вид

Окрашен корпус накопителя в серебристый цвет. На крышку нанесены логотип производителя, название линейки и отметки по соответствию требованиям класса скорости.

Transcend 300S

Помимо озвученного выше A1, карты памяти объемом от 128 Гбайт и более соответствуют V30 и U3.

Transcend 300S

Сам производитель для Transcend microSDXC 300S заявляет о 100/40 MB/s для чтения и записи соответственно.

Transcend 300S

Она защищена от влаги и пыли, соответствуя требованиям стандарта JIS IPX7. Данные будут сохранены при погружении в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.

Transcend 300S

Помимо этого, отмечается надежность хранения данных при экстремальных температурах, позволяя оставлять видеорегистратор на лобовом стекле в зимнее время или устанавливая в уличные IP-камеры.

Transcend 300S

Комплектный SD-адаптер пригодится для переноса файлов на ноутбуки со встроенным картридером.

Тесты Transcend TS256GUSD300S-A

HD Tune

Transcend 300S

Transcend 300S

Transcend 300S

Transcend 300S

AJA

Transcend 300S

CrystalDiskMark

Transcend 300S

ANVILs

Transcend 300S

AS SSD

Transcend 300S

Transcend 300S

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend microSDXC 300S: стоимость, скорости чтения и записи, надежность хранения данных и 5-летняя гарантия делают эту серию одним из самых удачных решений для установки в видеорегистраторы, смартфоны, планшеты, IP-камеры и дроны, включая и те, которые поддерживают высокий битрейт, а также ведут непрерывную запись.
Transcend microSDXC 300S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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