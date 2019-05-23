Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?

Тестируемый сегодня Intel Optane был представлен уже два года назад. Но отдельно эту технологию в рамках «Лаборатории» мы не рассматривали, поэтому предлагаем восполнить пробел, проведя тестирование Intel MEMPEK1W016GAXT. Сами накопители были в свое время представлены с большим шумом и яркими обещаниями. На тот момент вышли два пользовательских варианта с 16 и 32 Гбайт.

Как можно понять по объему, полноценным накопителем это назвать нельзя, это решение только для кеширования в пару к основному накопителю, установленному в системе. Работать они могут только в операционной системе Windows и только с процессорами Intel. Они находятся в широком доступе в российских магазинах, подобрать оптимальное предложение можно в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Новый тип 3D XPoint стал новым типом энергонезависимой памяти, ставшей результатом работы Micron и Intel. Кристаллы имеют строение перекрестной решетки, соединяющей 128 миллиардов ячеек. Каждая из них хранит по одному биту данных. Здесь нет понятий блоков и страниц, любые операции могут задействовать каждую ячейку в отдельности.

Ячейки памяти не нуждаются в предварительной очистке перед внесением данных. Так отпадает необходимость использования алгоритмов сборки мусора, сокращая издержки на операциях записи и избавляя от необходимости использования буферной памяти DRAM.

Для работы Intel Optane требует тесного взаимодействия с операционной системой и программным обеспечением. Доступны они только для 64-разрядных версий Windows. При работе выбирается SATA-накопитель, он должен быть уже подключен и установлен в системе. Далее активируется технология кеширования. Узким горлышком всегда будет выступать объем накопителя, и это актуально с учетом того, что используется для хранения данных.

Выполнен накопитель Intel MEMPEK1W016GAXT в форм-факторе М.2 типоразмера 2280. Микросхемы находятся только на одной стороне. Нанесена наклейка с техническими данными.

Итоги по Intel Optane

Как показала практика, технология не стала прорывной. Ускорение кэширования с Intel Optane дает только ограниченную прибавку и является менее интересной в сравнении с установкой полноценного накопителя SSD. Гибридное решение можно рассматривать только как временное решение в паре к работающему в системе емкому жесткому диску, хотя и в ряде сценариев сам накопитель может ограничить быстродействие жесткого диска.