Обзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБП

В конце лета компания Ippon сообщила о старте новой линейки in-line источником бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II. На рынке она заменила Back Power Pro, предложив целый ряд улучшений. Сам производитель позиционирует этот ИБП для рабочих станций и персональных компьютеров, защищая технику от радиочастотных и электромагнитных помех, высоковольтных выбросов, исчезновения и повышения напряжения в электросети.

Ippon Back Power Pro II 600 обзор

В нашем распоряжении Ippon Back Power Pro II 600 и это его первый подробный обзор. К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает гарантийный талон международного образца, гарантийный талон, два кабеля Euro (Schuko). Наличие в комплекте этих кабелей избавляет от дополнительных трат сразу после покупки. Собрано все в аккуратной коробке с изображением стабилизатора и общими данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Корпус у Ippon Back Power Pro II 600 достаточно компактный. Выполнен из черного матового пластика.

Снизу четыре ножки без прорезиненных амортизирующих вставок. Сверху наклейка с техническими данными.

На лицевой панели выведен ЖК-экран с синей подсветкой. На нем отображаются: входное и выходное напряжение, уровни нагрузки, режим работы и заряд батареи.

Символы хорошо читаются в дневное и ночное время. Углы обзора широкие. Само наличие экрана не характерно для этого ценового сегмента и является весомым плюсом. Дополнительно выводятся звуковые предупреждения.

Рядом с экраном два полноразмерных USB, которые можно будет использовать для зарядки мобильных устройств и аксессуаров. Есть механическая кнопка выключения.

Разъем USB type B с фронтальной панели перенесли на тыльную сторону, упростив аккуратную укладку проводов при размещении на рабочем столе.

На корпусе Ippon Back Power Pro II 600 есть две розетки RJ-45 защищающие сетевую линию от перегрузок. В прошлом поколении это была защита телефонных линий.

Увеличилось количество выходных гнезд C13, вместо трех теперь четыре. Напомним, два кабеля получает пользовать в комплекте.

Софт

Кабель питания длиной 1.3 метра в этом ИБП несъемный.Поддерживается управление и контроль при помощи утилиты WinPower, загружается она с официального сайта производителя. Доступна она под разные операционные системы. Во время установки потребуется ввести серийный номер ИБП. Русский язык доступен.

В главном окне наглядная схема работы с отображением данных по входному и выходному напряжениям. Напряжение батареи, уровень нагрузки и примерное оставшееся время работы. Все это сопровождается анимацией.

Начинка

Схема меняется при переключении режимов работы. Есть базовый набор настроек с выбором опций оповещения и записи состояний работы. Без установки ПО в строке состояния на ПК, работающем под управлением Windows 10, выводится индикатор аккумулятора с отображением процента заряда.Крепятся половинки корпуса на четырех саморезах, скрытых в колодках. Внутри расположено несколько печатных плат. Активного охлаждения в Ippon Back Power Pro II 600 не предусмотрено., так обеспечивается полностью бесшумный режим работы.

Тесты

Трансформатор расположен в задней части корпуса. Батарея съемная, это свинцово-кислотный аккумулятор 12В/7Ач.Этот ИБП прост в эксплуатации, достаточно просто подключить устройство к сети и подключить в последующем к нему необходимую технику. Дополнительная настройка и корректировка не требуется. Полная мощность 600 ВА, активная мощность 360 Вт. Как можно понять, подойдет он для систем офисного уровня в паре с монитором.Форма напряжения у Ippon Back Power Pro II 600 – модифицированная синусоида. Топология – линейно-интерактивный. Диапазон напряжения от 162 до 290 В.

Шума во время работы нет. При переходе на режим работы от батареи издается заметный щелчок реле. Нераздражающий гул при завышенном или пониженном входном напряжении.

Итоги по Ippon Back Power Pro II 600

При подключении компьютера с одним монитором, Ippon Back Power Pro II 600 дает примерно 10-13 минут автономной работы. Этого вполне достаточно для сохранения всех файлов и завершения работы системы. На последующее восстановление заряда уйдет около 4 часов.Оба USB-порта, позволят проводить одновременную зарядку двух устройств, по замерам тока оба порта дают напряжение 4.5-5В с 1.8А.Ippon Back Power Pro II 600 в ходе серии тестов подтвердил заявленные характеристики. Продемонстрированы хорошая эффективность, надежность и автономность, поддержка программного мониторинга. Обновленная серия предложила пару USB для зарядки мобильных устройств, защиту с гнездами RJ45 и четыре розетки. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.