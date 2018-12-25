Обзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБП

2018-12-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Ippon Back Power Pro II 600; [392]
В конце лета компания Ippon сообщила о старте новой линейки in-line источником бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II. На рынке она заменила Back Power Pro, предложив целый ряд улучшений. Сам производитель позиционирует этот ИБП для рабочих станций и персональных компьютеров, защищая технику от радиочастотных и электромагнитных помех, высоковольтных выбросов, исчезновения и повышения напряжения в электросети.

Ippon Back Power Pro II 600

В нашем распоряжении Ippon Back Power Pro II 600 и это его первый подробный обзор. К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Ippon Back Power Pro II 600 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает гарантийный талон международного образца, гарантийный талон, два кабеля Euro (Schuko). Наличие в комплекте этих кабелей избавляет от дополнительных трат сразу после покупки. Собрано все в аккуратной коробке с изображением стабилизатора и общими данными по техническим характеристикам.

Ippon Back Power Pro II 600

Внешний вид

Корпус у Ippon Back Power Pro II 600 достаточно компактный. Выполнен из черного матового пластика.

Ippon Back Power Pro II 600

Снизу четыре ножки без прорезиненных амортизирующих вставок. Сверху наклейка с техническими данными.

Ippon Back Power Pro II 600

На лицевой панели выведен ЖК-экран с синей подсветкой. На нем отображаются: входное и выходное напряжение, уровни нагрузки, режим работы и заряд батареи.

Ippon Back Power Pro II 600

Символы хорошо читаются в дневное и ночное время. Углы обзора широкие. Само наличие экрана не характерно для этого ценового сегмента и является весомым плюсом. Дополнительно выводятся звуковые предупреждения.

Ippon Back Power Pro II 600

Рядом с экраном два полноразмерных USB, которые можно будет использовать для зарядки мобильных устройств и аксессуаров. Есть механическая кнопка выключения.

Ippon Back Power Pro II 600

Разъем USB type B с фронтальной панели перенесли на тыльную сторону, упростив аккуратную укладку проводов при размещении на рабочем столе.

Ippon Back Power Pro II 600

На корпусе Ippon Back Power Pro II 600 есть две розетки RJ-45 защищающие сетевую линию от перегрузок. В прошлом поколении это была защита телефонных линий.

Ippon Back Power Pro II 600

Увеличилось количество выходных гнезд C13, вместо трех теперь четыре. Напомним, два кабеля получает пользовать в комплекте.

Ippon Back Power Pro II 600

Кабель питания длиной 1.3 метра в этом ИБП несъемный.

Софт

Поддерживается управление и контроль при помощи утилиты WinPower, загружается она с официального сайта производителя. Доступна она под разные операционные системы. Во время установки потребуется ввести серийный номер ИБП. Русский язык доступен.

Ippon Back Power Pro II 600

В главном окне наглядная схема работы с отображением данных по входному и выходному напряжениям. Напряжение батареи, уровень нагрузки и примерное оставшееся время работы. Все это сопровождается анимацией.

Ippon Back Power Pro II 600

Схема меняется при переключении режимов работы. Есть базовый набор настроек с выбором опций оповещения и записи состояний работы. Без установки ПО в строке состояния на ПК, работающем под управлением Windows 10, выводится индикатор аккумулятора с отображением процента заряда.

Начинка

Крепятся половинки корпуса на четырех саморезах, скрытых в колодках. Внутри расположено несколько печатных плат. Активного охлаждения в Ippon Back Power Pro II 600 не предусмотрено., так обеспечивается полностью бесшумный режим работы.

Трансформатор расположен в задней части корпуса. Батарея съемная, это свинцово-кислотный аккумулятор 12В/7Ач.

Тесты

Этот ИБП прост в эксплуатации, достаточно просто подключить устройство к сети и подключить в последующем к нему необходимую технику. Дополнительная настройка и корректировка не требуется. Полная мощность 600 ВА, активная мощность 360 Вт. Как можно понять, подойдет он для систем офисного уровня в паре с монитором.

Форма напряжения у Ippon Back Power Pro II 600 – модифицированная синусоида. Топология – линейно-интерактивный. Диапазон напряжения от 162 до 290 В.

Ippon Back Power Pro II 600

Шума во время работы нет. При переходе на режим работы от батареи издается заметный щелчок реле. Нераздражающий гул при завышенном или пониженном входном напряжении.

Ippon Back Power Pro II 600

При подключении компьютера с одним монитором, Ippon Back Power Pro II 600 дает примерно 10-13 минут автономной работы. Этого вполне достаточно для сохранения всех файлов и завершения работы системы. На последующее восстановление заряда уйдет около 4 часов.

Оба USB-порта, позволят проводить одновременную зарядку двух устройств, по замерам тока оба порта дают напряжение 4.5-5В с 1.8А.

Итоги по Ippon Back Power Pro II 600

Ippon Back Power Pro II 600 в ходе серии тестов подтвердил заявленные характеристики. Продемонстрированы хорошая эффективность, надежность и автономность, поддержка программного мониторинга. Обновленная серия предложила пару USB для зарядки мобильных устройств, защиту с гнездами RJ45 и четыре розетки. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

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