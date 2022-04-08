Обзор Ippon Back Power Pro II Euro 850. Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II Euro 850 предназначен для рабочих станций и настольных компьютеров, относится он к линейно-интерактивному типу. Рассчитан на активную мощность до 480 Вт. Из особенностей производитель отмечает функцию циклического самотестирования, экран с подсветкой и звуковую индикацию режимов работы.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Это традиционный формат исполнения такого типа устройств.

На лицевой панели два разъема USB, которые можно использовать для зарядки носимых устройств или беспрерывного питания элементов умного дома. Рядом кнопка включения.

Оснащается символьно-цифровым дисплеем с синей подсветкой. На него выводятся данные по текущему режиму работу, уровню нагрузки, заряду аккумулятора, а также входному и выходному напряжению.

С обратной стороны две евророзетки с заземлением SCHUKO. Они для удобства подключения повернуты на 45 градусов. Есть сквозные розетки RJ-45 с защитой от скачков и статического электричества.

Выход USB, используемый для подключения Ippon Back Power Pro II Euro 850 к компьютеру или NAS. Соответствующий тип кабеля есть в комплекте.

Оснащение

По краям корпуса сверху и снизу ряд углублений, в которых скрыты вентиляционные вырезы. На основании четыре пластиковые ножки.Отдельного быстрого доступа к отсеку с аккумулятором в этой модели не предусмотрено. Для замены или обслуживания батареи потребуется полный съем крышки, здесь он проходит без повреждения гарантийных пломб.

Комплектуется герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 12В/9Ач. Внутри корпуса он дополнительно механически зафиксирован, предотвращая тряску и смещение внутри отсека.

Несколько печатных плат. Все они с аккуратной пайкой, без остатков припоя. Рассчитан на полную мощность 850 ВА и активную до 480 Вт.

Тесты

Рассмотрим отдельно несколько сценариев, которые выполняет Ippon Back Power Pro II Euro 850 во время работы. Начнем со стабилизации напряжения. Диапазон его работы от 162В до 290В. На выходе напряжение корректируется до средних 230В. Это предотвращает выход из строя подключенной электроники, а также увеличивает общий срок ее службы, снижая нагрузку на внутреннюю начинку в технике.

Второй сценарий касается защиты пути от интернет-провайдера к роутеру в доме. Кабель от провайдера подключается к входящему RJ-45, а выходящий уже к роутеру. Так же, как отмечали расположенные рядом камеры, хабы умного дома можно будет запитать от встроенных USB.

И один из ключевых это обеспечение резервного питания при отключении сети. Переход на работу от встроенного аккумулятора проходит моментально. Типовой рабочий компьютер с одним монитором проработает около 15 минут. Это время можно будет использовать для сохранения открытых документов и проектов. При этом в режиме работы от батареи корпус заметно не нагревается и без использования активного охлаждения.

Софт

Для Ippon Back Power Pro II Euro 850 доступна утилита управления. Для взаимодействия нужно подключить ПК с помощью USB-кабеля. В ней выводится схема с текущим режимом работы, данные по напряжению, уровню нагрузки и емкости батареи.

Доступ к ИБП также можно получить дистанционно, это актуально при эксплуатации в офисе.

Помимо этого, в системном меню выводятся данные по заряду батареи и прогнозируемому времени работы.

Итоги

Ippon Back Power Pro II Euro 850 – линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, который можно использовать дома или в офисе для защиты электроники, ПК с общей мощностью до 480 Вт. Две евророзетки с заземлением, сквозные RJ-45, два USB для зарядки носимых устройств, подключение к ПК и софт для управления, бесшумная работа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".