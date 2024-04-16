Игровой ИБП с мониторингом и подсветкой. Обзор Ippon Game Power Pro 1000

Пользователь получает его в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект его включает документацию и USB-кабель.
Данный ИБП исключение из правил, его внешнее исполнение в духе игровых аксессуаров. На его лицевой панели расположена пара зон с многоцветной подсветкой. Также общую строгость разбавляют скошенные углы и акцентирование переходов между частями панели. Сама его форма вытянута вертикально, уменьшая занимаемые габариты, сопоставимы с игровыми консолями.
У Ippon Game Power Pro 1000 есть интересная особенность. Блок с дисплеем можно снять и установить рядом с монитором, контролируя напряжение и нагрузку. В нем есть встроенный аккумулятор, который заряжается при возврате на лицевую панель. На нем же находится кнопка включения, перевода в беззвучный режим, управления подсветкой. Сюда же выводятся предупреждения по перегрузке или низком заряде аккумулятора.
Ниже полноразмерный USB и USB-C, эти разъемы можно использовать для зарядки смартфона, планшета, геймпадов и других аксессуаров.
Нижнюю часть лицевой панели также можно снять. В этой части скрывается отсек в котором находится свинцово-кислотный аккумулятор 12В/67А.По необходимости можно будет заменить, у него типовые габариты.
Ippon Game Power Pro 1000 может использоваться с AFPS-блоками питания, которые используются в игровых сборках и рабочих станциях, обеспечивающих высокий уровень производительности. Полная мощность его 1000 ВА, активная – 600 Вт.
У нас в редакции он использовался с системой на основе процессора AMD Ryzen 7 7800X 3D и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. В играх при высокой загрузке системы проблемы с перегрузкой замечено не было. Комплектный аккумулятор дает достаточно времени чтобы сохраниться в игре, закрыть ее и не потерять прогресс. В рабочих задачах время ожидаемо больше.
|Нагрузка
|Время работы до отключения
|50 Вт
|1 час 8 минут
|100 Вт
|49 минуты
|200 Вт
|18 минута
|400 Вт
|5 минут
|600 Вт
|40 секунд
|Входное напряжение, В
|Выходное напряжение, В
|192
|228
|234
|234
|263
|238
|281
|Отключение