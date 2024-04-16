Игровой ИБП с мониторингом и подсветкой. Обзор Ippon Game Power Pro 1000

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания Ippon Game Power Pro 1000 позиционируется производителем как игровой. И для этого тут есть несколько ключевых конструктивных решений, это поддержка выходной активной мощности до 600 Вт, емкий аккумулятор, защита сетевого подключения через порты RJ-45 и USB-порты для зарядки аксессуаров.

Ippon Game Power Pro 1000

Комплектация

Ippon Game Power Pro 1000

Пользователь получает его в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект его включает документацию и USB-кабель.

Ippon Game Power Pro 1000

Ippon Game Power Pro 1000 обзор

Внешний вид

В этом классе техники внешнему виду чаще всего не уделяется должного внимания и это по-своему оправдано, это не элемент интерьера, а «рабочая лошадка», которую раз включил и забыл, вспомнив при возникновении аварийных ситуаций.

Ippon Game Power Pro 1000

Данный ИБП исключение из правил, его внешнее исполнение в духе игровых аксессуаров. На его лицевой панели расположена пара зон с многоцветной подсветкой. Также общую строгость разбавляют скошенные углы и акцентирование переходов между частями панели. Сама его форма вытянута вертикально, уменьшая занимаемые габариты, сопоставимы с игровыми консолями.

На обратной стороне интерфейсный USB-разъем для подключения к ПК, позволяя мониторить время автономной работы при переводе на работу от аккумулятора, заряд батареи и дополнительные параметры уже через утилиту управления. Две розетки с режимом ИБП+защита и две только с защитой, сквозные RJ-45 порты, вентиляционная решетка, перезапускаемый предохранитель.

Ippon Game Power Pro 1000

У Ippon Game Power Pro 1000 есть интересная особенность. Блок с дисплеем можно снять и установить рядом с монитором, контролируя напряжение и нагрузку. В нем есть встроенный аккумулятор, который заряжается при возврате на лицевую панель. На нем же находится кнопка включения, перевода в беззвучный режим, управления подсветкой. Сюда же выводятся предупреждения по перегрузке или низком заряде аккумулятора.

Ippon Game Power Pro 1000

Ниже полноразмерный USB и USB-C, эти разъемы можно использовать для зарядки смартфона, планшета, геймпадов и других аксессуаров.

Ippon Game Power Pro 1000

Нижнюю часть лицевой панели также можно снять. В этой части скрывается отсек в котором находится свинцово-кислотный аккумулятор 12В/67А.По необходимости можно будет заменить, у него типовые габариты.

Ippon Game Power Pro 1000

Тесты

Ippon Game Power Pro 1000 может использоваться с AFPS-блоками питания, которые используются в игровых сборках и рабочих станциях, обеспечивающих высокий уровень производительности. Полная мощность его 1000 ВА, активная – 600 Вт.

Ippon Game Power Pro 1000

У нас в редакции он использовался с системой на основе процессора AMD Ryzen 7 7800X 3D и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. В играх при высокой загрузке системы проблемы с перегрузкой замечено не было. Комплектный аккумулятор дает достаточно времени чтобы сохраниться в игре, закрыть ее и не потерять прогресс. В рабочих задачах время ожидаемо больше.
НагрузкаВремя работы до отключения
50 Вт1 час 8 минут
100 Вт49 минуты
200 Вт18 минута
400 Вт5 минут
600 Вт40 секунд
Второй важной его задачей является стабилизация напряжения. Рабочий диапазон от 185В до 280В, на выходе его стабилизирует при скачках.
Входное напряжение, ВВыходное напряжение, В
192228
234234
263238
281Отключение
Наличие сквозного RJ-45 позволит подключить кабель провайдера и защитить роутер, это хоть и редкая проблема, но вполне встречается. Такое подключение с защитой никак не влияет на пинг и скорость.

Итоги

Ippon Game Power Pro 1000 – ИБП для игровых систем, консолей и рабочих станций. Корпус в геймерской стилистике с подсветкой и съемным блоком экрана, который помимо сети мониторит и процессор, совместимость с AFPS блоками питания, USB-порты для зарядки аксессуаров, защита роутера, четыре розетки с двумя разными режимами работы, стабилизация напряжения и простота замены аккумулятора.
Игровой ИБП с мониторингом и подсветкой. Обзор Ippon Game Po…
Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания Ippon Game Power Pro 1000 позиционируется производителе…
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