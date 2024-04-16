Игровой ИБП с мониторингом и подсветкой. Обзор Ippon Game Power Pro 1000

Изучаемый сегодня источник бесперебойного питания Ippon Game Power Pro 1000 позиционируется производителем как игровой. И для этого тут есть несколько ключевых конструктивных решений, это поддержка выходной активной мощности до 600 Вт, емкий аккумулятор, защита сетевого подключения через порты RJ-45 и USB-порты для зарядки аксессуаров.

Комплектация

Пользователь получает его в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект его включает документацию и USB-кабель.

Ippon Game Power Pro 1000 обзор

Внешний вид

В этом классе техники внешнему виду чаще всего не уделяется должного внимания и это по-своему оправдано, это не элемент интерьера, а «рабочая лошадка», которую раз включил и забыл, вспомнив при возникновении аварийных ситуаций.

Данный ИБП исключение из правил, его внешнее исполнение в духе игровых аксессуаров. На его лицевой панели расположена пара зон с многоцветной подсветкой. Также общую строгость разбавляют скошенные углы и акцентирование переходов между частями панели. Сама его форма вытянута вертикально, уменьшая занимаемые габариты, сопоставимы с игровыми консолями.На обратной стороне интерфейсный USB-разъем для подключения к ПК, позволяя мониторить время автономной работы при переводе на работу от аккумулятора, заряд батареи и дополнительные параметры уже через утилиту управления. Две розетки с режимом ИБП+защита и две только с защитой, сквозные RJ-45 порты, вентиляционная решетка, перезапускаемый предохранитель.

У Ippon Game Power Pro 1000 есть интересная особенность. Блок с дисплеем можно снять и установить рядом с монитором, контролируя напряжение и нагрузку. В нем есть встроенный аккумулятор, который заряжается при возврате на лицевую панель. На нем же находится кнопка включения, перевода в беззвучный режим, управления подсветкой. Сюда же выводятся предупреждения по перегрузке или низком заряде аккумулятора.

Ниже полноразмерный USB и USB-C, эти разъемы можно использовать для зарядки смартфона, планшета, геймпадов и других аксессуаров.

Нижнюю часть лицевой панели также можно снять. В этой части скрывается отсек в котором находится свинцово-кислотный аккумулятор 12В/67А.По необходимости можно будет заменить, у него типовые габариты.

Тесты

Ippon Game Power Pro 1000 может использоваться с AFPS-блоками питания, которые используются в игровых сборках и рабочих станциях, обеспечивающих высокий уровень производительности. Полная мощность его 1000 ВА, активная – 600 Вт.

Нагрузка Время работы до отключения 50 Вт 1 час 8 минут 100 Вт 49 минуты 200 Вт 18 минута 400 Вт 5 минут 600 Вт 40 секунд

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В 192 228 234 234 263 238 281 Отключение

Итоги

У нас в редакции он использовался с системой на основе процессора AMD Ryzen 7 7800X 3D и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. В играх при высокой загрузке системы проблемы с перегрузкой замечено не было. Комплектный аккумулятор дает достаточно времени чтобы сохраниться в игре, закрыть ее и не потерять прогресс. В рабочих задачах время ожидаемо больше.Второй важной его задачей является стабилизация напряжения. Рабочий диапазон от 185В до 280В, на выходе его стабилизирует при скачках.Наличие сквозного RJ-45 позволит подключить кабель провайдера и защитить роутер, это хоть и редкая проблема, но вполне встречается. Такое подключение с защитой никак не влияет на пинг и скорость.Ippon Game Power Pro 1000 – ИБП для игровых систем, консолей и рабочих станций. Корпус в геймерской стилистике с подсветкой и съемным блоком экрана, который помимо сети мониторит и процессор, совместимость с AFPS блоками питания, USB-порты для зарядки аксессуаров, защита роутера, четыре розетки с двумя разными режимами работы, стабилизация напряжения и простота замены аккумулятора.