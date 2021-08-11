Обзор Ippon Innova G2 Euro 1000. ИБП с двойным преобразованием напряжения

Не раз уже говорили о том, что даже дорогостоящее оборудование может выйти из строя при скачках напряжения в сети, и здесь важно заранее позаботиться о защите ПК, монитора, игровых консолей заранее. Речь сейчас идет не об удлинителях с подсветкой в кнопке включения, а о стабилизаторах напряжения, обеспечивающих сразу спектр систем защиты электрооборудования. Тестируемый сегодня Ippon Innova G2 Euro 1000 это еще к тому же источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.

Комплектация

Приобрести его можно за 17 800 рублей, согласно данным Яндекс.Маркет на момент публикации обзора.Упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенным схематичным изображением и таблицей с характеристиками.

Комплект включает интерфейсный RS232 кабель, USB-кабель, силовой кабель IEC-C13, руководство пользователя на русском языке, диск с ПО и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Выполнено устройство в традиционном по форме корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Вес 10 килограммов.

Стоит на четырех ножках. Они металлические. Положение устойчиво.

На тыльной стороне два интерфейса для подключения к ПК или серверу: USB и RS232. Оба кабеля идут в комплекте.

Есть контакты EPO, многоразовый предохранитель. Заглушка под интерфейсную карту. Три розетки, расположенные в ряд. Вентиляционная решетка.

Питающий кабель съемный. Это позволит заменить его при неаккуратном обращении.

На боковых стенках у Ippon Innova G2 Euro 1000 зоны с вентиляционными решетками. Крепятся стенки при помощи группы винтов.

Фронтальная сторона с пластиковой накладкой. В верхней ее части находится дисплей и группа кнопок управления.

С помощью подсвечиваемого экрана можно контролировать входное и выходное напряжение, частоту, количество подключенных устройств, информацию по уровню нагрузки, заряд аккумулятора.

Начинка

Помимо цифровой индикации, ИБП поддерживает вывод звуковых сигналов при снижении заряда аккумулятора, превышении нагрузки и при смене режимов работы.Кожух корпуса можно снять без повреждения гарантийных пломб. Это может быть полезно для доступа к двум аккумуляторам.

Сама внутренняя камера разделена на два отсека. В одном находятся батареи.

Во втором несколько печатных плат с распаянными элементами. В схемотехнике Ippon Innova G2 Euro 1000 применены компоненты с высоким ресурсом службы. Пайка аккуратная.

Софт

Подключив этот ИБП к ПК, можно будет установить утилиту управления, загружаемую с официального сайта. В ней проводится тонкая работа и мониторинг.

Также подключение кабеля дает вывод в системной строке информации по прогнозируемому времени автономной работы и заряду.

С Помощью него можно контролировать напряжение, уровень загрузки и другую техническую информацию.

Тесты

Управлять Ippon Innova G2 Euro 1000 можно и с помощью кнопок на корпусе. Нажатие на кнопку ON изменяет режим работы, переключая между сетью и аккумулятором. Также можно полностью его выключить. Активация режима ЭКО. Проведение настроек системы. Отдельно отметим смену подсветки дисплея в зависимости от текущего состояния, наличия ошибок и уровня аккумулятора.

При обрыве питания в розетке ИБП, в течение 10 мс переводит работу на питание от аккумулятора. Большинство типов техники этот переход не замечают, сохраняя стабильную работу. Обратный переход также проходит автоматически и быстро.

Рассчитана эта модель на нагрузку до 900 Вт. Это с запасом закрывает потребности даже игровых систем с видеокартами и процессорами топового уровня, а также пары подключенных мониторов. Так, при тесте с ПК с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, он работал в течение 24 минут. За это время можно сохранить прогресс в игре и сделать резервное копирование текущих рабочих документов. В режиме работы с тем же железом в системе получали до получаса.

Входное напряжение Выходное напряжение 180 Вт 230 Вт 200 Вт 230 Вт 230 Вт 230 Вт 250 Вт 225 Вт 270 Вт 230 Вт

Итоги

После разрядки аккумулятор восстанавливается примерно в течение 4 часов. При нагрузке и переходе на питание от аккумулятора хорошо слышна работа вентилятора.Ippon Innova G2 Euro 1000 - ИБП с двойным преобразователем напряжения. Хорошо сбалансированная модель с поддержкой мониторинга и настройки с помощью ПК, оснащенная подсвечивающимся дисплеем, использующая качественную элементную базу. К условным минусам отнесем отсутствие отдельного управления вентилятором.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".