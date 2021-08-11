Обзор Ippon Innova G2 Euro 1000. ИБП с двойным преобразованием напряжения

Приобрести его можно за 17 800 рублей, согласно данным Яндекс.Маркет на момент публикации обзора.
Комплект включает интерфейсный RS232 кабель, USB-кабель, силовой кабель IEC-C13, руководство пользователя на русском языке, диск с ПО и гарантийный талон международного образца.
Стоит на четырех ножках. Они металлические. Положение устойчиво.
На тыльной стороне два интерфейса для подключения к ПК или серверу: USB и RS232. Оба кабеля идут в комплекте.
Есть контакты EPO, многоразовый предохранитель. Заглушка под интерфейсную карту. Три розетки, расположенные в ряд. Вентиляционная решетка.
Питающий кабель съемный. Это позволит заменить его при неаккуратном обращении.
На боковых стенках у Ippon Innova G2 Euro 1000 зоны с вентиляционными решетками. Крепятся стенки при помощи группы винтов.
Фронтальная сторона с пластиковой накладкой. В верхней ее части находится дисплей и группа кнопок управления.
С помощью подсвечиваемого экрана можно контролировать входное и выходное напряжение, частоту, количество подключенных устройств, информацию по уровню нагрузки, заряд аккумулятора.
Помимо цифровой индикации, ИБП поддерживает вывод звуковых сигналов при снижении заряда аккумулятора, превышении нагрузки и при смене режимов работы.
Сама внутренняя камера разделена на два отсека. В одном находятся батареи.
Во втором несколько печатных плат с распаянными элементами. В схемотехнике Ippon Innova G2 Euro 1000 применены компоненты с высоким ресурсом службы. Пайка аккуратная.
Также подключение кабеля дает вывод в системной строке информации по прогнозируемому времени автономной работы и заряду.
С Помощью него можно контролировать напряжение, уровень загрузки и другую техническую информацию.
При обрыве питания в розетке ИБП, в течение 10 мс переводит работу на питание от аккумулятора. Большинство типов техники этот переход не замечают, сохраняя стабильную работу. Обратный переход также проходит автоматически и быстро.
Рассчитана эта модель на нагрузку до 900 Вт. Это с запасом закрывает потребности даже игровых систем с видеокартами и процессорами топового уровня, а также пары подключенных мониторов. Так, при тесте с ПК с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, он работал в течение 24 минут. За это время можно сохранить прогресс в игре и сделать резервное копирование текущих рабочих документов. В режиме работы с тем же железом в системе получали до получаса.
После разрядки аккумулятор восстанавливается примерно в течение 4 часов. При нагрузке и переходе на питание от аккумулятора хорошо слышна работа вентилятора.
|Входное напряжение
|Выходное напряжение
|180 Вт
|230 Вт
|200 Вт
|230 Вт
|230 Вт
|230 Вт
|250 Вт
|225 Вт
|270 Вт
|230 Вт