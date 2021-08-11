Обзор Ippon Innova G2 Euro 1000. ИБП с двойным преобразованием напряжения

Не раз уже говорили о том, что даже дорогостоящее оборудование может выйти из строя при скачках напряжения в сети, и здесь важно заранее позаботиться о защите ПК, монитора, игровых консолей заранее. Речь сейчас идет не об удлинителях с подсветкой в кнопке включения, а о стабилизаторах напряжения, обеспечивающих сразу спектр систем защиты электрооборудования. Тестируемый сегодня Ippon Innova G2 Euro 1000 это еще к тому же источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.

Ippon Innova G2 Euro 100

Приобрести его можно за 17 800 рублей, согласно данным Яндекс.Маркет на момент публикации обзора.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенным схематичным изображением и таблицей с характеристиками.

Ippon Innova G2 Euro 100

Комплект включает интерфейсный RS232 кабель, USB-кабель, силовой кабель IEC-C13, руководство пользователя на русском языке, диск с ПО и гарантийный талон международного образца.

Ippon Innova G2 Euro 100

Внешний вид

Выполнено устройство в традиционном по форме корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Вес 10 килограммов.

Ippon Innova G2 Euro 100

Стоит на четырех ножках. Они металлические. Положение устойчиво.

Ippon Innova G2 Euro 100

На тыльной стороне два интерфейса для подключения к ПК или серверу: USB и RS232. Оба кабеля идут в комплекте.

Ippon Innova G2 Euro 100

Есть контакты EPO, многоразовый предохранитель. Заглушка под интерфейсную карту. Три розетки, расположенные в ряд. Вентиляционная решетка.

Ippon Innova G2 Euro 100

Питающий кабель съемный. Это позволит заменить его при неаккуратном обращении.

Ippon Innova G2 Euro 100

На боковых стенках у Ippon Innova G2 Euro 1000 зоны с вентиляционными решетками. Крепятся стенки при помощи группы винтов.

Ippon Innova G2 Euro 100

Фронтальная сторона с пластиковой накладкой. В верхней ее части находится дисплей и группа кнопок управления.

Ippon Innova G2 Euro 100

С помощью подсвечиваемого экрана можно контролировать входное и выходное напряжение, частоту, количество подключенных устройств, информацию по уровню нагрузки, заряд аккумулятора.

Ippon Innova G2 Euro 100

Помимо цифровой индикации, ИБП поддерживает вывод звуковых сигналов при снижении заряда аккумулятора, превышении нагрузки и при смене режимов работы.

Начинка

Кожух корпуса можно снять без повреждения гарантийных пломб. Это может быть полезно для доступа к двум аккумуляторам.

схемотехника Ippon Innova G2 Euro 100

Сама внутренняя камера разделена на два отсека. В одном находятся батареи.

схемотехника Ippon Innova G2 Euro 100

Во втором несколько печатных плат с распаянными элементами. В схемотехнике Ippon Innova G2 Euro 1000 применены компоненты с высоким ресурсом службы. Пайка аккуратная.

схемотехника Ippon Innova G2 Euro 100

схемотехника Ippon Innova G2 Euro 100

Софт

Подключив этот ИБП к ПК, можно будет установить утилиту управления, загружаемую с официального сайта. В ней проводится тонкая работа и мониторинг.

Софт Ippon Innova G2 Euro 100

Также подключение кабеля дает вывод в системной строке информации по прогнозируемому времени автономной работы и заряду.

Софт Ippon Innova G2 Euro 100

С Помощью него можно контролировать напряжение, уровень загрузки и другую техническую информацию.

Софт Ippon Innova G2 Euro 100

Тесты

Управлять Ippon Innova G2 Euro 1000 можно и с помощью кнопок на корпусе. Нажатие на кнопку ON изменяет режим работы, переключая между сетью и аккумулятором. Также можно полностью его выключить. Активация режима ЭКО. Проведение настроек системы. Отдельно отметим смену подсветки дисплея в зависимости от текущего состояния, наличия ошибок и уровня аккумулятора.

Тесты Ippon Innova G2 Euro 100

При обрыве питания в розетке ИБП, в течение 10 мс переводит работу на питание от аккумулятора. Большинство типов техники этот переход не замечают, сохраняя стабильную работу. Обратный переход также проходит автоматически и быстро.

Тесты Ippon Innova G2 Euro 100

Рассчитана эта модель на нагрузку до 900 Вт. Это с запасом закрывает потребности даже игровых систем с видеокартами и процессорами топового уровня, а также пары подключенных мониторов. Так, при тесте с ПК с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, он работал в течение 24 минут. За это время можно сохранить прогресс в игре и сделать резервное копирование текущих рабочих документов. В режиме работы с тем же железом в системе получали до получаса.

Тесты Ippon Innova G2 Euro 100

После разрядки аккумулятор восстанавливается примерно в течение 4 часов. При нагрузке и переходе на питание от аккумулятора хорошо слышна работа вентилятора.
Входное напряжениеВыходное напряжение
180 Вт230 Вт
200 Вт230 Вт
230 Вт230 Вт
250 Вт225 Вт
270 Вт230 Вт

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIppon Innova G2 Euro 1000 - ИБП с двойным преобразователем напряжения. Хорошо сбалансированная модель с поддержкой мониторинга и настройки с помощью ПК, оснащенная подсвечивающимся дисплеем, использующая качественную элементную базу. К условным минусам отнесем отсутствие отдельного управления вентилятором.
Ippon Innova G2 Euro 1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Ippon Innova G2 Euro 1000
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