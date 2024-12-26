ИБП для дома и офиса с экраном и функцией ведущий-ведомый. Обзор и тесты Ippon Kirpich 850

Поставляется в коробке из транспортировочного картона со схематичным изображением и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, дюбель-гвозди, руководство пользователя.
На основании два ушка под фиксацию на дюбелях. При этом разместить можно в двух положениях. По краям пластиковые ножки. Есть крышка скрывающая отсек с аккумулятором, который тут можно будет заменить не разбирая весь корпус. Сама же крышка дополнительно фиксируется винтами, поэтому случайное открытие исключено.
Установлен съемный свинцово-кислотный аккумулятор 12V9Аh.
На верхней грани Ippon Kirpich 850 восемь евророзеток с заземлением. Они разделены на четыре группы. Три розетки с резервируемым питанием и защитой от перенапряжения, две розетки только с защитой от напряжения. Еще одна MASTER для ведущего оборудования и обеспечивает питание от сети или от батареи с защитой от перенапряжения, а также две SLAVE для ведомого оборудования.
Ранее ИБП с MASTER/SLAVE (функция «ведущий-ведомый») на тестировании у нас не встречались. При ее активации в случае если нагрузка на розетке MASTER будет меньше 30 Вт, то на двух розетках SLAVE питание будет отключено спустя 3 минуты. Это можно использовать для автоматического отключения второстепенного оборудования, мониторов, телевизора, акустики. При отключении этой функции все они будут с защитой от перенапряжения и с резервным питанием.
Выведен дисплей с подсветкой синего цвета. На нем отображаются данные по входному и выходному напряжениям, уровень нагрузки и заряда аккумулятора. Пара механических кнопок с подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от выбранных режимов работы. Есть встроенный динамик, выводящий звуковые предупреждения при возникновении проблем или прерывании подачи питания.
На боковой стороне кабель питания, разъем USB для подключения и входной автоматический выключатель.
Посмотреть общую информацию по ИБП.
Ведутся логи по изменению рабочего статуса.
Запуск диагностики и тестирования аккумулятора.
Изменение конфигурации.