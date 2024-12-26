ИБП для дома и офиса с экраном и функцией ведущий-ведомый. Обзор и тесты Ippon Kirpich 850

Линейка источников бесперебойного питания Ippon Kirpich включает модели с активной мощностью 360, 480 и 600 Вт. Особенностями являются сразу восемь евророзеток, линейно-интерактивный режим, подключение к ПК через USB-B, ЖК-экран с подробной информацией, а также легкая замена батарей.

Комплектация

Поставляется в коробке из транспортировочного картона со схематичным изображением и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, дюбель-гвозди, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен из прочного пластика черного цвета преимущественно с матовым покрытием. Поддерживается горизонтальная и вертикальная установки.

На основании два ушка под фиксацию на дюбелях. При этом разместить можно в двух положениях. По краям пластиковые ножки. Есть крышка скрывающая отсек с аккумулятором, который тут можно будет заменить не разбирая весь корпус. Сама же крышка дополнительно фиксируется винтами, поэтому случайное открытие исключено.

Установлен съемный свинцово-кислотный аккумулятор 12V9Аh.

На верхней грани Ippon Kirpich 850 восемь евророзеток с заземлением. Они разделены на четыре группы. Три розетки с резервируемым питанием и защитой от перенапряжения, две розетки только с защитой от напряжения. Еще одна MASTER для ведущего оборудования и обеспечивает питание от сети или от батареи с защитой от перенапряжения, а также две SLAVE для ведомого оборудования.

Ранее ИБП с MASTER/SLAVE (функция «ведущий-ведомый») на тестировании у нас не встречались. При ее активации в случае если нагрузка на розетке MASTER будет меньше 30 Вт, то на двух розетках SLAVE питание будет отключено спустя 3 минуты. Это можно использовать для автоматического отключения второстепенного оборудования, мониторов, телевизора, акустики. При отключении этой функции все они будут с защитой от перенапряжения и с резервным питанием.Отдельно на верхней грани доступны USB и USB-C, которые можно будет использовать для зарядки носимых устройств или питания элементов умного дома. Напряжение 5В 2.3А.

Выведен дисплей с подсветкой синего цвета. На нем отображаются данные по входному и выходному напряжениям, уровень нагрузки и заряда аккумулятора. Пара механических кнопок с подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от выбранных режимов работы. Есть встроенный динамик, выводящий звуковые предупреждения при возникновении проблем или прерывании подачи питания.

Софт

На боковой стороне кабель питания, разъем USB для подключения и входной автоматический выключатель.Для ИБП после подключения USB-кабелем доступна утилита управления. С помощью нее можно контролировать текущий статус, посмотреть подробные данные по входному и выходному напряжениям.

Посмотреть общую информацию по ИБП.

Ведутся логи по изменению рабочего статуса.

Запуск диагностики и тестирования аккумулятора.

Изменение конфигурации.

Тесты

190 Вт – 210 Вт

210 Вт – 225 Вт

220 Вт – 230 Вт

240 Вт – 218 Вт

100 Вт – 12 минут

200 Вт – 9 минут

300 Вт – 5 минут

400 Вт – 1 минута

Итоги

Рабочий диапазон напряжения для Ippon Kirpich 850 от 162 до 290В. Выходное напряжение 220В +/-10 %. Мощность 480 Вт. При превышении лимита нагрузки на 110% выключается через 1 минуту, при 120% проходит моментальное отключение.В зависимости от нагрузки время автономной работы от 1 до 12 минут.Ippon Kirpich 850 – продвинутый ИБП линейно-интерактивного типа с восемью розетками, функцией «ведущий-ведомый», USB-разъемами для зарядки носимых устройств, хорошим качеством сборки, вертикальным и горизонтальным размещением, управлением с помощью ПО, простой заменой аккумулятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".