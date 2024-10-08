ИБП для небольшого офиса. Обзор Ippon Pacific 1000…

Серия источников бесперебойного питания Ippon Pacific включает три модели с мощностью 1000, 2000 и 3000 Вт. Ориентированы они на использование в офисах, обеспечивая одновременную защиту нескольких устройств. Выполнены они на основе линейно-интерактивной технологии с чистой синусоидой на выходе. Сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного неокрашенного картона с информацией по особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, USB-кабель, монтажные уголки, набор различных типов винтов, руководство пользователя.

Внешний вид

Установить корпус можно в вертикальном и горизонтальном положении. При этом сам он рассчитан на монтаж в серверную стойку, что будет актуально с учетом ориентирования на корпоративный сегмент.

При этом под разное размещение можно менять ориентирование дисплея. Модуль экрана с кнопками разворачивается на 90 градусов и для этого достаточно потянуть за два выступа по краям этого блока.

На экран выводится информация по уровню заряда аккумулятора, текущей схеме работы, уровню загрузки, рабочей температуре. Он подсвечивается, информация хорошо читается под разными углами наклона. Под экраном выведен ряд из четырех механических кнопок.

Остальная часть лицевой панели представляет собой вентиляционную решетку с диагонально расположенными ребрами. В углу компактный островок с логотипом бренда. Одну из решеток можно снять поучив доступ к отсеку с установленными аккумуляторами.

На задней панели у Ippon Pacific 1000 восемь розеток IEC C13, размещены они в два ряда по четыре в каждом. Есть заглушка для подключения дополнительного блока с аккумуляторами. Еще одна под интерфейсную панель, в которую можно будет поставить сетевую карту, обеспечивающую удаленный контроль состояния.

Внутренняя часть

Решетка вентилятора с металлическим грилем. Разъем EPO для экстренного отключения питания, RS232 гнездо и USB Type-B.

Внутреннее пространство разделено на несколько частей. В отдельной камере под пластиковым кожухом находятся аккумуляторы. Тут установлены два необслуживаемых кислотно-свинцовых 12В 7Ач. При этом сам лоток рассчитан по габаритам на четыре такие батареи, поэтому можно будет добавить их самостоятельно.

Печатная плата отдельно и вокруг нее достаточно свободного пространства, улучшая температурные режимы работы. Прямо за вентилятором располагаются два алюминиевых радиатора с ребрами с размещенными на них силовыми элементами.

На расстоянии от печатной платы габаритный трансформатор AVR. Общее качество сборки и используемых компонентов высокие.

Тесты

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В 192 228 234 233 263 235 281 Отключение

Нагрузка Время работы до отключения 50 Вт 1 час 21 минута 100 Вт 1 час 2 минуты 200 Вт 29 минута 400 Вт 16 минут 600 Вт 2 минуты 40 секунд

Итоги

Ippon Pacific 1000 позволяет подключить суммарную нагрузку с мощностью 900 Вт (1000 ВА). В этот лимит укладываются несколько серверов в стойке или офисных ПК, мониторов. При этом офисным сценарием здесь можно не ограничиваться такой ИБП подойдет и под домашнюю эксплуатация, его форма удобна при организации рабочего места, а поддерживаемая мощность позволит подключить игровую систему топового уровня.ИБП выполняет функцию выравнивая напряжения (рабочее 165-290В), защиты от короткого замыкания и защиту от перегрузки. По результатам работы в условиях тестового стенда работа AVR не вызвала нареканий.При обрыве питания переходит на батарейное питание. В зависимости от мощности было получено следующее время автономной работы.Ippon Pacific 1000 – источник бесперебойного питания для офиса и дома, сочетающий в себе возможности, качество исполнения и стоимость. Базовый вариант из коробки обеспечит стабильную работу в небольшом офисе, обеспечив необходимое время для завершения работы и сохранения документов, а также защитит подключенную технику, продлив в том числе срок ее службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".