ИБП для небольшого офиса. Обзор Ippon Pacific 1000…

Поставляется в коробке из плотного неокрашенного картона с информацией по особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, USB-кабель, монтажные уголки, набор различных типов винтов, руководство пользователя.
При этом под разное размещение можно менять ориентирование дисплея. Модуль экрана с кнопками разворачивается на 90 градусов и для этого достаточно потянуть за два выступа по краям этого блока.
На экран выводится информация по уровню заряда аккумулятора, текущей схеме работы, уровню загрузки, рабочей температуре. Он подсвечивается, информация хорошо читается под разными углами наклона. Под экраном выведен ряд из четырех механических кнопок.
Остальная часть лицевой панели представляет собой вентиляционную решетку с диагонально расположенными ребрами. В углу компактный островок с логотипом бренда. Одну из решеток можно снять поучив доступ к отсеку с установленными аккумуляторами.
На задней панели у Ippon Pacific 1000 восемь розеток IEC C13, размещены они в два ряда по четыре в каждом. Есть заглушка для подключения дополнительного блока с аккумуляторами. Еще одна под интерфейсную панель, в которую можно будет поставить сетевую карту, обеспечивающую удаленный контроль состояния.
Решетка вентилятора с металлическим грилем. Разъем EPO для экстренного отключения питания, RS232 гнездо и USB Type-B.
Внутреннее пространство разделено на несколько частей. В отдельной камере под пластиковым кожухом находятся аккумуляторы. Тут установлены два необслуживаемых кислотно-свинцовых 12В 7Ач. При этом сам лоток рассчитан по габаритам на четыре такие батареи, поэтому можно будет добавить их самостоятельно.
Печатная плата отдельно и вокруг нее достаточно свободного пространства, улучшая температурные режимы работы. Прямо за вентилятором располагаются два алюминиевых радиатора с ребрами с размещенными на них силовыми элементами.
На расстоянии от печатной платы габаритный трансформатор AVR. Общее качество сборки и используемых компонентов высокие.
|Входное напряжение, В
|Выходное напряжение, В
|192
|228
|234
|233
|263
|235
|281
|Отключение
|Нагрузка
|Время работы до отключения
|50 Вт
|1 час 21 минута
|100 Вт
|1 час 2 минуты
|200 Вт
|29 минута
|400 Вт
|16 минут
|600 Вт
|2 минуты 40 секунд