ИБП для небольшого офиса. Обзор Ippon Pacific 1000

Серия источников бесперебойного питания Ippon Pacific включает три модели с мощностью 1000, 2000 и 3000 Вт. Ориентированы они на использование в офисах, обеспечивая одновременную защиту нескольких устройств. Выполнены они на основе линейно-интерактивной технологии с чистой синусоидой на выходе. Сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

Ippon Pacific 1000

Комплектация

Ippon Pacific 1000

Поставляется в коробке из плотного неокрашенного картона с информацией по особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, USB-кабель, монтажные уголки, набор различных типов винтов, руководство пользователя.

Ippon Pacific 1000

Внешний вид

Установить корпус можно в вертикальном и горизонтальном положении. При этом сам он рассчитан на монтаж в серверную стойку, что будет актуально с учетом ориентирования на корпоративный сегмент.

Ippon Pacific 1000

При этом под разное размещение можно менять ориентирование дисплея. Модуль экрана с кнопками разворачивается на 90 градусов и для этого достаточно потянуть за два выступа по краям этого блока.

Ippon Pacific 1000

На экран выводится информация по уровню заряда аккумулятора, текущей схеме работы, уровню загрузки, рабочей температуре. Он подсвечивается, информация хорошо читается под разными углами наклона. Под экраном выведен ряд из четырех механических кнопок.

Ippon Pacific 1000

Остальная часть лицевой панели представляет собой вентиляционную решетку с диагонально расположенными ребрами. В углу компактный островок с логотипом бренда. Одну из решеток можно снять поучив доступ к отсеку с установленными аккумуляторами.

Ippon Pacific 1000

На задней панели у Ippon Pacific 1000 восемь розеток IEC C13, размещены они в два ряда по четыре в каждом. Есть заглушка для подключения дополнительного блока с аккумуляторами. Еще одна под интерфейсную панель, в которую можно будет поставить сетевую карту, обеспечивающую удаленный контроль состояния.

Ippon Pacific 1000

Решетка вентилятора с металлическим грилем. Разъем EPO для экстренного отключения питания, RS232 гнездо и USB Type-B.

Внутренняя часть

Ippon Pacific 1000

Внутреннее пространство разделено на несколько частей. В отдельной камере под пластиковым кожухом находятся аккумуляторы. Тут установлены два необслуживаемых кислотно-свинцовых 12В 7Ач. При этом сам лоток рассчитан по габаритам на четыре такие батареи, поэтому можно будет добавить их самостоятельно.

Ippon Pacific 1000

Печатная плата отдельно и вокруг нее достаточно свободного пространства, улучшая температурные режимы работы. Прямо за вентилятором располагаются два алюминиевых радиатора с ребрами с размещенными на них силовыми элементами.

Ippon Pacific 1000

На расстоянии от печатной платы габаритный трансформатор AVR. Общее качество сборки и используемых компонентов высокие.

Ippon Pacific 1000

Тесты

Ippon Pacific 1000 позволяет подключить суммарную нагрузку с мощностью 900 Вт (1000 ВА). В этот лимит укладываются несколько серверов в стойке или офисных ПК, мониторов. При этом офисным сценарием здесь можно не ограничиваться такой ИБП подойдет и под домашнюю эксплуатация, его форма удобна при организации рабочего места, а поддерживаемая мощность позволит подключить игровую систему топового уровня.
Входное напряжение, ВВыходное напряжение, В
192228
234233
263235
281Отключение
ИБП выполняет функцию выравнивая напряжения (рабочее 165-290В), защиты от короткого замыкания и защиту от перегрузки. По результатам работы в условиях тестового стенда работа AVR не вызвала нареканий.

При обрыве питания переходит на батарейное питание. В зависимости от мощности было получено следующее время автономной работы.
НагрузкаВремя работы до отключения
50 Вт1 час 21 минута
100 Вт1 час 2 минуты
200 Вт29 минута
400 Вт16 минут
600 Вт2 минуты 40 секунд

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIppon Pacific 1000 – источник бесперебойного питания для офиса и дома, сочетающий в себе возможности, качество исполнения и стоимость. Базовый вариант из коробки обеспечит стабильную работу в небольшом офисе, обеспечив необходимое время для завершения работы и сохранения документов, а также защитит подключенную технику, продлив в том числе срок ее службы.
Ippon Pacific 1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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