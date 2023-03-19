Обзор KINGSPEC XG7000 PRO (XG7000-1TB PRO). Недорогой и быстрый М.2 диск PCI 4.0

Накопители формата М.2 получили широкое распространение в настольных системах, ноутбуках, а также игровых консолях. Как пример изучаемый сегодня KINGSPEC XG7000 PRO идет с интерфейсом PCIe 4.0 и сопровождается низкопрофильным радиатором, позволяющим рассматривать его для апгрейда PlayStation 5.

Комплектация

Представлен он в версиях 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. Изучаемый нами на 1 Тбайт можно приобрести в российских магазинах в среднем за 7 тысяч рублей с гарантией.

Упакован в коробку с логотипом бренда, изображением накопителя и данными по техническим характеристикам. Комплект включает винт и отвертку.

Внешний вид

Установлен двухсторонний металлический радиатор. Лицевая сторона в оформлении сочетает черный, белый и красный цвета.

У радиатора есть углубления и ребра, увеличивающая площадь отвода тепла. С учетом интерфейса PCIe 4.0 и характерного для него нагрева накопителей во время работы с данными, наличие радиатора.

Радиатор можно будет разобрать. Состоит он из двух элементов. На каждую из сторон нанесен термоинтерфейс.

На основании KINGSPEC XG7000 PRO нанесена наклейка с серийным номером и информацией по производителю.

Установлены чипы 3D TLC NAND от YMTC. Используется контроллер IG5236 с восемью каналами, выполненный по 12 нм техпроцессу. Есть DRAM кэш объемом 1 Гбайт.

Тесты

AS SSD Benchmark:

Для накопителя заявлены скорости 7400 МБ/с на чтение и 5500 МБ/с на запись. Заявлен ресурс в 600 TBW.Тесты накопителя вели на материнской плате Gigabyte B660M с процессором Intel Core i5-13400. Диск подключен к разъему M.2 с интерфейсом PCIe 4.0.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

KINGSPEC XG7000 PRO – быстрый и недорогой М.2 накопитель с эффективной организацией пассивного отвода тепла. Можно будет использовать в качестве системного или дополнительного, также подойдет для расширения памяти в PlayStation 5. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".