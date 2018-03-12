Обзор KINGSTON DataTraveler Bolt Duo. USB-накопитель объемом 32 Гб для iPhone

2018-03-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - KINGSTON DataTraveler Bolt Duo; [302]
Пользователи iPhone и iPad, к сожалению, не имеют возможности увеличить встроенную память при помощи microSD карт, как это можно делать на Android устройствах. Однако технологии развиваются и некоторые производители нашли доступное и удобное решение данной проблемы. Сегодня мы бы хотели представить вашему очередную новинку от компании KINGSTON. Встречайте перед вами многофункциональный USB-накопитель для устройств на базе ОС iOS - DataTraveler Bolt Duo. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость DataTraveler Bolt Duo составляла приблизительно 3400 рублей. В комплект поставки входят:
  • USB-флешка DataTraveler Bolt Duo
  • Чехол

Особенности

  • Объем: 32 Гб
  • Разъем (тип): USB А/Lightning
  • Интерфейс: USB3.1
  • Материал корпуса: пластик
  • Поддержка устройств Apple с разъемом Lightning (iOS 9.0 и более новая)
  • Размеры: 40.7 x 12.2 x 7 мм
  • Цвет: серебристый
  • Вес: 7.2 г
  • Гарантия: 24 мес.

Внешний вид

Компактный, стильный DataTraveler Bolt Duo понравится всем. В качестве материалов корпуса был использован серебристый пластик, стилизованный под металл.

На одной из боковых граней можно ознакомиться с краткой технической информацией.

На одной из сторон расположился порт USB 3.1 для подключения к ПК или ноутбуку.

На противоположной стороне обосновался коннектор Lightning для подключения к iOS устройству.

В комплектации также находится специальный резиновый чехол для устройства, который сумеет защитить DataTraveler Bolt Duo от всяких повреждений.

На одном конце чехла есть специальное колечко для крепления к связке ключей. Другими словами, DataTraveler Bolt Duo будет всегда под рукой.

Настройка

Для работы устройства необходимо установить на свой смартфон или планшет специальное программное обеспечение "Bolt". Собственно флешка, после первого подключения, автоматически предложит установить его на гаджет.

Очень простое и понятное меню, в работе которого сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Всего несколько вкладок:

  • Перенос
В данной вкладке вы можете быстро перенести необходимые файлы с iPhone в USB-накопитель. Есть возможность полностью перенести необходимые файлы, либо просто скопировать их. Копирование, либо перенос осуществляется достаточно быстро. Здесь же вы сможете увидеть загруженность встроенной памяти устройства и USB-накопителя. Очень удобно. Порадовала возможность переносить либо отдельно выбранные файлы, либо всю папку фото или видео.

  • Съемка
Данная вкладка позволяет снимать и записывать фото и видео с камеры прямо на USB-накопитель.
  • Просмотр
В данной папке вы можете просматривать все перенесенные файлы с мобильного устройства на DataTraveler Bolt Duo.

Кроме того, через данное приложение вы можете осуществить ряд настроек вашей камеры: формат записи и т.д. Здесь же дается возможность отформатировать USB-накопитель DataTraveler Bolt Duo.

Скорость передачи данных

Перенос с мобильного устройства на USB-накопитель DataTraveler Bolt Duo осуществляется достаточно быстро. Вам не придется ждать длительное время. Скорость выгрузки с DataTraveler Bolt Duo на ПК или ноутбук также порадовала полученными результатами. Чуть ниже вы можете ознакомиться с проведенным замером скорости передачи данных в компьютер. В ПК был использован разъем USB 3.0.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПодведем итоги по USB-флешке KINGSTON DataTraveler Bolt Duo 32Гб. Устройство позволяет решить проблему с нехваткой памяти на устройствах на базе ОС iOS. Благодаря своим компактным размерам и защитному чехлу, который идет в комплекте с устройством, DataTraveler Bolt Duo всегда будет у вас под рукой, и при необходимости вы быстро сможете освободить память смартфона. Использование интерфейса USB 3.1 дает возможность получить быструю передачу данных на ваш ПК. В нашем распоряжении DataTraveler Bolt Duo с объемом 32 Гб, вы также можете приобрести устройство с 64 Гб памятью. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и сумеет стать отличным помощником в решении с проблемой нехватки встроенной памяти. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность девайса нам выявить не удалось.
KINGSTON DataTraveler Bolt Duo 32Гб получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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