Обзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратора

Тестируемая сегодня карта памяти KINGSTON SDCE/32GB будет интересна тем, кто находится в поиске накопителя для видеорегистратора или камеры видеонаблюдения. Анонсирована она была не так давно. Разрабатывалась специально для приложений и устройств с интенсивной записью, отличаясь надежностью и производительностью.
KINGSTON SDCE/32GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость на момент публикации составляет 820 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
KINGSTON SDCE/32GB обзор
КомплектацияПоставляется в традиционном блистере. Комплект включает только саму карточку. Предоставляется двухлетняя гарантия.
Внешний видВ этой линейке представлены карты памяти объемом 32, 64 и 128 Гбайт. Заявлены скорости чтения и записи - 95 и 30 МБ/с, соответственно.
Накопители соответствуют UHS-I U1 и Speed Class 10. Заявлен ресурс в 5000 часов для тестируемой нами версии и 20000 часов для старшей.
KINGSTON SDCE/32GB переносят взаимодействие температур -25 °C до 85 °C, ударов, воды и рентгеновских лучей.
Форм-фактор традиционный. На верхнюю крышку нанесено черно-белое оформление с общей технической информацией.
В ходе тестов мы использовали её в паре с видеорегистраторами с поддержкой записи видео в Super HD разрешении. Проблем выявлено не было.
С учетом того, что все современные видеорегистраторы поддерживают цикличную запись, версии с объемом 32 Гбайт хватит на хранение нескольких часов записей, происходящего на дороге. Важные файлы всегда можно будет защитить от перезаписи.
Тесты KINGSTON SDCE/32GBВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
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Итоги по KINGSTON SDCE/32GBKINGSTON SDCE/32GB предлагает оптимальное соотношение скоростей чтения и записи, а также стоимости. Карта памяти станет лучшим приобретением в пару к видеорегистратору или камере видеонаблюдения. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.
KINGSTON SDCE/32GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".