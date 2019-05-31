Обзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратора

Тестируемая сегодня карта памяти KINGSTON SDCE/32GB будет интересна тем, кто находится в поиске накопителя для видеорегистратора или камеры видеонаблюдения. Анонсирована она была не так давно. Разрабатывалась специально для приложений и устройств с интенсивной записью, отличаясь надежностью и производительностью.

KINGSTON SDCE/32GB обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 820 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере. Комплект включает только саму карточку. Предоставляется двухлетняя гарантия.

Внешний вид

В этой линейке представлены карты памяти объемом 32, 64 и 128 Гбайт. Заявлены скорости чтения и записи - 95 и 30 МБ/с, соответственно.

Накопители соответствуют UHS-I U1 и Speed Class 10. Заявлен ресурс в 5000 часов для тестируемой нами версии и 20000 часов для старшей.

KINGSTON SDCE/32GB переносят взаимодействие температур -25 °C до 85 °C, ударов, воды и рентгеновских лучей.

Форм-фактор традиционный. На верхнюю крышку нанесено черно-белое оформление с общей технической информацией.

В ходе тестов мы использовали её в паре с видеорегистраторами с поддержкой записи видео в Super HD разрешении. Проблем выявлено не было.

С учетом того, что все современные видеорегистраторы поддерживают цикличную запись, версии с объемом 32 Гбайт хватит на хранение нескольких часов записей, происходящего на дороге. Важные файлы всегда можно будет защитить от перезаписи.

Тесты KINGSTON SDCE/32GB

Crystal Disk Mark

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по KINGSTON SDCE/32GB

KINGSTON SDCE/32GB предлагает оптимальное соотношение скоростей чтения и записи, а также стоимости. Карта памяти станет лучшим приобретением в пару к видеорегистратору или камере видеонаблюдения. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".