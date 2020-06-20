Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов

Мы регулярно проводим тестирование видеорегистраторов, включая и модели с поддержкой съемки с высоким битрейтом. Объединяет все эти модели устанавливаемый накопитель, на который ведется безинтервальная съемка. Такие карты памяти испытывают повышенную нагрузку. Для того чтобы не остаться в критичный момент без важной записи, подтверждающей невиновность в спорной ситуации на дороге, рекомендуем подходить ответственно к карте памяти.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Мы, со своей стороны, продолжаем изучать актуальные решения. И сегодня в центре внимания линейка KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE, оптимизированная на использование в видеорегистраторах и системах видеонаблюдения.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB обзор

Содержание

Комплектация

Поставляется в блистере с ярко-салатовым оформлением. Здесь можно обратить внимание на отметку о сопровождении накопителя 3-летней гарантией. На обратной стороне подробные технические характеристики. Комплект включает адаптер на SD-формат.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе. Пластиковый корпус окрашен в ярко-зеленый цвет. Казалось бы мелочь, но ее будет хорошо видно при случайном падении в салоне автомобиля.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

На крышку нанесена общая информация и данные по объему. Сама линейка включает накопители объемами 32GB, 64GB, 128GB, 256GB.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Для KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE заявлены скорости 100 и 85 MB/s для чтения и записи соответственно.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Тестируемая нами карта памяти объемом 128 Гбайт позволит хранить данные за несколько дней эксплуатации видеорегистратора или камеры.

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Скорости чтения дают возможность рассматривать их для устройств с поддержкой съемки в 4К. Интерфейс UHS-I.

Тесты KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

AS SSD Bench

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

HD Tune

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

AJA

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Anvil

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Итоги по KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог, карты памяти KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB станут правильным выбором для установки в видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения. Высокие скорости обмена данными, яркая окраска корпуса, переходник на SD-формат в комплекте и 3 года гарантии.
KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB
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