Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов

Мы, со своей стороны, продолжаем изучать актуальные решения. И сегодня в центре внимания линейка KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE, оптимизированная на использование в видеорегистраторах и системах видеонаблюдения.
KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется в блистере с ярко-салатовым оформлением. Здесь можно обратить внимание на отметку о сопровождении накопителя 3-летней гарантией. На обратной стороне подробные технические характеристики. Комплект включает адаптер на SD-формат.
Внешний видВыполнен в традиционном форм-факторе. Пластиковый корпус окрашен в ярко-зеленый цвет. Казалось бы мелочь, но ее будет хорошо видно при случайном падении в салоне автомобиля.
На крышку нанесена общая информация и данные по объему. Сама линейка включает накопители объемами 32GB, 64GB, 128GB, 256GB.
Для KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE заявлены скорости 100 и 85 MB/s для чтения и записи соответственно.
Тестируемая нами карта памяти объемом 128 Гбайт позволит хранить данные за несколько дней эксплуатации видеорегистратора или камеры.
Скорости чтения дают возможность рассматривать их для устройств с поддержкой съемки в 4К. Интерфейс UHS-I.
Тесты KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GBВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GBКак итог, карты памяти KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB станут правильным выбором для установки в видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения. Высокие скорости обмена данными, яркая окраска корпуса, переходник на SD-формат в комплекте и 3 года гарантии.
KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".