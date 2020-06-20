Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов

Мы регулярно проводим тестирование видеорегистраторов, включая и модели с поддержкой съемки с высоким битрейтом. Объединяет все эти модели устанавливаемый накопитель, на который ведется безинтервальная съемка. Такие карты памяти испытывают повышенную нагрузку. Для того чтобы не остаться в критичный момент без важной записи, подтверждающей невиновность в спорной ситуации на дороге, рекомендуем подходить ответственно к карте памяти.

Комплектация

Мы, со своей стороны, продолжаем изучать актуальные решения. И сегодня в центре внимания линейка KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE, оптимизированная на использование в видеорегистраторах и системах видеонаблюдения.Поставляется в блистере с ярко-салатовым оформлением. Здесь можно обратить внимание на отметку о сопровождении накопителя 3-летней гарантией. На обратной стороне подробные технические характеристики. Комплект включает адаптер на SD-формат.

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе. Пластиковый корпус окрашен в ярко-зеленый цвет. Казалось бы мелочь, но ее будет хорошо видно при случайном падении в салоне автомобиля.

На крышку нанесена общая информация и данные по объему. Сама линейка включает накопители объемами 32GB, 64GB, 128GB, 256GB.

Для KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE заявлены скорости 100 и 85 MB/s для чтения и записи соответственно.

Тестируемая нами карта памяти объемом 128 Гбайт позволит хранить данные за несколько дней эксплуатации видеорегистратора или камеры.

Тесты KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Crystal Disk Mark

Скорости чтения дают возможность рассматривать их для устройств с поддержкой съемки в 4К. Интерфейс UHS-I.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB

Как итог, карты памяти KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB станут правильным выбором для установки в видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения. Высокие скорости обмена данными, яркая окраска корпуса, переходник на SD-формат в комплекте и 3 года гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".