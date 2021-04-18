Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией

КомплектацияУпакована флешка в пластиковый блистер, оформленный в ярко-оранжевом цвете. С обратной стороны приведены общие данные.
Внешний видВыполнена в корпусе из черного пластика. На крышку нанесен логотип бренда, доступный объем и поддерживаемый интерфейс.
Конструкция позволяет спрятать внутри коннектор. Для его извлечения на боковой грани ручка.
На углу есть ушко под ремешок. Общие габариты и форма у нее традиционная.
Эксплуатироваться KIOXIA TransMemory U365 может в температурном диапазоне от 0 до 50 градусов. Совместима с разными типами платформ. За время тестирования мы использовали ее с ноутбуком, ПК, планшетом и телевизором. Во всех сценариях работала стабильно.
Тесты KIOXIA TransMemory U365 128GB
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
ИтогиKIOXIA TransMemory U365 в ходе тестов и эксплуатации продемонстрировала высокие скорости чтения. Классический корпус с телескопическим разъемом, отсутствие нагрева при продолжительной нагрузке. К ее плюсам отнесем 5 летнюю гарантию от производителя.
KIOXIA TransMemory U365 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".