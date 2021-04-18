Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией

Флеш-накопитель KIOXIA TransMemory U365 относится к старшей серии в модельной линейке. Представлены они в версиях 32, 64, 128 и 256 Гбайт. Поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen 1. Для нее заявлена скорость чтения до 150 МБ/с. Сопровождаются эти накопители пятилетней гарантией.

KIOXIA TransMemory U365 128GB

Комплектация

Упакована флешка в пластиковый блистер, оформленный в ярко-оранжевом цвете. С обратной стороны приведены общие данные.

KIOXIA TransMemory U365 128GB

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. На крышку нанесен логотип бренда, доступный объем и поддерживаемый интерфейс.

KIOXIA TransMemory U365 128GB

Конструкция позволяет спрятать внутри коннектор. Для его извлечения на боковой грани ручка.

KIOXIA TransMemory U365 128GB

На углу есть ушко под ремешок. Общие габариты и форма у нее традиционная.

KIOXIA TransMemory U365 128GB

Эксплуатироваться KIOXIA TransMemory U365 может в температурном диапазоне от 0 до 50 градусов. Совместима с разными типами платформ. За время тестирования мы использовали ее с ноутбуком, ПК, планшетом и телевизором. Во всех сценариях работала стабильно.

Тесты KIOXIA TransMemory U365 128GB

HD Tune Pro:

KIOXIA TransMemory U365 128GB

KIOXIA TransMemory U365 128GB

CrystalDiskMark:

KIOXIA TransMemory U365 128GB

AS SSD Benchmark:

KIOXIA TransMemory U365 128GB

AJA

KIOXIA TransMemory U365 128GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIOXIA TransMemory U365 в ходе тестов и эксплуатации продемонстрировала высокие скорости чтения. Классический корпус с телескопическим разъемом, отсутствие нагрева при продолжительной нагрузке. К ее плюсам отнесем 5 летнюю гарантию от производителя.
KIOXIA TransMemory U365 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIOXIA TransMemory U365 128GB
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