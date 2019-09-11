Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? ()

2019-09-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - KingSmith WalkingPad; [266]
Не так давно мы побывали на выставке IFA 2019, где помимо многочисленных новинок, много внимания уделялось реальной реализации концепции «умного» дома. Все идет к тому, что скоро нам не нужно будет совершать лишних телодвижений для рядовых задач, таких как готовка, стирка, покупка продуктов и уборка. Да что говорить, уже сейчас для включения/выключения света и бытовых приборов достаточно просто произнести голосовую команду. Это все хорошо, но малая подвижность плохо отражается на нашем здоровье.

KingSmith WalkingPad

Одним из вариантов решения проблемы выступают беговые дорожки. Есть вариант сходить в тренажерный зал, хотя чаще всего на это не хватает времени и желания. Еще один вариант приобрести беговую дорожку домой и получить в итоге дополнительную вешалку для одежды в ближайшей перспективе.

KingSmith WalkingPad

Тестируемая сегодня дорожка KingSmith WalkingPad станет отличным вариантом для дома и офиса, предлагая компактные габариты и складываемую конструкцию. Приобрести можно с быстрой доставкой в официальном магазине на Aliexpress - https://ali.ski/9zAvjn

KingSmith WalkingPad обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает пульт управления, батарейку, шнурок, сетевой кабель, руководство пользователя.

KingSmith WalkingPad

Внешний вид

В отличие от классических беговых дорожек, KingSmith WalkingPad выполнена в виде складываемой конструкции. Собирается по принципу книжки.

KingSmith WalkingPad

В собранном состоянии ее можно будет спрятать под диваном, не отнимая полезной площади. Это особенно актуально в условиях небольших квартир и офисов.

KingSmith WalkingPad

Сбор и разбор не требует дополнительных этапов сборки. Она сразу готова к эксплуатации и прямого использования по своему назначению.

KingSmith WalkingPad

Корпус беговой дорожки выполнен из окрашенного в серебристый цвет пластика. В разобранном состоянии длина 1.2 метра, толщина около 13 сантиметров.

KingSmith WalkingPad

Рассчитана на людей с весом до 90 килограммов. Важно отметить, что здесь есть ограничения по скорости движения. По умолчанию 3 км/ч, в последующем в приложении можно увеличить до 6 км/ч.

KingSmith WalkingPad

Бегать на ней нельзя. Связано это отчасти с особенностями конструкции. Бег подразумевает повышенную нагрузку на полотно и требует дополнительной рамки для безопасности. Хотя со своей стороны, имея опыт ежедневных прогулок и похудения с 96 до 70 килограммов, именно шаг с обычной скоростью является оптимальным для здоровья.

KingSmith WalkingPad

Для удобства перемещения с места на место есть пара колесиков. Сама же она весит около 28 килограммов.

KingSmith WalkingPad

Используется износостойкое противоскользящее покрытие с многослойной структурой шумоподавления. На дорожке есть несколько зон, автоматически изменяющих скорость движения.

KingSmith WalkingPad

На основном блоке есть встроенный LED-дисплей, отображающий техническую информацию, скорость движения и количество пройденных шагов.

KingSmith WalkingPad

Доступны три механические кнопки управления для включения, перевода в ручной режим и изменения направления движения.

KingSmith WalkingPad

С фронтальной стороны скрывается гнездо для подключения сетевого кабеля. Здесь же механический тумблер.

Софт

KingSmith WalkingPad

Беговая дорожка KingSmith WalkingPad поддерживает управление при помощи центра управления MiHome. Как и со многими умными устройствами этого производителя, рекомендуем выставлять регион – Китай. Тут такой подход даст возможность увеличения скорости с 3 до 6 км/ч.

KingSmith WalkingPad

Приложение пригодится для просмотра статистики за выбранные периоды времени. В ходе повседневной эксплуатации, особенно при наличии часов или браслета, частой необходимости в нем нет.

KingSmith WalkingPad

Тесты

Как и говорил выше, я сам имею опыт похудения с 96 до 70 килограммов. До этого набрал этот вес из-за малоподвижного образа жизни, работы за ПК и неправильного питания. Шаги это одно из важных составляющих для корректировки веса. Сама же Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить 10 000 шагов ежедневно. С нашим ритмом жизни это соблюдает очень мало людей, как результат, увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов и ожирение.

KingSmith WalkingPad

Беговая дорожка хороша тем, что можно совмещать физическую активность с повседневными делами, развлечениями и работой. Установив высокий стол, вполне комфортно работать с ноутбуком и в это время шагать по KingSmith WalkingPad. Поиграть в любимые игры на консоли Sony Playstation 4 Pro, находясь на беговой дорожке вместо дивана, это бесценно.

KingSmith WalkingPad

Тестируемая дорожка работает бесшумно. Не мешает окружающим и не отвлекает от работы. Форма и габариты оптимальны. В комплекте есть удобный пульт управления для ручного изменения режимов и увеличения скорости работы.

KingSmith WalkingPad

Отдельно отметим наличие высокоточного датчика давления. Так можно будет в зависимости от положения на полотне корректировать скорость движения. Ускорение и замедление проходит плавно. Поддерживается защита от детей, перегрузки и автоматический перевод в режим ожидания. Подойдет и тем, кто уже активно занимается спортом, и начинающим.

KingSmith WalkingPad

Итоги по KingSmith WalkingPad

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingSmith WalkingPad удачная альтернатива массивным беговым дорожкам, не занимающая много места в квартире/офисе и предлагающая складываемую конструкцию. Поддержка приложения, пульт управления, автоматическая корректировка скорости, износостойкое и противоскользящее полотно, простота управления и OLED-дисплей, приложение. Из ограничений отметим вес в 90 килограммов и максимальную скорость в 6 км/ч. Данная дорожка доступна в официальном магазине с доставкой со склада в России - https://ali.ski/9zAvjn. Официальный сайт - https://store.walkingpad.com
KingSmith WalkingPad получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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