Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? ()

Не так давно мы побывали на выставке IFA 2019, где помимо многочисленных новинок, много внимания уделялось реальной реализации концепции «умного» дома. Все идет к тому, что скоро нам не нужно будет совершать лишних телодвижений для рядовых задач, таких как готовка, стирка, покупка продуктов и уборка. Да что говорить, уже сейчас для включения/выключения света и бытовых приборов достаточно просто произнести голосовую команду. Это все хорошо, но малая подвижность плохо отражается на нашем здоровье.

Одним из вариантов решения проблемы выступают беговые дорожки. Есть вариант сходить в тренажерный зал, хотя чаще всего на это не хватает времени и желания. Еще один вариант приобрести беговую дорожку домой и получить в итоге дополнительную вешалку для одежды в ближайшей перспективе.

KingSmith WalkingPad обзор

Тестируемая сегодня дорожка KingSmith WalkingPad станет отличным вариантом для дома и офиса, предлагая компактные габариты и складываемую конструкцию. Приобрести можно с быстрой доставкой в официальном магазине на Aliexpress - https://ali.ski/9zAvjn

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает пульт управления, батарейку, шнурок, сетевой кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

В отличие от классических беговых дорожек, KingSmith WalkingPad выполнена в виде складываемой конструкции. Собирается по принципу книжки.

В собранном состоянии ее можно будет спрятать под диваном, не отнимая полезной площади. Это особенно актуально в условиях небольших квартир и офисов.

Сбор и разбор не требует дополнительных этапов сборки. Она сразу готова к эксплуатации и прямого использования по своему назначению.

Корпус беговой дорожки выполнен из окрашенного в серебристый цвет пластика. В разобранном состоянии длина 1.2 метра, толщина около 13 сантиметров.

Рассчитана на людей с весом до 90 килограммов. Важно отметить, что здесь есть ограничения по скорости движения. По умолчанию 3 км/ч, в последующем в приложении можно увеличить до 6 км/ч.

Бегать на ней нельзя. Связано это отчасти с особенностями конструкции. Бег подразумевает повышенную нагрузку на полотно и требует дополнительной рамки для безопасности. Хотя со своей стороны, имея опыт ежедневных прогулок и похудения с 96 до 70 килограммов, именно шаг с обычной скоростью является оптимальным для здоровья.

Для удобства перемещения с места на место есть пара колесиков. Сама же она весит около 28 килограммов.

Используется износостойкое противоскользящее покрытие с многослойной структурой шумоподавления. На дорожке есть несколько зон, автоматически изменяющих скорость движения.

На основном блоке есть встроенный LED-дисплей, отображающий техническую информацию, скорость движения и количество пройденных шагов.

Доступны три механические кнопки управления для включения, перевода в ручной режим и изменения направления движения.

Софт

С фронтальной стороны скрывается гнездо для подключения сетевого кабеля. Здесь же механический тумблер.

Беговая дорожка KingSmith WalkingPad поддерживает управление при помощи центра управления MiHome. Как и со многими умными устройствами этого производителя, рекомендуем выставлять регион – Китай. Тут такой подход даст возможность увеличения скорости с 3 до 6 км/ч.

Приложение пригодится для просмотра статистики за выбранные периоды времени. В ходе повседневной эксплуатации, особенно при наличии часов или браслета, частой необходимости в нем нет.

Тесты

Как и говорил выше, я сам имею опыт похудения с 96 до 70 килограммов. До этого набрал этот вес из-за малоподвижного образа жизни, работы за ПК и неправильного питания. Шаги это одно из важных составляющих для корректировки веса. Сама же Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить 10 000 шагов ежедневно. С нашим ритмом жизни это соблюдает очень мало людей, как результат, увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов и ожирение.

Беговая дорожка хороша тем, что можно совмещать физическую активность с повседневными делами, развлечениями и работой. Установив высокий стол, вполне комфортно работать с ноутбуком и в это время шагать по KingSmith WalkingPad. Поиграть в любимые игры на консоли Sony Playstation 4 Pro , находясь на беговой дорожке вместо дивана, это бесценно.

Тестируемая дорожка работает бесшумно. Не мешает окружающим и не отвлекает от работы. Форма и габариты оптимальны. В комплекте есть удобный пульт управления для ручного изменения режимов и увеличения скорости работы.

Отдельно отметим наличие высокоточного датчика давления. Так можно будет в зависимости от положения на полотне корректировать скорость движения. Ускорение и замедление проходит плавно. Поддерживается защита от детей, перегрузки и автоматический перевод в режим ожидания. Подойдет и тем, кто уже активно занимается спортом, и начинающим.

Итоги по KingSmith WalkingPad