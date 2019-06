Обзор Sony PlayStation 4 Pro. Брать или ждать PlayStation 5?

Сейчас появляется много слухов по поводу выхода новой PlayStation 5, и у многих покупателей всплывает вопрос: «Есть ли вообще смысл покупать PlayStation 4 Pro, не дожидаясь релиза приставки нового поколения?» Мы провели тестирование PlayStation 4 Pro, взвесили все за и против и нашли обоснованный ответ на данный вопрос.

Все слухи про PlayStation 5

Новые PlayStation выходят с примерной периодичностью раз в 5 лет. Посудите сами. PS3 вышла в 2007 году, PS4 в 2013 году, а PS4 Pro в 2016 году. Более того, даже сами Sony в лице архитектора PlayStation 4 Марка Черна заявили, что как минимум в ближайший год, а то и больше выхода PlayStation 5 ожидать точно не стоит. Да и к тому же на момент ее выхода на новую приставку, как всегда будет высокий спрос и как следствие ее дефицит.Теперь поговорим о том, что стоит ожидать от PlayStation 5. Во-первых, она будет намного мощнее. Журналист зарубежного сайта The Wall Street Journal Такаши Мотидзуки побывал на закрытом ивенте Sony, где снял видео на котором видно, что PS5 запустила игру Spider-Man за 0.8 сек, в то время, как PS4 Pro сделала это за 8.1 сек. Во-вторых, PlayStation 5 будет поддерживать изображение в 8K. Это действительно круто, но пока что минимальный ценник на 8K телевизор стартует с отметки в 220 000 рублей, а заканчивается аж на 5 600 000 рублей. Очевидно, со временем они станут более доступными, хоть для этого и придется подождать еще пару лет. Теперь поговорим о PlayStation 4 Pro.

Внешний вид

Дизайн PlayStation 4 Pro выполнен в том же стиле, что и PlayStation 4 Slim. Она имеет те же скругленные края с наклонной конструкцией. Габариты приставки составляют 295 × 327 × 55 мм, а вес 3.3 кг. У нас на тесте самый классический вариант расцветки — черный. Также приставку можно купить в других цветовых решениях или же взять лимитированную версию с необычным стилем. На лицевой части здесь находится два разъема USB 3.1 и оптический привод, с помощью которого можно использовать физические диски с играми или фильмами практически в любом качестве кроме 4K Blu-Ray.

На задней части мы имеем разъем для питания, HDMI 2.0 для вывода изображения до 4K, оптический выход, еще один USB 3.1 и LAN для подключения проводного интернета.

Начинка

Хоть и считается, что самым главным нововведением PS4 Pro является поддержка 4K HDR, но все же на первое место стоит поставить именно ощутимый прирост в мощности. Здесь стоит восьмиядерный процессор CPU AMD Jaguar с увеличенной частотой в 2,1 ГГц, видеокарта AMD Radeon GCN (911 МГц) и оперативная память GDDR5 на 8 Гб. Благодаря этому, по сравнению с PS4 Slim итоговая мощность выросла почти в три раза и можно спокойно играть в разрешении 4K, забыв о просидании fps. В основном, PS4 Pro продается в одной конфигурации с 1 Тбайт памяти. При желании ее можно самостоятельно усовершенствовать, поставив вместо нее более емкий HDD или же SSD, хотя и без этих манипуляций скорость работы более чем комфортная.

Тестирование

В PS 4 Pro используется Wi-Fi нового поколения 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), позволяющий скачивать материалы с максимально высокой скоростью, которая только доступна вашему интернет.Значительным плюсом приставок PlayStation является большое количество эксклюзивных игр: Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted, Persona 5 и многие другие. Из свежевышедших же экслюзивов стоит отметить «Жизнь После» ( в оригинале Days Gone), в которую мы в основном и играли во время теста. И да, в целом, цены на игры не самые маленькие и на на старте продаж они стоят примерно 4499 рублей, хотя если потерпеть и дождаться распродажи, то можно что-то купить со скидкой и в 70%. Как изначально ожидалось, PlayStation 4 Pro в играх себя ведет отлично. Просто запускаешь любую игру и играешь в высоком качестве без каких-либо проблем. Из недостатков только стоит отметить отсутствие возможности подключить любую беспроводную гарнитуру, а не только оригинальную от Sony PlayStation.

Сейчас самыми используемыми приложениями в SmartTV является YouTube и Netflix, и для нас стало неожиданность, что эти сервисы можно также использовать и на PlayStation. Также не стоит забывать, что PS4 Pro поддерживает видео в формате HDR с более расширенным динамическим диапазоном и 10-битным цветом.

Итоги

PlayStation 4 Pro — это более производительная версия PS4 с поддержкой 4K HDR с большим количеством эксклюзивных игр. Так стоит ли ее сейчас стоит? Наш ответ, однозначно да. PlayStation 5 придется ожидать еще минимум два года, а это слишком большой срок для ожидания. Самым грамотным решением будет приобрести PS4 Pro сейчас, а потом спокойно продать, ведь на приставку всегда есть хороший спрос. Без минусов тоже не обошлось и к ним мы отнесли отсутствие возможности подключить Bluetooth гарнитуру от сторонних производителей. Sony PlayStation 4 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".