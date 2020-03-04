Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD

2020-03-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston A2000R SA2000M8R/250G; [259]
Не так давно компания Kingston пополнила линейку твердотельных накопителей в типоразмере М.2, выпустив Kingston A2000R. Относится он к недорогому сегменту, при этом предлагает высокий уровень быстродействия со скоростями до 2200/2000МБ/с. В серию входят модели объемами 250 и 500 Гбайт.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Изучаем на примере версии Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Это первый детальный тест этой серии, продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G обзор

Комплектация

Поставляется в блистере с общей информацией по характеристикам и основным его преимуществам. Несмотря на невысокую стоимость, на них предоставляется пятилетняя гарантия. Внутри накопитель зафиксирован в блок из прозрачного пластика.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Внешний вид

Выполнен Kingston A2000R на плате темно-синего цвета. Элементов, улучшающих пассивный отвод тепла, в конструкции не предусмотрено.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

На крышку нанесена наклейка с логотипом и сводной технической информацией. Под ней расположен контроллер и чипы памяти.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Выполнен в типоразмере М.2 2280. Общие габариты составляют 80x22x3,5 мм. Интерфейс NVMe PCIe Gen 3.0.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Формат этого накопителя позволяет отказаться от кабелей подключения, организовав аккуратный монтаж. Отсутствие радиатора открывает возможность установки в ультрабуки.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

В качестве контроллера используется Silicon Motion SM2263ENG. Память 3D NAND от Micron. Буферная память NANYA.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Для тестируемого диска заявленное количество записываемых байтов составляет 150TBW. Среднее время безотказной работы - 2 000 000.

Тесты Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Kingston A2000R SA2000M8R/250G



CrystalDiskMark:

Kingston A2000R SA2000M8R/250G



AS SSD Benchmark:

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

AJA

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Anvil

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Итоги по Kingston A2000R

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом стоимости Kingston A2000R и продемонстрированного уровня быстродействия, можно рассматривать для установки в сборки начального и среднего ценового сегмента, а также для апгрейда ноутбуков/ультрабуков. Весомым плюсом является предоставляемое производителем пятилетнее гарантийное обслуживание.
Kingston A2000R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Kingston A2000R SA2000M8R/250G
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