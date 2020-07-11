Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией

Экшн-камеры, дроны, видеорегистраторы для записи видео используют съемные накопители формата microSD. Также возможность установки карт памяти этого формата сохранена в смартфонах и планшетах начального и среднего ценовых сегментов, позволяя расширить доступный объем под хранения медиафайлов. Тестируемая сегодня серия карт памяти Kingston Canvas Go! Plus ориентирована на разные типы устройств, предлагая скорость чтения до 170 МБ/с.

Kingston Canvas Go! Plus

Мы будем изучать на примере младшей версии объемом 64 Гбайт. Ее помимо объема отличают немного меньшие скорости записи. Актуальные предложения в российских магазинах собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в блистер с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает переходник на SD-формат. Карты памяти сопровождаются пожизненной гарантией.

Kingston Canvas Go! Plus

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате исполнения. Соответствует стандарту Класс 10, UHS-I, U3, V30, A2.

Kingston Canvas Go! Plus

Скорость 170/70МБ/с для операций чтения/записи (64ГБ). У старших она выше: 170/90МБ/с.

Kingston Canvas Go! Plus

В линейке Kingston Canvas Go! Plus представлены карты памяти объемами от 64 Гбайт до 512 Гбайт. Формат exFAT.

Kingston Canvas Go! Plus

На крышку карты памяти нанесен декоративный рисунок с данными по названию линейки, классу скорости и информация по объему.

Kingston Canvas Go! Plus

Мы использовали ее с экшен-камерой DJI Osmo Action, летающим дроном DJI MAVIC Pro 2 и видеорегистратором с поддержкой съемки в высоком битрейте. Проблем с записью видео с максимальным качеством замечено не было. Накопитель также подойдет для проведения серийной съемки.

Тесты Kingston Canvas Go! Plus

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

Kingston Canvas Go! Plus

AS SSD Bench

Kingston Canvas Go! Plus

Kingston Canvas Go! Plus

HD Tune

Kingston Canvas Go! Plus

Kingston Canvas Go! Plus

Kingston Canvas Go! Plus

Kingston Canvas Go! Plus

AJA

Kingston Canvas Go! Plus

Anvil

Kingston Canvas Go! Plus

Итоги по Kingston Canvas Go! Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston Canvas Go! Plus по соотношению стоимости и скорости работы с данными выступает одним из лучших вариантов при поиске карты памяти в формате microSD. К весомым плюсам то отнесем пожизненную гарантию.
Kingston Canvas Go! Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Kingston SDCG3
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