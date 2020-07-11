Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией

Экшн-камеры, дроны, видеорегистраторы для записи видео используют съемные накопители формата microSD. Также возможность установки карт памяти этого формата сохранена в смартфонах и планшетах начального и среднего ценовых сегментов, позволяя расширить доступный объем под хранения медиафайлов. Тестируемая сегодня серия карт памяти Kingston Canvas Go! Plus ориентирована на разные типы устройств, предлагая скорость чтения до 170 МБ/с.

Комплектация

Мы будем изучать на примере младшей версии объемом 64 Гбайт. Ее помимо объема отличают немного меньшие скорости записи. Актуальные предложения в российских магазинах собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в блистер с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает переходник на SD-формат. Карты памяти сопровождаются пожизненной гарантией.

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате исполнения. Соответствует стандарту Класс 10, UHS-I, U3, V30, A2.

Скорость 170/70МБ/с для операций чтения/записи (64ГБ). У старших она выше: 170/90МБ/с.

В линейке Kingston Canvas Go! Plus представлены карты памяти объемами от 64 Гбайт до 512 Гбайт. Формат exFAT.

На крышку карты памяти нанесен декоративный рисунок с данными по названию линейки, классу скорости и информация по объему.

Тесты Kingston Canvas Go! Plus

Crystal Disk Mark

Мы использовали ее с экшен-камерой DJI Osmo Action, летающим дроном DJI MAVIC Pro 2 и видеорегистратором с поддержкой съемки в высоком битрейте. Проблем с записью видео с максимальным качеством замечено не было. Накопитель также подойдет для проведения серийной съемки.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Kingston Canvas Go! Plus

Kingston Canvas Go! Plus по соотношению стоимости и скорости работы с данными выступает одним из лучших вариантов при поиске карты памяти в формате microSD. К весомым плюсам то отнесем пожизненную гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".