Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель

В центре внимания сегодня линейка твердотельных накопителей Kingston SKC600, обеспечивающую функциональную отзывчивость системы и высокую производительность. Выполнен в типоразмере 2.5 дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0. На них предоставляется пятилетняя гарантия.

Комплектация

Изучать будем на примере диска объемом 512 Гбайт. Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Kingston SKC600 в традиционном формфакторе 2.5 дюймового накопителя. Корпус из окрашенного в черный цвет металла.

На крышку нанесен логотип производителя, окрашенный в серебристый цвет. Крепится при помощи четырех винтов. Разбор приведет к потере гарантии.

Подключается при помощи интерфейса SATA. За работу отвечает контроллер Silicon Motion SM2259.

Четыре канала, память Micron типа 3D TLC NAND. Есть буферная память.

Тесты Kingston SKC600/512G

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

Kingston SKC600/512G обзор

Итоги по Kingston SKC600

Kingston SKC600 продемонстрировали высокие скорости обмена данными и станет правильной альтернативной классическим жестким дискам, позволяя повысить быстродействие и скорость работы операционной системы, а также приложений. Весомым плюсом станет пятилетняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".