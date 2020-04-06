Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель

2020-04-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston SKC600/512G; [348]
В центре внимания сегодня линейка твердотельных накопителей Kingston SKC600, обеспечивающую функциональную отзывчивость системы и высокую производительность. Выполнен в типоразмере 2.5 дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0. На них предоставляется пятилетняя гарантия.

Kingston SKC600/512G

Изучать будем на примере диска объемом 512 Гбайт. Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам.

Kingston SKC600/512G

Внешний вид

Выполнен Kingston SKC600 в традиционном формфакторе 2.5 дюймового накопителя. Корпус из окрашенного в черный цвет металла.

Kingston SKC600/512G

На крышку нанесен логотип производителя, окрашенный в серебристый цвет. Крепится при помощи четырех винтов. Разбор приведет к потере гарантии.

Kingston SKC600/512G

Подключается при помощи интерфейса SATA. За работу отвечает контроллер Silicon Motion SM2259.

Kingston SKC600/512G

Четыре канала, память Micron типа 3D TLC NAND. Есть буферная память.

Kingston SKC600/512G

Тесты Kingston SKC600/512G

HD Tune Pro:

Kingston SKC600/512G

Kingston SKC600/512G

Kingston SKC600/512G

Kingston SKC600/512G

CrystalDiskMark:

Kingston SKC600/512G

AS SSD Benchmark:

Kingston SKC600/512G

Kingston SKC600/512G

AJA

Kingston SKC600/512G

Anvil

Kingston SKC600/512G

Kingston SKC600/512G обзор

Итоги по Kingston SKC600

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston SKC600 продемонстрировали высокие скорости обмена данными и станет правильной альтернативной классическим жестким дискам, позволяя повысить быстродействие и скорость работы операционной системы, а также приложений. Весомым плюсом станет пятилетняя гарантия.
Kingston SKC600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Kingston SKC600/512G
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