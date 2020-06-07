Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией

Еще совсем недавно для записи и хранения данных требовалось наличие CD/DVD привода и покупка дисков с одним или несколькими циклами данных. Сам такой способ нельзя было назвать надежным, очень часто информация на них терялась. Сейчас на порядок большие объемы данных можно хранить у себя в кармане. Дак к тому же записывать и считывать из можно на гораздо больших скоростях. Как пример изучаемая сегодня, Kioxia U301 объемом 128 Гбайт поддерживает интерфейс USB 3.2 gen.1.

Kioxia U301

Комплектация

Поставляется упакованным в блистер. Внутри зафиксирована в прозрачный пластиковый кейс. На обратной стороне нанесена техническая информация. На них предоставляется пятилетняя гарантия.

Kioxia U301

Внешний вид

Выполнена в корпусе из белого пластика. Внешний вид простой и аскетичный. Габариты компактные.

Kioxia U301

USB-разъем защищен колпачком из полуматового пластика. На боковую грань нанесено название модели и данные по объему.

Kioxia U301

Зафиксировать флешку можно будет на ремешке. Под него тут есть вырез на боковой грани.

Kioxia U301

В линейке Kioxia U301 доступны накопители объемам 16, 32, 64 и 128 Гбайт. Используется память типа TLC.

Kioxia U301

Контроллер Phison PS2307. Соответствует стандарту USB 3.2 gen.1.

Тесты Kioxia U301 128GB

Crystal Disk Mark

Kioxia U301

HD Tune

Kioxia U301

Kioxia U301

Kioxia U301

Kioxia U301

AS SSD

Kioxia U301

Kioxia U301

AJA

Kioxia U301

Anvil's

Kioxia U301

Итоги по Kioxia U301

Золото. Выбор редакции MegaObzorKioxia U301 – отличный вариант при поиске недорогой флешки с быстрыми скоростями обмена данными. Компактные габариты, защитный колпачок, ушко под ремешок, невысокая стоимость. Весомым плюсом является пятилетняя гарантия.
Kioxia U301 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Kioxia U301
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