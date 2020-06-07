Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией

Kioxia U301 обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется упакованным в блистер. Внутри зафиксирована в прозрачный пластиковый кейс. На обратной стороне нанесена техническая информация. На них предоставляется пятилетняя гарантия.
Внешний видВыполнена в корпусе из белого пластика. Внешний вид простой и аскетичный. Габариты компактные.
USB-разъем защищен колпачком из полуматового пластика. На боковую грань нанесено название модели и данные по объему.
Зафиксировать флешку можно будет на ремешке. Под него тут есть вырез на боковой грани.
В линейке Kioxia U301 доступны накопители объемам 16, 32, 64 и 128 Гбайт. Используется память типа TLC.
Контроллер Phison PS2307. Соответствует стандарту USB 3.2 gen.1.
Тесты Kioxia U301 128GB
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil's
Итоги по Kioxia U301Kioxia U301 – отличный вариант при поиске недорогой флешки с быстрыми скоростями обмена данными. Компактные габариты, защитный колпачок, ушко под ремешок, невысокая стоимость. Весомым плюсом является пятилетняя гарантия.
Kioxia U301 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".