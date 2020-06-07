Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией

Еще совсем недавно для записи и хранения данных требовалось наличие CD/DVD привода и покупка дисков с одним или несколькими циклами данных. Сам такой способ нельзя было назвать надежным, очень часто информация на них терялась. Сейчас на порядок большие объемы данных можно хранить у себя в кармане. Дак к тому же записывать и считывать из можно на гораздо больших скоростях. Как пример изучаемая сегодня, Kioxia U301 объемом 128 Гбайт поддерживает интерфейс USB 3.2 gen.1.

Комплектация

Поставляется упакованным в блистер. Внутри зафиксирована в прозрачный пластиковый кейс. На обратной стороне нанесена техническая информация. На них предоставляется пятилетняя гарантия.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из белого пластика. Внешний вид простой и аскетичный. Габариты компактные.

USB-разъем защищен колпачком из полуматового пластика. На боковую грань нанесено название модели и данные по объему.

Зафиксировать флешку можно будет на ремешке. Под него тут есть вырез на боковой грани.

В линейке Kioxia U301 доступны накопители объемам 16, 32, 64 и 128 Гбайт. Используется память типа TLC.

Тесты Kioxia U301 128GB

Crystal Disk Mark

Контроллер Phison PS2307. Соответствует стандарту USB 3.2 gen.1.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil's

Итоги по Kioxia U301

Kioxia U301 – отличный вариант при поиске недорогой флешки с быстрыми скоростями обмена данными. Компактные габариты, защитный колпачок, ушко под ремешок, невысокая стоимость. Весомым плюсом является пятилетняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".