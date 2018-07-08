Обзор LaCie Seagate DJI Copilot 2 ТБ (STGU2000400). Внешний диск для летающих дронов

2018-07-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LaCie Seagate DJI Copilot; [82]
Появление DJI MAVIC PRO в свое время заметно расширило круг потенциальных пилотов летающих дронов, предложив удобную форму и компактные габариты. В рамках «Лаборатории» мы его детально изучали в прошлом году и продолжаем периодически использовать в съёмках. Не так давно предложили протестировать внешний диск LaCie Seagate DJI Copilot, позиционирующийся как инструмент для бекапа снимаемых роликов.

LaCie Seagate DJI Copilot

Забегая вперед использовать его можно не только для дронов, но и популярных экшн-камер. Стоит накопитель, по сравнению с обычными внешними дисками, заметно дороже. Версия объемом 2 Тбайт обойдется в 27700 рублей.

LaCie DJI Copilot обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, заполненной вспененным материалом, предотвращающим повреждения и тряску во время транспортировки. Подробно описаны характеристики и особенности его работы. Комплект включает набор кабелей подключения, переходник на SD-форма, блок питания с несколькими типами вилок, руководство пользователя и гарантийный талон.

LaCie Seagate DJI Copilot

Внешний вид

LaCie Seagate DJI Copilot выполнен в массивном корпусе, выглядит премиально. Подробная цветовая гамма оформления соответствует DJI MAVIC PRO.

LaCie Seagate DJI Copilot

Габариты этого накопителя обусловлены наличие прорезиненной брони, обеспечивающей устойчивость к механическим повреждениям при случайных падениях. Но рисковать, целенаправленно роняя его, не стоит.

LaCie Seagate DJI Copilot

Для того чтобы получить защиту от воды потребуется предварительная установка съемной заглушки, закрывающей панель разъемов.

LaCie Seagate DJI Copilot

Доступен широкий набор портов: гнездо питания, USB 3.0, USB Type-C, слот для карты памяти SD, microUSB.

LaCie Seagate DJI Copilot

В комплекте с накопителем есть ленточный кабель, который удобно прячется в пазе по периметру корпуса.

LaCie Seagate DJI Copilot

За управление отвечает механическая кнопка. С помощью неё можно запускать копирование информации и осуществлять основные операции с накопителем.

LaCie Seagate DJI Copilot

К интересным решениям отнесем наличие монохромного LCD-дисплея на который выводятся данные по режиму работы, техническая информация, уровень заряда батарейки и логотип производителя. Под прямыми солнечными лучами разобрать информацию на нем будет сложно.

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot с ПК

LaCie Seagate DJI Copilot можно использовать как классический внешний диск. Дополнительной настройки не требуется. Доступный SD слот можно использовать в качестве внешнего ридера, это же касается флешки в USB 3.0. Может быть актуально при ограниченном числе разъемов на корпусе. Предлагаем оценить реальную производительность этого диска.

LaCie Seagate DJI Copilot

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LaCie Seagate DJI Copilot

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LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot

AS SSD Benchmark

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot со смартфоном

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot поддерживает OTG-подключение. Для удобства работы предлагается загрузка программного обеспечения. Copilot Boss упростит выгрузку контента и обмен данными.

LaCie Seagate DJI Copilot

Из полезного отметим возможность подзарядки при передаче данных смартфона или планшета.

LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot с дроном или экшн-камерой

К одному из основных сценариев эксплуатации LaCie Seagate DJI Copilot относятся дроны и экшн-камеры. Подключив к ним накопитель, пользователю нужно будет в пару кликов активировать копирование.

LaCie Seagate DJI Copilot

Так можно будет сделать копию важных файлов или освободить место для последующих съемок. Процесс переноса работает стабильно и удобно. Встроенного аккумулятора хватало на 4.5 часа активной работы накопителя. Результат хороший, этого вполне хватит на несколько сеансов переноса данных.

Итоги по LaCie Seagate DJI Copilot

LaCie Seagate DJI Copilot – нестандартный внешний диск, предлагающий расширенный функционал для переноса отснятых роликов с дронов и экшн-камер. К его сильным сторона отнесем наличие дисплея, прорезиненный корпус, набор разъемов, сквозной USB и ридер для карт памяти. Не устроит может уровень яркости экрана, проприоритарное гнездо зарядки (+лишний кабель и блок питания в поездках), подверженность загрязнению внешней поверхности. Открытым остается вопрос стоимости, не позволяющая рекомендовать его под массового пользователя, но с другой стороны дешевых решений от конкурентов тоже нет.

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