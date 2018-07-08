Обзор LaCie Seagate DJI Copilot 2 ТБ (STGU2000400). Внешний диск для летающих дронов

Появление DJI MAVIC PRO в свое время заметно расширило круг потенциальных пилотов летающих дронов, предложив удобную форму и компактные габариты. В рамках «Лаборатории» мы его детально изучали в прошлом году и продолжаем периодически использовать в съёмках. Не так давно предложили протестировать внешний диск LaCie Seagate DJI Copilot, позиционирующийся как инструмент для бекапа снимаемых роликов.
Забегая вперед использовать его можно не только для дронов, но и популярных экшн-камер. Стоит накопитель, по сравнению с обычными внешними дисками, заметно дороже. Версия объемом 2 Тбайт обойдется в 27700 рублей.
LaCie DJI Copilot обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона, заполненной вспененным материалом, предотвращающим повреждения и тряску во время транспортировки. Подробно описаны характеристики и особенности его работы. Комплект включает набор кабелей подключения, переходник на SD-форма, блок питания с несколькими типами вилок, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видLaCie Seagate DJI Copilot выполнен в массивном корпусе, выглядит премиально. Подробная цветовая гамма оформления соответствует DJI MAVIC PRO.
Габариты этого накопителя обусловлены наличие прорезиненной брони, обеспечивающей устойчивость к механическим повреждениям при случайных падениях. Но рисковать, целенаправленно роняя его, не стоит.
Для того чтобы получить защиту от воды потребуется предварительная установка съемной заглушки, закрывающей панель разъемов.
Доступен широкий набор портов: гнездо питания, USB 3.0, USB Type-C, слот для карты памяти SD, microUSB.
В комплекте с накопителем есть ленточный кабель, который удобно прячется в пазе по периметру корпуса.
За управление отвечает механическая кнопка. С помощью неё можно запускать копирование информации и осуществлять основные операции с накопителем.
К интересным решениям отнесем наличие монохромного LCD-дисплея на который выводятся данные по режиму работы, техническая информация, уровень заряда батарейки и логотип производителя. Под прямыми солнечными лучами разобрать информацию на нем будет сложно.
LaCie Seagate DJI Copilot с ПКLaCie Seagate DJI Copilot можно использовать как классический внешний диск. Дополнительной настройки не требуется. Доступный SD слот можно использовать в качестве внешнего ридера, это же касается флешки в USB 3.0. Может быть актуально при ограниченном числе разъемов на корпусе. Предлагаем оценить реальную производительность этого диска.
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD Benchmark
LaCie Seagate DJI Copilot со смартфоном
LaCie Seagate DJI Copilot поддерживает OTG-подключение. Для удобства работы предлагается загрузка программного обеспечения. Copilot Boss упростит выгрузку контента и обмен данными.
Из полезного отметим возможность подзарядки при передаче данных смартфона или планшета.
LaCie Seagate DJI Copilot с дроном или экшн-камеройК одному из основных сценариев эксплуатации LaCie Seagate DJI Copilot относятся дроны и экшн-камеры. Подключив к ним накопитель, пользователю нужно будет в пару кликов активировать копирование.
Так можно будет сделать копию важных файлов или освободить место для последующих съемок. Процесс переноса работает стабильно и удобно. Встроенного аккумулятора хватало на 4.5 часа активной работы накопителя. Результат хороший, этого вполне хватит на несколько сеансов переноса данных.