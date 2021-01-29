Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам

Не так давно компания MIO представила сразу ряд интересных новинок, одна из них это Mio MiVue C531. Оснащена она GPS-модулем, проводящим актуализацию данных по дате и времени, а также выводит информацию по стационарным камерам и радарам с более чем 60 различными комбинациями таких предупреждений.

Mio MiVue C531

Рекомендованная стоимость составляет 7 190 рублей.

Mio MiVue C531 обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в фирменных цветах бренда. На основании приведены описания ключевых особенностей. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mio MiVue C531

Внешний вид

Выполнен в корпусе с привлекательным дизайном. Закругленные боковые грани и плавные линии.

Mio MiVue C531

В отличие от Mio MiVue C530, тут отсутствуют ярко-оранжевые выставки на лицевой панели. Как результат, он меньше привлекает к себе внимание со стороны улицы.

Mio MiVue C531

Для крепления используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. В основании ножки находится паз для укладки кабеля.

Mio MiVue C531

Сама форма видеорегистратора позволяет спрятать его за салонным зеркалом. При такой установке Mio MiVue C531 вполне можно будет оставлять на время парковки.

Mio MiVue C531

Сторону водителя занимает дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона и при разных условиях освещения.

Mio MiVue C531

Экран в этой модели используется не только для контроля направления съемки, но и вывода информации по стационарным камерам.

Mio MiVue C531

Вместе с типом камеры выводятся данные по разрешенной и текущей скорости. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. За время длительных тестов мы не встречали систем, по которым не выводились предупреждения. База обновляется регулярно.

Mio MiVue C531

Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с картой объемом 64 Гбайт. При выборе важно уделить внимание не только объему, но и скорости накопителя.

Mio MiVue C531

Управляется при помощи группы механических кнопок. Для упрощения поиска маркировка выводится в интерфейс.

Mio MiVue C531

Разъем под питание на левой грани. Комплектное зарядное устройство с 3-метровым кабелем. Его можно будет спрятать под обшивкой, организовав скрытый монтаж.

Настройки

Меню с традиционной для видеорегистраторов Mio древовидной структурой. Сама схема логичная и интуитивно понятная.

Mio MiVue C531

В настройках видео можно будет откорректировать дополнительные параметры съемки.

Mio MiVue C531

Корректировка работы GPS-информатора.

Mio MiVue C531

Форматирование карты памяти. Системные настройки.

Тесты

Mio MiVue C531

Mio MiVue C531 ведет съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Демонстрируется хорошее качество в дневное и ночное время. Номерные знаки читаемы.

Дневная съемка Mio MiVue C531

GPS-модуль помимо вывода информации по камерам и радарам, проводит автоматическое обновление даты и времени. Также вместе с видеопотоком вносятся данные по скорости и маршруту.

Ночная съемка Mio MiVue C531

Итоги по Mio MiVue C531

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue C531 – хорошо сбалансированный видеорегистартор с высоким качеством снимаемых видео. В условиях мегаполиса, с учетом сокращения количества экипажей и переносных камер, он может заменить отдельно устанавливаемый радар-детектор. Частый выпуск обновлений, аккуратный внешний вид, поворотное крепление, голосовые уведомления.
Mio MiVue C531 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mio MiVue C531
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