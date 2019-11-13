Обзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FI

С видеорегистраторами серии MiVue J мы уже знакомились на примере Mio MiVue J60 , позволяющего провести скрытый монтаж и поддерживающего беспроводную синхронизацию со смартфоном. Не так давно эту модельку производитель обновил, выпустив Mio MiVue J86 с поддержкой QHD съемки, вывода уведомлений по камерам контроля скорости и получившего высокочувствительную матрицу STARVIS от Sony.

Mio MiVue J86 обзор

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9990 рублей. В скором времени её продажи стартуют в российских магазинах.

Комплектация

Комплект включает площадку крепления на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, само устройство, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в ярко-оранжевой коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Внешний вид серии хорошо узнаваем. Корпус Mio MiVue J86 представляет собой тубус из черного матового пластика.

Габариты очень компактные, отчасти это достигнуто отказом от встроенного дисплея. Вместо него выведена группа светодиодных индикаторов.

Также устройство активно использует вывод голосовых и звуковых предупреждений. Это системы Smart Alert, данные по камерам контроля скорости и ключевая системная информация.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Одна из них отвечает за активацию беспроводного подключения, вторая за включение и защиту ролика от перезаписи.

На лицевой стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов и диафрагмой F1.8.

Ножка крепления несъемная. Она поддерживает изменение угла наклона. На стекло ставится площадка с двухсторонним скотчем.

С учетом габаритов регистратор можно будет спрятать за салонным зеркалом, оставив его неприметным со стороны улицы.

На боковой грани находится miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Длина комплектного адаптера позволит организовать аккуратный монтаж в салоне.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Реализована поддержка емких накопителей.

Софт

Все настройки проводятся через приложение MiVue Pro. После загрузки потребуется провести подключение к точке доступа, активируемой видеорегистратором. На главный экран выводятся четыре иконки: камера, настройки, карта памяти и общая информация.

Выводится потоковое изображение с камеры. Это может помочь в выборе правильного направления съемки, а также ручного старта и останови записи.

Полезной будет функция вывода списка отснятых файлов. Выбранный файл можно удалить, защитить от перезаписи или перенести в память смартфона, создав резервную копию.

Отдельный раздел с выводом всех опций настроек. Переключается разрешение и длительность роликов. Включаются отдельные уведомления и корректируются общие параметры.

Сборная информация по версии программного обеспечения.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue J86

Mio MiVue J86 поддерживает съемку в QHD разрешении. Установлен сенсор STARVIS от Sony.

Ночная съемка Mio MiVue J86

Номерные знаки хорошо различимы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Звуковые оповещения Mio MiVue J86

Устройство выводит информацию по стационарно расположенным камерам контроля скорости.

Итоги по Mio MiVue J86

Mio MiVue J86 станет удачным выбором при поиске видеорегистратора со скрытой установкой. Съемка в высоком разрешении, Wi-Fi с мобильным приложением, поддержка емких карт памяти, вывод информации по камерам контроля скорости с хорошим наполнением базы, система Smart Alert.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".