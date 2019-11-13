Обзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FI

2019-11-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue J86; [139]
С видеорегистраторами серии MiVue J мы уже знакомились на примере Mio MiVue J60, позволяющего провести скрытый монтаж и поддерживающего беспроводную синхронизацию со смартфоном. Не так давно эту модельку производитель обновил, выпустив Mio MiVue J86 с поддержкой QHD съемки, вывода уведомлений по камерам контроля скорости и получившего высокочувствительную матрицу STARVIS от Sony.

Mio MiVue J86

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9990 рублей. В скором времени её продажи стартуют в российских магазинах.

Mio MiVue J86 обзор

Комплектация

Комплект включает площадку крепления на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, само устройство, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в ярко-оранжевой коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.

Mio MiVue J86

Внешний вид

Внешний вид серии хорошо узнаваем. Корпус Mio MiVue J86 представляет собой тубус из черного матового пластика.

Mio MiVue J86

Габариты очень компактные, отчасти это достигнуто отказом от встроенного дисплея. Вместо него выведена группа светодиодных индикаторов.

Mio MiVue J86

Также устройство активно использует вывод голосовых и звуковых предупреждений. Это системы Smart Alert, данные по камерам контроля скорости и ключевая системная информация.

Mio MiVue J86

Управляется при помощи группы механических кнопок. Одна из них отвечает за активацию беспроводного подключения, вторая за включение и защиту ролика от перезаписи.

Mio MiVue J86

На лицевой стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов и диафрагмой F1.8.

Mio MiVue J86

Ножка крепления несъемная. Она поддерживает изменение угла наклона. На стекло ставится площадка с двухсторонним скотчем.

Mio MiVue J86

С учетом габаритов регистратор можно будет спрятать за салонным зеркалом, оставив его неприметным со стороны улицы.

Mio MiVue J86

На боковой грани находится miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Длина комплектного адаптера позволит организовать аккуратный монтаж в салоне.

Mio MiVue J86

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Реализована поддержка емких накопителей.

Mio MiVue J86

Софт

Все настройки проводятся через приложение MiVue Pro. После загрузки потребуется провести подключение к точке доступа, активируемой видеорегистратором. На главный экран выводятся четыре иконки: камера, настройки, карта памяти и общая информация.

Mio MiVue J86

Выводится потоковое изображение с камеры. Это может помочь в выборе правильного направления съемки, а также ручного старта и останови записи.

Mio MiVue J86

Полезной будет функция вывода списка отснятых файлов. Выбранный файл можно удалить, защитить от перезаписи или перенести в память смартфона, создав резервную копию.

Mio MiVue J86

Отдельный раздел с выводом всех опций настроек. Переключается разрешение и длительность роликов. Включаются отдельные уведомления и корректируются общие параметры.

Mio MiVue J86

Сборная информация по версии программного обеспечения.

Mio MiVue J86

Тесты

Mio MiVue J86 поддерживает съемку в QHD разрешении. Установлен сенсор STARVIS от Sony.

Дневная съемка Mio MiVue J86

Номерные знаки хорошо различимы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка Mio MiVue J86

Устройство выводит информацию по стационарно расположенным камерам контроля скорости.

Звуковые оповещения Mio MiVue J86

Итоги по Mio MiVue J86

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue J86 станет удачным выбором при поиске видеорегистратора со скрытой установкой. Съемка в высоком разрешении, Wi-Fi с мобильным приложением, поддержка емких карт памяти, вывод информации по камерам контроля скорости с хорошим наполнением базы, система Smart Alert.
Mio MiVue J86 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Mio MiVue J86
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