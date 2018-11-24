Обзор NAVITEL DR500. Недорогой Full HD видеорегистратор

2018-11-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL DR500; [274]
Не так давно мы проводили тестирование NAVITEL DR700, представленный эксклюзивно в сети магазинов DNS и Технопоинт. Изучаемый сегодня NAVITEL DR500 также будет доступен только в этих магазинах. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске недорогой модели для повседневной эксплуатации в автомобили, без переплаты за лишние опции.

NAVITEL DR500

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Продажи уже стартовали.

NAVITEL DR500 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробными техническими характеристиками и изображением видеорегистратора. Есть отметка по лицензионному коду на год использования Навител.Навигатор.

NAVITEL DR500

Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, сменную ленту скотча, USB-кабель, тряпочку для протирки экрана, техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика с софт-тач покрытием. По центру фронтальной стороны объектив, выступающий за пределы основной плоскости.

NAVITEL DR500

Угол обзора 120 градусов. В NAVITEL DR500 используется стеклянная оптика. Внешний периметр линзы с хромированной окантовкой.

NAVITEL DR500

Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ранее файлы, проводится настройка и контроль направления съемки.

NAVITEL DR500

По краям экрана нанесена маркировка, расположенных на боковой грани кнопок. По две с каждой из сторон.

NAVITEL DR500

Разобраться с управлением будет не сложно. Зафиксированы в корпусе хорошо не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам.

NAVITEL DR500

На нижнем торце скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона. Сверху кнопка включения и miniUSB, используемый для подачи питания.

NAVITEL DR500

Такое расположение разъема упрощает организацию скрытого монтажа в салоне. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.

NAVITEL DR500

Слот для карты памяти формата microSD находится снизу. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

NAVITEL DR500

Автономную работу NAVITEL DR500 обеспечивает Li-Pol аккумулятор с емкостью 110 мАч. Его хватает для завершения съемки при обрыве питания, а также для кратковременно съемки за пределами автомобиля.

NAVITEL DR500

Комплектный крепеж с вакуумной присоской. Прижимается при помощи поворотной ножки. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

NAVITEL DR500

Настройка

Меню локализована под русскоязычных пользователей. Пять вкладок с распределенными по ним опциям. Несколько вариантов разрешения съемки, длительности роликов. Поддерживается режим парковки. Есть G-сенсор.

NAVITEL DR500

Тесты

Используется матрица GC2023, изображение с которой обрабатывает процессор NOVATEK NT96655. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264.

Дневная съемка NAVITEL DR500

Снимает хорошо. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики также позволят составить полное представление по дорожной обстановке.

Ночная съемка NAVITEL DR500

Итоги по NAVITEL DR500

NAVITEL DR500 станет хорошим выбором при поиске видеорегистратора не перегруженного дополнительным функционалом. К плюсам отнесем аккуратный внешний вид, поддержку емких накопителей, возможность скрытого монтажа, парковочный режим и наличие в комплекте лицензионного ключа для Навител.Навигатор.

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