Обзор NAVITEL DR500. Недорогой Full HD видеорегистратор

Не так давно мы проводили тестирование NAVITEL DR700 , представленный эксклюзивно в сети магазинов DNS и Технопоинт. Изучаемый сегодня NAVITEL DR500 также будет доступен только в этих магазинах. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске недорогой модели для повседневной эксплуатации в автомобили, без переплаты за лишние опции.

NAVITEL DR500 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробными техническими характеристиками и изображением видеорегистратора. Есть отметка по лицензионному коду на год использования Навител.Навигатор.

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, сменную ленту скотча, USB-кабель, тряпочку для протирки экрана, техническую документацию.Выполнен в корпусе из черного пластика с софт-тач покрытием. По центру фронтальной стороны объектив, выступающий за пределы основной плоскости.

Угол обзора 120 градусов. В NAVITEL DR500 используется стеклянная оптика. Внешний периметр линзы с хромированной окантовкой.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ранее файлы, проводится настройка и контроль направления съемки.

По краям экрана нанесена маркировка, расположенных на боковой грани кнопок. По две с каждой из сторон.

Разобраться с управлением будет не сложно. Зафиксированы в корпусе хорошо не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам.

На нижнем торце скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона. Сверху кнопка включения и miniUSB, используемый для подачи питания.

Такое расположение разъема упрощает организацию скрытого монтажа в салоне. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.

Слот для карты памяти формата microSD находится снизу. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Автономную работу NAVITEL DR500 обеспечивает Li-Pol аккумулятор с емкостью 110 мАч. Его хватает для завершения съемки при обрыве питания, а также для кратковременно съемки за пределами автомобиля.

Комплектный крепеж с вакуумной присоской. Прижимается при помощи поворотной ножки. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Настройка

Меню локализована под русскоязычных пользователей. Пять вкладок с распределенными по ним опциям. Несколько вариантов разрешения съемки, длительности роликов. Поддерживается режим парковки. Есть G-сенсор.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL DR500

Используется матрица GC2023, изображение с которой обрабатывает процессор NOVATEK NT96655. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264.

Ночная съемка NAVITEL DR500

Снимает хорошо. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики также позволят составить полное представление по дорожной обстановке.

Итоги по NAVITEL DR500

NAVITEL DR500 станет хорошим выбором при поиске видеорегистратора не перегруженного дополнительным функционалом. К плюсам отнесем аккуратный внешний вид, поддержку емких накопителей, возможность скрытого монтажа, парковочный режим и наличие в комплекте лицензионного ключа для Навител.Навигатор.