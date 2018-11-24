Обзор NAVITEL DR500. Недорогой Full HD видеорегистратор

Не так давно мы проводили тестирование NAVITEL DR700, представленный эксклюзивно в сети магазинов DNS и Технопоинт. Изучаемый сегодня NAVITEL DR500 также будет доступен только в этих магазинах. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске недорогой модели для повседневной эксплуатации в автомобили, без переплаты за лишние опции.
Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Продажи уже стартовали.
NAVITEL DR500 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробными техническими характеристиками и изображением видеорегистратора. Есть отметка по лицензионному коду на год использования Навител.Навигатор.
Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, сменную ленту скотча, USB-кабель, тряпочку для протирки экрана, техническую документацию.
Внешний видВыполнен в корпусе из черного пластика с софт-тач покрытием. По центру фронтальной стороны объектив, выступающий за пределы основной плоскости.
Угол обзора 120 градусов. В NAVITEL DR500 используется стеклянная оптика. Внешний периметр линзы с хромированной окантовкой.
Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ранее файлы, проводится настройка и контроль направления съемки.
По краям экрана нанесена маркировка, расположенных на боковой грани кнопок. По две с каждой из сторон.
Разобраться с управлением будет не сложно. Зафиксированы в корпусе хорошо не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам.
На нижнем торце скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона. Сверху кнопка включения и miniUSB, используемый для подачи питания.
Такое расположение разъема упрощает организацию скрытого монтажа в салоне. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.
Слот для карты памяти формата microSD находится снизу. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.
Автономную работу NAVITEL DR500 обеспечивает Li-Pol аккумулятор с емкостью 110 мАч. Его хватает для завершения съемки при обрыве питания, а также для кратковременно съемки за пределами автомобиля.
Комплектный крепеж с вакуумной присоской. Прижимается при помощи поворотной ножки. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.
НастройкаМеню локализована под русскоязычных пользователей. Пять вкладок с распределенными по ним опциям. Несколько вариантов разрешения съемки, длительности роликов. Поддерживается режим парковки. Есть G-сенсор.