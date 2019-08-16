Обзор NAVITEL R1000. Обновленная версия 2019года с оповещениями о камерах

2019-08-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL R1000; [40]
Не так давно компания NAVITEL обновила популярный видеорегистратор NAVITEL R1000, добавив функции оповещения о камерах и цифровой спидометр. При этом сохранены преимущества в виде возможности беспроводного подключения к смартфону и быстросъемное магнитное крепление. Еще одной его особенностью, как и ранее, стала необычная форма в виде усеченной сферы с компактными габаритами. Важно отметить: это новая модель, получить эти функции на предшественника с помощью прошивки будет нельзя!

NAVITEL R1000

Продажи уже стартовали. Обновленная модель сейчас только в сети DNS. Список актуальных предложений по самой серии R1000 в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NAVITEL R1000 обзор

Комплектация

Изменения в название видеорегистратора не вносились, это может создать некоторую путаницу при покупке в магазинах. Самое наглядное отличие заключается в ярко-оранжевой зоне с выводом всех изменений в обновленной версии видеорегистратора.

NAVITEL R1000

Комплект включает основной блок, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально сам видеорегистратор не претерпел изменений. Выполнен он в виде усеченной сферы. Габариты очень компактны.

NAVITEL R1000

На стекле он занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора. Как и ранее, используется магнитное быстросъемное крепление.

NAVITEL R1000

Но тут, в отличие от большинства похожих решений конкурентов, сохранили еще и возможность поворота вокруг оси, включая и поворот в сторону бокового стекла или салона автомобиля.

NAVITEL R1000

При движении по неровным дорогам не дребезжит и не смещается. На время длительной парковки даже в зимнее время его можно будет снять без риска повреждения крепления.

NAVITEL R1000

Разъем miniUSB, используемый для подачи питания. Так упрощается скрытый монтаж NAVITEL R1000 в салоне автомобиля. Длина комплектного адаптера позволит это сделать.

NAVITEL R1000

На нижнем торце находятся четыре механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. Управление интуитивно понятное.

NAVITEL R1000

Слева хромированная и скрытая кнопка сброса настроек. Здесь же находится отверстие микрофона.

NAVITEL R1000

Справа miniUSB для прямого подключения к ПК. Так можно будет передать файлы или обновить базу стационарных точек. Для записи файлов используются карты памяти формата microSD. Реализована поддержка емких накопителей.

NAVITEL R1000

Изображение выводится на 1.22-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 204 пикселя. Это TN-матрица. Во время движения на экран выводятся данные по скорости. При приближении к стационарным точкам начинают отображаться подробные данные о них.

NAVITEL R1000

Используется оптика, собранная из группы стеклянных линз. Угол обзора 165 градусов.

NAVITEL R1000

Претензий к качеству сборки нет. Придраться можно к софт-тач покрытию, оно подвержено загрязнению следами пальцев.

NAVITEL R1000

Настройки

В настройках NAVITEL R1000 можно будет изменить режим видеосъемки, задать длительность интервалов. Включить задержку, активировать датчик движения и выключить микрофон.

NAVITEL R1000

Общие параметры сгруппированы в отдельной вкладке. Так тут проводится активация беспроводного подключения.

NAVITEL R1000

Софт

NAVITEL R1000

Встроенный Wi-Fi используется для беспроводного подключения к смартфону. Для этого потребуется загрузка бесплатной утилиты с магазина приложений Android или iOS. В главном окне выводится кнопка быстрого подключения. После этого можно будет проверить версию программного обеспечения и обновить базу стационарных точек.

NAVITEL R1000

В окне управления видеорегистратором выводится потоковое изображение с камеры. Тут же кнопки фотоснимка, просмотра файлов и настроек.

NAVITEL R1000

Выбранные файлы можно перегрузить в память смартфона или удалить.

NAVITEL R1000

С экрана своего смартфона можно провести изменение ключевых параметров NAVITEL R1000.

GPS-информер

Видеорегистратор поддерживает вывод уведомлений по стационарно расположенным камерам и радарам на дороге. Наполнение у базы хорошее. Обновления выходят часто. В условиях мегаполиса вполне заменяет активный радар-детектор.

NAVITEL R1000

Тесты

Дневная съемка NAVITEL R1000

Используется матрица GC2023 в связке с процессором MStar MSC8328. Файлы с расширением MOV с кодеком H.264.

День город NAVITEL R1000

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка NAVITEL R1000

Итоги по NAVITEL R1000

Золото. Выбор редакции MegaObzorNAVITEL R1000, сохранив преимущества предшественника, теперь еще и предлагает актуальную функцию вывода предупреждений по стационарно расположенным камерам и радарам. Беспроводное подключение, GPS, быстросъемное магнитное крепление, высокое качество съемки, частые обновления. Не устроить может маркое покрытие корпуса.
NAVITEL R1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы NAVITEL R1000
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