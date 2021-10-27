Обзор nJoy Renton 650 USB. Линейно-интерактивный ИБП с двумя USB

ИБП и стабилизаторы под брендом nJoy стали хорошо известны в целом ряде стран Европы, получив популярность за счет сочетания качества технического оснащения и стоимости. Не так давно продукты этого производителя появились и в России. Как пример, тестируемый сегодня nJoy Renton 650 USB оснащается тремя розетками CEE 7-Schuko и двумя USB-разъемами.

Комплектация

Средняя стоимость 4700 рублей.Упакован в коробку с качественной полиграфией и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнен ИБП в корпусе из окрашенного в черный цвет пластика с матовым покрытием. Габариты у него относительно компактные для такого типа устройств.

Группа из трех евророзеток типа CEE7-Schuko с заземлением выедена общей группой на верхней крышке. Они повернуты на 45 градусов, упрощая подключение габаритных блоков питания и возможность задействования сразу трех розеток.

На отдельном островке два полноразмерных USB. Они могут использоваться для безопасной зарядки носимых устройств. И они же сохраняют питание при отключении сети.

На боковой грани ряды продольных углублений, в которых скрываются вентиляционные отверстия. В nJoy Renton 650 USB применен пассивный отвод тепла, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

Выход силового кабеля усилен и защищен от излома. Кабель с широким сечением и евровилкой с заземлением.

На основании пластиковые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными.

Начинка

Есть ушки под дюбеля, позволяя зафиксировать ИБП на стене. С учетом расположения розеток они остаются в свободном доступе как при напольном, так и настенном размещении.Корпус можно разобрать без нарушения гарантийных пломб, например, для замены аккумулятора. Но делать это без опыта работы с электрикой не стоит, возможен риск поражения током.

Отдельная плата управления с аккуратной пайкой. Диоды на алюминиевом радиаторе. Аккуратная пайка и клеммы с термоусадкой.

Установлен трансформатор с маркировкой TL2-C000154-T0.

Отдельная печатная плата с конденсаторами, отвечающая за преобразование в постоянный ток и работу двух USB-разъемов.

Тесты

Сопровождается ИБП свинцовым аккумулятором 17.76W с индексом GP05122F. Это фирменные, но можно заменить аналогом.Рассчитан nJoy Renton 650 USB на активную нагрузку до 360W. В эту мощность укладывается настольный ПК с видеокартой начального уровня и один или два монитора, игровая консоль, мультимедиа центр. Три розетки позволят подключить их без удлинителей.

Итоги

Два USB с током 5V 2.4А подходят для проведения зарядки носимой электроники. Также через них можно запитать элементы умного дома, колонки с Алисой или Марусей, сохранив работоспособность этих устройств и не прерывая зарядку при обрыве питания. Удобно, когда сеть отключена можно продолжить вести зарядку.Время переключения между режимами не превышает 4 мс. Эта модель относится к линейно-интерактивным ИБП. На выходе выдает апроксимальную синусоиду. По опыту, ПК с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой GTX 1650 автономно работал около 10 минут, позволяя завершить работу в проектах и сохранив документы.Помимо обеспечения резервного питания идет защита подключенных устройств от скачков напряжения и его выравнивание - стоит стабилизатор. Рабочий диапазон от 170 до 280В. В среднем держит 235В, согласно замерам.nJoy Renton 650 USB можно рекомендовать для ПК, рассчитанного на решение офисных задач. Он четко выполняет задачу резервного питания при отключении сети, защиту от скачков напряжения, а также дает возможность проводить зарядку носимой электроники и питание устройств, получающих питание через USB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".