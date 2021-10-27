Обзор nJoy Renton 650 USB. Линейно-интерактивный ИБП с двумя USB

ИБП и стабилизаторы под брендом nJoy стали хорошо известны в целом ряде стран Европы, получив популярность за счет сочетания качества технического оснащения и стоимости. Не так давно продукты этого производителя появились и в России. Как пример, тестируемый сегодня nJoy Renton 650 USB оснащается тремя розетками CEE 7-Schuko и двумя USB-разъемами.

NJOY Renton 650 USB

Средняя стоимость 4700 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

NJOY Renton 650 USB

Внешний вид

Выполнен ИБП в корпусе из окрашенного в черный цвет пластика с матовым покрытием. Габариты у него относительно компактные для такого типа устройств.

NJOY Renton 650 USB

Группа из трех евророзеток типа CEE7-Schuko с заземлением выедена общей группой на верхней крышке. Они повернуты на 45 градусов, упрощая подключение габаритных блоков питания и возможность задействования сразу трех розеток.

NJOY Renton 650 USB

На отдельном островке два полноразмерных USB. Они могут использоваться для безопасной зарядки носимых устройств. И они же сохраняют питание при отключении сети.

NJOY Renton 650 USB

На боковой грани ряды продольных углублений, в которых скрываются вентиляционные отверстия. В nJoy Renton 650 USB применен пассивный отвод тепла, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

NJOY Renton 650 USB

Выход силового кабеля усилен и защищен от излома. Кабель с широким сечением и евровилкой с заземлением.

NJOY Renton 650 USB

На основании пластиковые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными.

NJOY Renton 650 USB

Есть ушки под дюбеля, позволяя зафиксировать ИБП на стене. С учетом расположения розеток они остаются в свободном доступе как при напольном, так и настенном размещении.

Начинка

Корпус можно разобрать без нарушения гарантийных пломб, например, для замены аккумулятора. Но делать это без опыта работы с электрикой не стоит, возможен риск поражения током.

NJOY Renton 650 USB

Отдельная плата управления с аккуратной пайкой. Диоды на алюминиевом радиаторе. Аккуратная пайка и клеммы с термоусадкой.

NJOY Renton 650 USB

Установлен трансформатор с маркировкой TL2-C000154-T0.

NJOY Renton 650 USB

Отдельная печатная плата с конденсаторами, отвечающая за преобразование в постоянный ток и работу двух USB-разъемов.

NJOY Renton 650 USB

Сопровождается ИБП свинцовым аккумулятором 17.76W с индексом GP05122F. Это фирменные, но можно заменить аналогом.

Тесты

Рассчитан nJoy Renton 650 USB на активную нагрузку до 360W. В эту мощность укладывается настольный ПК с видеокартой начального уровня и один или два монитора, игровая консоль, мультимедиа центр. Три розетки позволят подключить их без удлинителей.

NJOY Renton 650 USB

Два USB с током 5V 2.4А подходят для проведения зарядки носимой электроники. Также через них можно запитать элементы умного дома, колонки с Алисой или Марусей, сохранив работоспособность этих устройств и не прерывая зарядку при обрыве питания. Удобно, когда сеть отключена можно продолжить вести зарядку.

Время переключения между режимами не превышает 4 мс. Эта модель относится к линейно-интерактивным ИБП. На выходе выдает апроксимальную синусоиду. По опыту, ПК с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой GTX 1650 автономно работал около 10 минут, позволяя завершить работу в проектах и сохранив документы.

Помимо обеспечения резервного питания идет защита подключенных устройств от скачков напряжения и его выравнивание - стоит стабилизатор. Рабочий диапазон от 170 до 280В. В среднем держит 235В, согласно замерам.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzornJoy Renton 650 USB можно рекомендовать для ПК, рассчитанного на решение офисных задач. Он четко выполняет задачу резервного питания при отключении сети, защиту от скачков напряжения, а также дает возможность проводить зарядку носимой электроники и питание устройств, получающих питание через USB.
nJoy Renton 650 USB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы nJo Renton 650 USB
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