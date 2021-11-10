Обзор Nintendo Switch Online. Что может предложить базовая и расширенная версия подписки?

Сервис дает следующие преимущества:
Но все это фон, главное в другом: Nintendo бережно хранит свое наследие, и предоставляет пользователям NSO эмуляторы классических консолей NES (58 игр) и SuperNES (49 игр). Играть в старые игры Nintendo на консоли от Nintendo – есть в этом свой особый шарм. Не скажу, что все из них шедевры, но некоторые «игры детства» там найти можно: Donkey Kong, Double Dragon, Ghosts’n Goblins, Mario Bros, Super Mario Bros, Metroid, Ninja Gaiden, The Legend of Zelda, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country и другие. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте (NES и SNES). К сожалению, Nintendo не переводит даже многие современные хиты, поэтому ждать локализации от классики точно не стоит. Еще недавно библиотека регулярно пополнялась, но последние полгода – затишье.
Эмуляторы вместе с вшитыми играми устанавливаются на консоль и работают без доступа к интернету. Пользователь может выбрать режим отображения: 4 к 3, как на оригинальной консоли или стилизованное под ретро (с горизонтальными полосками), при этом рамки с боков не черные, а заполнены геометрическим рисунком.
Учитывая хардкорность некоторых тайтлов, для игры весьма пригодятся функции сохранения и «перемотки» (как в видеоролике). Если нажать клавишу X на экране выбора игры, то можно почитать ее описание на русском. Дается доступ и к сетевой игре (локально и через интернет). Каких-либо проблем с эмуляцией мной замечено не было.
Поговорим о цене. Базовую подписку можно приобрести на 1 месяц (279 рублей), 3 месяца (559 рублей) или 12 месяцев (1399 рублей). Но самая выгодная – это так называемая «семейная подписка» на 12 месяцев за 2449 рублей. Смысл в том, что к ней можно подключить до 8 учетных записей, причем друзья и знакомые тоже вполне сойдут за «семью». Таким образом, если умеете хорошо социализироваться, то можно добиться стоимости 306 рублей в год с человека. За такие деньги подписку стоит брать однозначно. И даже стоимость для одного человека легко отбивается покупкой ваучера: пару классных игр, которые стоит прикупить, за год Nintendo выпускает стабильно. Для поклонников же ретрогейминга, сервис и вовсе можно назвать подарком.
Пока для SEGA доступно 14 игр, а для Nintendo 64 – 9. Из наиболее известных это Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Contra: Hard Corps, Castlevania: Bloodlines, Golden Axe, Sonic the Hedgehog 2 и другие. Полный список доступен на официальном сайте (SEGA и Nintendo 64). Не очень много, но Nintendo уже анонсировала новую порцию тайтлов с The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Paper Mario и Pokemon Snap. Для N64 есть американские и европейские версии, хотя отличаются они, в основном, фреймрейтом (у вторых он меньше), поэтому их можно смело скрывать.
Как и в случае с NES и SuperNES, каждый эмулятор оформлен в виде отдельной программы, загружаемой вместе со всеми доступными играми и работающей без интернета. В сетевых баталиях на N64 может сражаться до четырех человек, на SEGA – только двое. Слоты для сохранений остались, а вот перемотку и смену соотношения сторон поддерживает только SEGA, зато в Nintendo 64 присутствует вибрация.
Эмуляция Genesis работает практически идеально, а вот с некоторыми тайтлами на Nintendo 64 возникают проблемы. Хуже всего показала себя Ocarina of Time: наблюдаются подтормаживания, визуальные эффекты отображаются плохо, есть ресинхронизация звука и input lag. Это явно не то, чего ожидаешь от эмулятора консоли двадцатипятилетней давности. Хотя есть надежда, что исправления «прилетят» уже с ближайшим патчем.
Управление нельзя поменять, и реализовано оно тут не самым удачным образом. Скорее всего это связано с необычной формой контроллера: в оригинале было две крестовины, а в эмуляторе функции одной из них «повесили» на правый стик. Надо ли говорить, что это приводит к большому количеству ошибочных срабатываний. Впрочем, проблему можно решить покупкой специального геймада, выполненного в стиле контроллера от N64.
Если игры на NES, SNES и SEGA – это нестареющая классика, то с выходом Nintendo 64 разработчики перешли от пиксельной графики к низкополигональному 3D. В то время это выглядело круто, но теперь смотрится скорее убого, поэтому вряд ли игры для этой платформы привлекут новых пользователей. С другой стороны, и в среде российских ветеранов игровой индустрии, желающих вернуть ощущения из детства, найдется мало тех, кто в свое время был обладателем этой консоли. Поэтому и популярность эмулятора вызывает большие сомнения.
Всем оформившим расширенную подписку, также становится бесплатно доступно DLC Happy Home Paradise для Animal Crossing, в котором можно создать свой курорт и построить летние домики для туристов. В eShop дополнение обойдется в 2249 рублей. Жест весьма щедрый, но абсолютно бессмысленный для тех, у кого нет купленного симулятора продавца репы.
Одиночная годовая подписка стоит 3999 рублей, семейная – 6299 рублей. Это почти в три раза дороже базового варианта, который уже содержал все самое важное. Разница даже больше, чем стоимость дополнения к Animal Crossing при том, что в магазине вы приобретаете его навсегда. На помощь, правда, приходит опция с 7 друзьями, и тогда годовой абонемент обойдется за вполне разумные 788 рублей.