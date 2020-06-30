Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus

Не так давно компания Onyx Boox обновила семейство недорогих ридеров Caesar выпуском уже четвертого поколения. Из отличий устройство оснащено дисплеем E-Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light 2 с возможностью регулировки цветовой температуры и без мерцания. Также в ONYX BOOX Caesar 4 установили аккумулятор с повышенной емкостью, предустановлено обновленное программное обеспечение и увеличено быстродействие.

ONYX BOOX Caesar 4 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 7 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку из картона, оформленную в стиле бумажной книги с жестким переплетом. По традиции, на крышку нанесена краткая биография Гай Юлия Цезаря. На обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Отличием от более дорогих линеек является отсутствие в стартовом наборе обложки.Внешний вид корпуса не претерпел изменения. Выполнен из черного пластика с софт-тач покрытием.

На задней крышке нанесена техническая информация и данные по стране производства. Покрытие у нее также софт-тач, из рук не выскальзывает.

Если планируется использование вне дома, рекомендуем приобрести защитную обложку для снижения риска повреждения дисплея.

На нижней рамке у ONYX BOOX Caesar 4 пятипозиционный джойстик с серебристой окантовкой. Придраться можно к небольшой толщине бортиков у кнопок. Требует времени на привыкание.

Дополнительно к ним еще по одной клавише на боковых гранях. Они будут использоваться наиболее часто, выполняя функцию перелистывания.

Для зарядки и подключения к ПК используется разъем microUSB. Поддерживается установка карты памяти формата microSD.

Сам корпус легкий. Расположение основных клавиш удобное, при управлении не требуется изменение хвата.

Экран

Крышка при надавливании пальцами не прогибается. Сборка проведена без видимых огрехов. Визуально ридер производит приятное впечатление.Качественные изменения коснулись дисплея. На борту ONYX BOOX Caesar 4 установлен экран E-Ink Carta Plus. Увеличено разрешение и контрастность. Поддерживается SNOW Field. Разрешение 1072 × 1448 пикселей. В отличие от смартфонов и планшетов, шрифт хорошо читается под прямыми солнечными лучами. Поверхность не бликует.

Глаза при длительной эксплуатации утомляются заметно меньше, чем в случае IPS и AMOLED. Мелкий шрифт смотрится аккуратно. Есть несколько вариантов обновления экрана: полное при каждом пролистывании или частичное через несколько обновлений. Второе быстрее.

Начинка

Подсветка MOON Light 2. Владелец сможет задать яркость в теплом и холодном спектрах. В зависимости от уровней, будет еще меняться цветовая температура. Так можно будет подобрать комфортный уровень под личные предпочтения.За работу отвечает четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц. Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти. Нехватки быстродействия не испытывает. PDF файлы открывает шустро. С популярными форматами книг проблем также зафиксировано не было.

Аккумулятор

Интерфейс

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. В режиме чтения часа по пути на работу и часа с работы хватает на 4 недели эксплуатации без зарядки. На длительность влияет также яркость подсветки.Обновления коснулись оболочки. В основе используется Android 4.4. При первом включении предлагается выбрать язык интерфейса.

На главном экране вместо ряда эскизов последние прочитанные книги. Выводится блок с сортировкой по автору, названию и серии. Отсюда же в один клик можно провести сканирование внутренней и внешней памяти.

Теперь нет отдельной БИБЛИОТЕКИ, она интегрирована в основной экран. Сохранили диспетчер файлов.

Из приложений доступны: калькулятор, словарь и часы.

Изменился экран настроек. В ONYX BOOX Caesar 4 он оформлен в виде плиток. Задаются язык, дата, параметры питания. Приложения с активацией отладки по USB и установке с APK файлов.

Несмотря на то, что в комплекте отсутствует обложка, в корпусе сохранили Датчик Холла, отвечающий за автоматический переход в режим сна при закрытии крышки обложки.

Выбираются действия для клавиш по короткому и длительному нажатию.

Итоги по ONYX BOOX Caesar 4

ONYX BOOX Caesar 4 позволяет сэкономить на покупке ридера без ущерба качеству экрана и скорости работы. Подсветка, понятный и приятный интерфейс, поддержка большого количества форматов книг и изображений, длительное время автономной работы, подсветка MOON Light 2 и SNOW Field. Но есть и свои ограничения, касаются они отсутствия сенсорного управления, Wi-Fi и обложки. Не устроить может реализация джойстика управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".