Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus

Не так давно компания Onyx Boox обновила семейство недорогих ридеров Caesar выпуском уже четвертого поколения. Из отличий устройство оснащено дисплеем E-Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light 2 с возможностью регулировки цветовой температуры и без мерцания. Также в ONYX BOOX Caesar 4 установили аккумулятор с повышенной емкостью, предустановлено обновленное программное обеспечение и увеличено быстродействие.

ONYX BOOX Caesar 4

Рекомендованная стоимость составляет 7 990 рублей. Продажи уже стартовали.

ONYX BOOX Caesar 4 обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку из картона, оформленную в стиле бумажной книги с жестким переплетом. По традиции, на крышку нанесена краткая биография Гай Юлия Цезаря. На обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам.

ONYX BOOX Caesar 4

Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Отличием от более дорогих линеек является отсутствие в стартовом наборе обложки.

Внешний вид

Внешний вид корпуса не претерпел изменения. Выполнен из черного пластика с софт-тач покрытием.

ONYX BOOX Caesar 4

На задней крышке нанесена техническая информация и данные по стране производства. Покрытие у нее также софт-тач, из рук не выскальзывает.

ONYX BOOX Caesar 4

Если планируется использование вне дома, рекомендуем приобрести защитную обложку для снижения риска повреждения дисплея.

ONYX BOOX Caesar 4

На нижней рамке у ONYX BOOX Caesar 4 пятипозиционный джойстик с серебристой окантовкой. Придраться можно к небольшой толщине бортиков у кнопок. Требует времени на привыкание.

ONYX BOOX Caesar 4

Дополнительно к ним еще по одной клавише на боковых гранях. Они будут использоваться наиболее часто, выполняя функцию перелистывания.

ONYX BOOX Caesar 4

Для зарядки и подключения к ПК используется разъем microUSB. Поддерживается установка карты памяти формата microSD.

ONYX BOOX Caesar 4

Сам корпус легкий. Расположение основных клавиш удобное, при управлении не требуется изменение хвата.

ONYX BOOX Caesar 4

Крышка при надавливании пальцами не прогибается. Сборка проведена без видимых огрехов. Визуально ридер производит приятное впечатление.

Экран

Качественные изменения коснулись дисплея. На борту ONYX BOOX Caesar 4 установлен экран E-Ink Carta Plus. Увеличено разрешение и контрастность. Поддерживается SNOW Field. Разрешение 1072 × 1448 пикселей. В отличие от смартфонов и планшетов, шрифт хорошо читается под прямыми солнечными лучами. Поверхность не бликует.

ONYX BOOX Caesar 4

Глаза при длительной эксплуатации утомляются заметно меньше, чем в случае IPS и AMOLED. Мелкий шрифт смотрится аккуратно. Есть несколько вариантов обновления экрана: полное при каждом пролистывании или частичное через несколько обновлений. Второе быстрее.

ONYX BOOX Caesar 4

Подсветка MOON Light 2. Владелец сможет задать яркость в теплом и холодном спектрах. В зависимости от уровней, будет еще меняться цветовая температура. Так можно будет подобрать комфортный уровень под личные предпочтения.

Начинка

За работу отвечает четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц. Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти. Нехватки быстродействия не испытывает. PDF файлы открывает шустро. С популярными форматами книг проблем также зафиксировано не было.

ONYX BOOX Caesar 4

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. В режиме чтения часа по пути на работу и часа с работы хватает на 4 недели эксплуатации без зарядки. На длительность влияет также яркость подсветки.

Интерфейс

Обновления коснулись оболочки. В основе используется Android 4.4. При первом включении предлагается выбрать язык интерфейса.

ONYX BOOX Caesar 4

На главном экране вместо ряда эскизов последние прочитанные книги. Выводится блок с сортировкой по автору, названию и серии. Отсюда же в один клик можно провести сканирование внутренней и внешней памяти.

ONYX BOOX Caesar 4

Теперь нет отдельной БИБЛИОТЕКИ, она интегрирована в основной экран. Сохранили диспетчер файлов.

ONYX BOOX Caesar 4

Из приложений доступны: калькулятор, словарь и часы.

ONYX BOOX Caesar 4

Изменился экран настроек. В ONYX BOOX Caesar 4 он оформлен в виде плиток. Задаются язык, дата, параметры питания. Приложения с активацией отладки по USB и установке с APK файлов.

ONYX BOOX Caesar 4

Несмотря на то, что в комплекте отсутствует обложка, в корпусе сохранили Датчик Холла, отвечающий за автоматический переход в режим сна при закрытии крышки обложки.

ONYX BOOX Caesar 4

ONYX BOOX Caesar 4

Выбираются действия для клавиш по короткому и длительному нажатию.

ONYX BOOX Caesar 4

ONYX BOOX Caesar 4

Итоги по ONYX BOOX Caesar 4

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Caesar 4 позволяет сэкономить на покупке ридера без ущерба качеству экрана и скорости работы. Подсветка, понятный и приятный интерфейс, поддержка большого количества форматов книг и изображений, длительное время автономной работы, подсветка MOON Light 2 и SNOW Field. Но есть и свои ограничения, касаются они отсутствия сенсорного управления, Wi-Fi и обложки. Не устроить может реализация джойстика управления.
ONYX BOOX Caesar 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ONYX BOOX Caesar 4
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