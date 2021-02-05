Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi

Не так давно компания МакЦентр выпустила сразу несколько обновленных 6-дюймовых ридеров. Все они получили экран E-Ink Carta с подсветкой MOON Light 2. Из особенностей также отмечаются 4-ядерный процессор, модуль Wi-Fi и сенсорное управление. Одна из них это ONYX BOOX Faust 2 с рекомендованной стоимостью 10 490 рублей.

ONYX BOOX Faust 2

К моменту публикации продажи уже стартовали.

ONYX BOOX Faust 2 обзор

Комплектация

Комплектная коробка оформлена в виде книги с жестким переплетом. Казалось бы мелочь, но именно с упаковки начинается знакомство с устройством. Комплект включает все необходимое для полноценной и безопасной эксплуатации, это умная обложка, USB-кабель и различную документацию.

ONYX BOOX Faust 2

Внешний вид

Корпус не претерпел видимых изменений. Это выверенная со временем эргономика и хорошее качество исполнения.

ONYX BOOX Faust 2

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. На боковых рамках дисплея выведены механические клавиши для управления системой и перелистывания.

ONYX BOOX Faust 2

Еще одна клавиша расположена на нижней рамке. При длительном нажатии на нее включается или выключается подсветка.

ONYX BOOX Faust 2

Используется microUSB разъем. Рядом с ним слот для карты памяти формата microSD.

ONYX BOOX Faust 2

Дисплей у ONYX BOOX Faust 2 ниже плоскости рамок, так уменьшается риск его повреждения. Хотя здесь изначально еще идет и смарт чехол.

ONYX BOOX Faust 2

Он не только защищает поверхность экрана и предотвращает получение царапин на самом корпусе, но и автоматически пробуждает ридер при открытии и отправляет в режим сна при закрытии.

ONYX BOOX Faust 2

Как и ранее обложка стилизована выполнена из экокожи с мягкой подкладкой внутри.

Экран

Главные изменения во втором поколении Faust коснулись дисплея. Повысилось разрешение с 600 x 800 до 758 x 1024 пикселей. Шрифты четкие. Это актуальная матрица E-Ink Carta с высокой контрастностью. Подложка светлая.

ONYX BOOX Faust 2

В отличие от планшетов и смартфонов изображение и текст на экране хорошо читаем как при эксплуатации в помещении, так и на улице под прямыми солнечными лучами. Глаза при длительном чтении не напрягаются и устают заметно меньше. Отсутствуют мерцание.

ONYX BOOX Faust 2

В ONYX BOOX Faust 2 используется подсветка MOON Light 2. Ее особенностью является возможность не только корректировки яркости, но и выбора цветовой температуры. Она равномерна по всей площади. Помимо клавиш реализовано еще и сенсорное управление. Это мультитач, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Работает ридер на базе четырехъядерного процессора Rockchip RK3128 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Доступны 512 Мбайт оперативной памяти и 8 Гбайт встроенный. Уровень быстродействия у него достаточен для обеспечения стабильной работы без видимых зависаний.

ONYX BOOX Faust 2

На борту модуль Wi-Fi с частотным диапазоном 2.4 ГГц.

Интерфейс

С обновленным интерфейсом в ридерах Onyx Boox мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Главный экран включает различные варианты по сортировке библиотеке записанной в память литературы. В последующем при чтении будет выводится последняя открытая книга с быстрым доступом к прогрессу чтения.

ONYX BOOX Faust 2

Диспетчер файлов с полным доступом к внутренней памяти или накопителю. Будет полезно для открытия специфических расширений или установки приложений.

ONYX BOOX Faust 2

Стартовый набор приложений включает почтовый клиент, браузер, загрузку, заставку, калькулятор, передача, словарь и часы.

ONYX BOOX Faust 2

Доступны детальные настройки работы системы.

ONYX BOOX Faust 2

Популярные форматы книг открывает быстро. Перелистывание файлов с большим объемом идет без видимых зависаний.

ONYX BOOX Faust 2

Проблем не замечали при работе с PDF документами. Подходит для просмотра документов, справочников и нот. Но есть неудобства из-за площади экрана, под такие сценарии лучше подойдут 8 или 10 дюймовые решения.

ONYX BOOX Faust 2

Есть встроенный браузер и почтовый клиент для чтения лент социальных сетей или получения доступа к онлайн сервисам.

Аккумулятор

Еще одним преимуществом в сравнении с планшетами и смартфонами является время автономной работы. С выключенным Wi-Fi и периодическим использованием подсветки работает в течение 3-4 недель активного чтения.

Итоги по ONYX BOOX Faust 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Faust 2 – хорошо сбалансированный ридер с E-Ink Carta, предложивший во втором поколении увеличенное разрешение дисплея, как результат шрифты выглядят лучше, пропала зернистость, характерная для недорогих моделей. При этом здесь есть комплектная умная обложка, платформа Android с простой установкой дополнительного софта, всеядность «из коробки», сенсорное и механическое управление.
ONYX BOOX Faust 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ONYX BOOX Faust 2
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Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
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Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi

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