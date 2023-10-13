Электронная книга для повседневной эксплуатации. Обзор ONYX BOOX Magellan 5

Активная цифровизация в различных областях нашей жизни отразилась и на смене приоритетов в выборе формата для художественной и научной литературы, документов и даже школьных учебников. Неудивительно, в одной маленьком устройстве можно хранить такое количество книг, которое зачастую не может содержать даже библиотека, не говоря о возможности выделения места под стеллажи. Да и что говорить, сейчас даже в школах идет переход на электронные книги не только разгрузив детские рюкзаки, но и упростив доступ к литературе.

ONYX BOOX Magellan 5

Наиболее распространённым и удобным форматом являются ридеры с 6-дюймовым экраном. Их удобно носить с собой и они помещаются даже в компактной сумке. В отличие же от смартфонов и планшетов, установленный в них E-Ink экран обеспечивает длительное время автономной работы, не мерцает и не нагружает глаза, а также обеспечивает высокую контрастность и читаемость в течение всего рабочего дня и под разными углами наклона.

ONYX BOOX Magellan 5

Изучаемый сегодня новинка ONYX BOOX Magellan 5 оснащена экраном E-Ink Carta Plus с режимом подсветки SNOW Field, 2 и 32 Гбайт постоянной памяти, набором модулей связи с Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также с поддержкой воспроизведения аудиофайлов и озвучивания текстовых файлов.

Комплектация

Коробка из плотного картона оформлена под традиционную книгу с откидной крышкой. Внутри ридер находится упакованным в транспортировочный пакет. В комплект входят руководство пользователя и USB¬-кабель.

ONYX BOOX Magellan 5

ONYX BOOX Magellan 5 обзор

Внешний вид

Корпус ридера выполнен из пластика темно-синего цвета с эффектом металлик. Выглядит аккуратно, огрехов в качестве сборки замечено не было.

ONYX BOOX Magellan 5

Поверхность крышки ровная, боковые грани закруглены. Для эксплуатации вне дома рекомендуем продумать самостоятельное приобретение обложки, которая будет защищать поверхность экрана при ношении в сумке и перевозке.

ONYX BOOX Magellan 5

У ONYX BOOX Magellan 5 традиционная для устройств этого производителя компоновка элементов управления. Это пара клавиш интегрированных в боковые грани, для возможности перелистывания без изменения хвата книги.

ONYX BOOX Magellan 5

На нижней рамке под экраном многофункциональная клавиша. Она выполняет функции отмены и возврата.

ONYX BOOX Magellan 5

На верхнем торце кнопка включения с текстурным покрытием, снизу USB-C и слот для карты памяти microSD.

Экран

Установлена современная матрица E-Ink Carta Plus с разрешением 1072х1448 пикселей. Плотность пикселей высокая, даже мелкие шрифт выглядит четко. Подложка светлая, по ощущениям близка к бумаге. Изображение четкое под разными углами наклона, сохраняется полная читаемость под прямыми солнечными лучами.

ONYX BOOX Magellan 5

Для пролистывания книг и навигации по меню доступно несколько режимов обновления экрана. Это обычный, ускоренный, А2 (для текста с картинками) и Х-режим (для веб-страниц и видео).

ONYX BOOX Magellan 5

В вечернее время можно включать подсветку SNOW Field. Здесь она с отдельными регулировками баланса между холодными и теплыми оттенками.

Оснащение

Работает на базе 4-ядерного процессора с тактовой частотой 2 ГГц. ONYX BOOX Magellan 5 располагает 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. При этом владелец также сможет установить карту памяти.

ONYX BOOX Magellan 5

Реализована встроенная поддержка Wi-Fi для доступа в сеть с обменом файлов, а Bluetooth в свою очередь дает возможность подключать беспроводные наушники или динамики. Вместе с технологией перевода текста в речь это можно использовать для озвучивания документов и книг, а также включения аудиокниг или фоновой музыки на время чтения.

Платформа и софт

Работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой. «Из коробки» доступен Play Market со свободным выбором устанавливаемого программного обеспечения, также сохранена и возможность установить через перенос файлов APK.

ONYX BOOX Magellan 5

Со временем теста ONYX BOOX DARWIN 8 в 2022 году интерфейс был обновлен. Теперь доступен центр управления в виде шторки с иконками быстрого управления ключевыми действиями. Регуляторы для изменения цветового баланса подсветки.

ONYX BOOX Magellan 5

Из нововведений отметим появление быстрого меню с выводом иконок в виде карусели, на которые удобно нажимать используя сенсорный экран.

Главный экран же привычен и проверен временем. Это вывод последней открытой книги с сохранением прогресса чтения, доступ к библиотеке с поиском по автору, названию, серии и активация сканирования внутренней памяти.

ONYX BOOX Magellan 5

Для книг отображается обложка и доступные данные, своего рода полка в личной библиотеке. С ней удобно работать даже при большом объеме данных в памяти.

ONYX BOOX Magellan 5

Под чтение предустановлены AlReaderX Pro и Neo Reader. Каждое приложение содержит обширные возможности настроек и адаптировано под работу с ридером. При этом владелец сможет установить любое стороннее приложение.

Автономность

Автономную работу ридера обеспечивает аккумулятор с емкостью 3000 мАч. Время автономной работы будет зависеть от активности использования беспроводных модулей и подсветки, поэтому варьируется от нескольких дней до недель без необходимости зарядки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Magellan 5 станет отличным выбором при поиске электронной книги для повседневной эксплуатации. Аккуратное исполнение корпуса с эргономичным расположением элементов управления, достаточный объем встроенной памяти, зарядка через USB-C, поддержка распознавания текста в голос и возможность подключения беспроводной акустики, управляемая подсветка, добротный E-Ink Carta Plus экран. Не устроить может отсутствие обложки в стартовом комплекте, но при доплате в 1000 рублей доступна версия с ним в комплекте.
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