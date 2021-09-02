Обзор ONYX BOOX VOLTA 3. Электронная книга с умным чехлом и Wi-Fi

Из-за большого количества поездок тест электронной книги ONYX BOOX VOLTA 3 мы вели почти два месяца. За это время прочитали большое количеств книг и использовали ее в работе для чтения документов. Сегодня готовы поделиться опытом ее эксплуатации. Относится эта модель к новинкам 2021 года и из особенностей производитель отмечает экран E-Ink Carta, сенсорное управление и подсветку, новый 4-ядерный процессор и Wi-Fi модуль.

Комплектация

В официальном интернет-магазине производителя она доступна за 11 490 рублей с бесплатной доставкой.

Упакована в коробку из плотного картона белого цвета со стильным минималистичным оформлением. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель. Само устройство сразу установлено в смарт-обложку.

ONYX BOOX VOLTA 3 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика с софт-тач покрытие. Общие габариты у ридера компактные.

Ширина боковых рамок с учетом удобного размещения пальцев и отсутствия при этом ложных касаний. Актуально с учетом сенсорного управления.

В сравнение с изученными ранее моделями 2020 года, здесь есть изменения в исполнении смарт-обложки. На ней появилась справа грань с парой механических клавиш, для навигации и перелистывания.

Внешняя поверхность обложки из кожзама. Текстурный тематический рисунок и название устройство на обложке.

Само наличие ее уже в комплекте весомый плюс. Она защищала поверхность экрана от появления царапин и повреждения во время многочисленных поездок. И без нее эксплуатировать безопасно можно только в помещении.

Помимо клавиш эта обложка еще умеет сама пробуждать систему при открытии и переводить ее в режим сна. Установленная на ридер общие габариты немного увеличивает общие габариты.

Еще одна клавиша у ONYX BOOX VOLTA 3 по центру нижней рамки. Многофункциональная, общее управление системой удобно.

Основное же взаимодействие с элементами интерфейса будет идти через сенсорный слой. На касания реагирует точно, проблем с управлением выявлено не было.

Экран

На нижнем торце слот для карты памяти, используемая для расширения хранилища под файлы и документы. Рядом microUSB.Установлена 6-дюймовая матрица E Ink Carta с 16 оттенками серого. Разрешение 758х1024 пикселей. С такими габаритами плотность пикселей достаточно для комфортного чтения литературы. Также сам производитель провел оптимизацию интерфейс и подбор используемых шрифтов.

Есть подсветка Moon Light 2 с возможностью не только подбора комфортного уровня яркости, но и изменения баланса между холодными и теплыми оттенками. Три готовых варианта и ручной выбор.

ONYX BOOX VOLTA 3, в отличие от смартфонов и планшетов, давал возможность комфортно читать летом под палящим солнцем. Отсутствие бликов и видимых засветов. Подсветка в свою очередь помогала наслаждаться художественной литературой не включая свет в комнате и не мешая окружающим.

Начинка

Длительно чтение, заметно меньше напрягает глаза. Ощущения от чтения с экрана ридера, схоже по ощущениям с обычной книгой.Установлена обновленная 4-ядерная платформа с тактовой частотой 1.2 ГГц. По опыту, и ранее модели не испытывали проблем с открытием файлов и стабильностью работы системы, но и запас не будет лишним. Поддерживаются все актуальные форматы текстовых файлов, а также ряд графических и музыкальных форматов.

Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Под хранение файлов, напомним, хранилище можно расширить с помощью карты памяти.

Интерфейс

Установлены модули Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.2. Они дают возможность подключить наушники или колонку, ридер поддерживает mp3 формат, или получить доступ к почте и браузеру, а также облачным сервисом с книгами и журналами.Установлена операционная система Android 4.4 с адаптированным лаунчером и стартовым набором софта. Устройство сразу готово к эксплуатации и использования.

Главный экран адаптирован под быстрый запуск ранее открытых книг и удобное взаимодействие с библиотекой. Выводится прогресс чтения. Сортировка книг по нескольким параметрам.

В разделе приложения: почтовый клиент, WEB-чтение, браузер, загрузки, заставка, калькулятор, музыка, передача файлов с ПК, словарь и часы.

Детальные настройки системы.

Главным приложением для чтения большинства форматов используется AIReaderX. Оптимальный вариант по совокупности параметров, включая отображение всех элементов на черно-белом экране.

Итоги

Для документов PDF есть отдельная программа Neo Reader 3. Открывает документы корректно и быстро, но, если это направление приоритет, лучше рассмотреть версии с большей диагональю.ONYX BOOX VOLTA 3 – хорошо сбалансированный ридер с актуальным техническим оснащением. Проработанное программное обеспечение, умный чехол SIDE CONTROL, сенсорное и механическое управление, управляемая подсветка, Wi-Fi и Bluetooth, до месяца автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".