Обзор ONYX BOOX VOLTA 3. Электронная книга с умным чехлом и Wi-Fi

В официальном интернет-магазине производителя она доступна за 11 490 рублей с бесплатной доставкой.
Упакована в коробку из плотного картона белого цвета со стильным минималистичным оформлением. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель. Само устройство сразу установлено в смарт-обложку.
Ширина боковых рамок с учетом удобного размещения пальцев и отсутствия при этом ложных касаний. Актуально с учетом сенсорного управления.
В сравнение с изученными ранее моделями 2020 года, здесь есть изменения в исполнении смарт-обложки. На ней появилась справа грань с парой механических клавиш, для навигации и перелистывания.
Внешняя поверхность обложки из кожзама. Текстурный тематический рисунок и название устройство на обложке.
Само наличие ее уже в комплекте весомый плюс. Она защищала поверхность экрана от появления царапин и повреждения во время многочисленных поездок. И без нее эксплуатировать безопасно можно только в помещении.
Помимо клавиш эта обложка еще умеет сама пробуждать систему при открытии и переводить ее в режим сна. Установленная на ридер общие габариты немного увеличивает общие габариты.
Еще одна клавиша у ONYX BOOX VOLTA 3 по центру нижней рамки. Многофункциональная, общее управление системой удобно.
Основное же взаимодействие с элементами интерфейса будет идти через сенсорный слой. На касания реагирует точно, проблем с управлением выявлено не было.
На нижнем торце слот для карты памяти, используемая для расширения хранилища под файлы и документы. Рядом microUSB.
Есть подсветка Moon Light 2 с возможностью не только подбора комфортного уровня яркости, но и изменения баланса между холодными и теплыми оттенками. Три готовых варианта и ручной выбор.
ONYX BOOX VOLTA 3, в отличие от смартфонов и планшетов, давал возможность комфортно читать летом под палящим солнцем. Отсутствие бликов и видимых засветов. Подсветка в свою очередь помогала наслаждаться художественной литературой не включая свет в комнате и не мешая окружающим.
Длительно чтение, заметно меньше напрягает глаза. Ощущения от чтения с экрана ридера, схоже по ощущениям с обычной книгой.
Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Под хранение файлов, напомним, хранилище можно расширить с помощью карты памяти.
Установлены модули Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.2. Они дают возможность подключить наушники или колонку, ридер поддерживает mp3 формат, или получить доступ к почте и браузеру, а также облачным сервисом с книгами и журналами.
Главный экран адаптирован под быстрый запуск ранее открытых книг и удобное взаимодействие с библиотекой. Выводится прогресс чтения. Сортировка книг по нескольким параметрам.
В разделе приложения: почтовый клиент, WEB-чтение, браузер, загрузки, заставка, калькулятор, музыка, передача файлов с ПК, словарь и часы.
Детальные настройки системы.
Главным приложением для чтения большинства форматов используется AIReaderX. Оптимальный вариант по совокупности параметров, включая отображение всех элементов на черно-белом экране.
Для документов PDF есть отдельная программа Neo Reader 3. Открывает документы корректно и быстро, но, если это направление приоритет, лучше рассмотреть версии с большей диагональю.